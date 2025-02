El Día C 2025 contará con intervenciones de figuras clave en diferentes ámbitos creativos. Destacan ponencias como la de Laia Grassi, especialista en inteligencia artificial aplicada a la publicidad, así como la de VICIO, con la participación de sus fundadores Aleix Puig y Oriol de Pablo, que desgranarán el éxito de su marca.

El evento también abrirá espacio para el talento emergente con el Reset C by Wences Sanz, donde jóvenes creativos disruptivos expondrán sus ideas. Más Mujeres Creativas traerá este año una charla protagonizada por Eugenia Tenenbaum, y el escritor Hernán Casciari regresará por petición popular para cerrar la jornada del sábado con una sesión de storytelling.

Uno de los momentos más esperados será la entrevista al icónico Fito Páez, que conversará con Matías Dumont sobre la evolución de la música y su vínculo con la creatividad publicitaria.

La música toma protagonismo en el Día C 2025

Como gran novedad, el evento contará con un escenario musical ubicado en la terraza Urumea del Palacio Kursaal, en colaboración con Mondo Sonoro. Este espacio, denominado San SeBURNStian, acogerá conciertos de bandas indie emergentes y consolidadas como La Bien Querida (en acústico), L.A., Kokoshca, Canteo! y LOSMO. Con una capacidad para 1.000 asistentes, la entrada estará disponible tanto para acreditados como para el público general, con un coste de 5€ por ticket.

Premios Nacionales de Creatividad 2025

El Día C también será el escenario de los Premios Nacionales de Creatividad 2025, que reconocerán la excelencia en distintas categorías: Estrategia, Contenido, Innovación, Craft, Medios, Health e Ideas. Durante la gala del sábado, se entregará el Premio c de c de Honor a la icónica dupla creativa Alberto Astorga y Daniel Ilario, así como el Gran Premio a la mejor campaña del año.

Este año, los asistentes podrán ver de cerca el nuevo diseño del trofeo, desarrollado por Espadaysantacruz studio, además del trofeo exclusivo del Premio Juan Mariano Mancebo, diseñado por el joven ilustrador Álvaro Ruano.

Un punto de encuentro para la industria

El Palacio Kursaal contará con espacios temáticos de networking, patrocinados por marcas como TikTok y Tangity, donde los asistentes podrán conectar con otros profesionales y descubrir novedades del sector. Además, la app oficial del c de c reunirá toda la información del evento, desde el programa y la bio de los ponentes hasta la compra de entradas.

Las entradas anticipadas ya están disponibles hasta el 21 de febrero a precio especial. Donostia se convertirá, una vez más, en el epicentro de la creatividad y la publicidad con un evento que promete ser inolvidable.