En colaboración con Eina, el estudio internacional de branding Mucho ha presentado More, un programa formativo que propone un nuevo modelo de liderazgo creativo.

Dirigido a diseñadores y directores de arte con experiencia, More no es un curso al uso, sino un punto de inflexión profesional que busca convertir a diseñadores senior en pensadores estratégicos capaces de transformar el diseño en una herramienta de liderazgo e innovación.

Concebido como un Brand Design Executive Programme, More combina pensamiento estratégico, gestión creativa y cultura visual en un entorno colaborativo. “No es un curso para aprender a diseñar mejor, sino para aprender a pensar distinto”, explica Marc Català, socio y director creativo de Mucho. La iniciativa parte de una necesidad detectada en muchos profesionales que, tras años en el ejercicio del diseño, sienten que no pueden dar el siguiente paso dentro de la industria. More quiere romper ese techo de cristal.

El diseño más allá de lo visual

La premisa de More es clara: el diseño ya no puede limitarse a lo estético. “Cuando el diseño se guía por una visión estratégica que abarca lo cultural, lo económico y lo humano, su poder transformador es mucho más profundo y significativo”, apunta Pancho Tolchinsky, matemático, investigador y experto en inteligencia artificial y codirector de More junto a Marc Català. El programa anima a salir de los límites convencionales del diseño gráfico para incorporar disciplinas como la filosofía, la literatura, la psicología o la política, en una apuesta clara por la transversalidad.

El objetivo es formar líderes capaces de redefinir el papel del diseño dentro de las organizaciones. Para ello, More se articula en torno a tres módulos principales: Estrategia Creativa, Brand Design y Gestión de la Creatividad. Las sesiones combinan masterclasses con profesionales de diferentes áreas, debate crítico y el desarrollo de un proyecto personal. La metodología busca activar un cambio de mentalidad: menos ejecución, más visión.

Un programa con vocación internacional

More nace en Barcelona, pero con ambición global. Mucho y Eina, los impulsores, lo presentan en dos formatos: uno anual y otro intensivo de tres semanas. Ambos comparten la misma estructura pedagógica y filosofía, aunque el intensivo ofrece una versión más condensada. Los requisitos de acceso son claros: al menos cuatro o cinco años de experiencia profesional y una voluntad explícita de evolucionar más allá del diseño operativo.

En palabras de Català, “el branding del futuro no solo diseña identidades visuales, sino que crea culturas compartidas y transforma relaciones entre marcas y audiencias”. En ese sentido, More propone entender el branding como una herramienta de cambio, tanto dentro como fuera de las organizaciones.

Mucho y Eina: un tándem con criterio

El respaldo de Mucho y Eina dota al programa de una credibilidad que va más allá de lo académico. Por un lado, Mucho es uno de los estudios de branding más influyentes del panorama internacional, con trabajos que han redefinido la forma en que las marcas se relacionan con sus públicos. Por otro, Eina aporta una sólida trayectoria como centro de referencia en arte y diseño, con una mirada abierta a la intersección entre pensamiento crítico y práctica profesional.

El resultado es un programa que, más que formar diseñadores, quiere formar líderes capaces de cuestionar el presente y reimaginar el futuro del diseño de marcas. Un espacio donde las preguntas importan tanto como las respuestas, y donde el conocimiento no se transmite de arriba abajo, sino que se construye de forma colectiva.

Actualizado 03/04/2025