Una edición donde han destacado palabras como ecología, responsabilidad y sostenibilidad.

Campus Blanc! es un proyecto de Blanc! donde alumnos y alumnas de diseño gráfico presentan sus proyectos final de grado, master o post-grado. En la edición de este año se presentaron 21 proyectos, de los cuales 17 eran proyectos de alumnas de diseño. Un hecho que evidencia la mayoría femenina en los centros de enseñanza de diseño, y que destaca una de las alumnas en su proyecto, donde nos cuenta que un 70% de los estudiantes son mujeres, pero que sólo conforman un 40% cuando hablamos de profesionales referentes del sector del diseño.

Cada edición de Campus Blanc! es también una vara que nos sirve para medir las inquietudes e intereses de los jóvenes. En esta edición del evento, la gran mayoría de los proyectos tenían que ver con la responsabilidad social, la ecología y/o la sostenibilidad, donde incluso se demostraba (y contrastado con datos) que muchos de los productos presentados como ecológicos o sostenibles generan un impacto negativo en el medioambiente (mayor que el generado por su homólogo «no-ecológico») antes de salir al mercado.

Los proyectos hablaban también del ámbito psicológico de la sociedad. Sobre el efecto negativo que tienen las redes sociales en el ámbito de la salud y la estética de las personas, o de las experiencias familiares cuando uno de sus miembros sufre un trastorno mental. O incluso de la relación entre los factores psicológicos y los fenómenos fisiológicos del cuerpo humano, como una visión alternativa hacia la medicina, la salud y las enfermedades

los tres mejores proyectos

Un jurado, formado por Olga Llopis (Comuniza), Samuel Lopez (Digiocracy), Meritxell Casamira (Adg-Fad), Gastón Lisak y Evelin Toledano, seleccionaron los mejores tres proyectos, que pasarán a formar parte del cartel de la edición número 14 de Blanc!

Las tres alumnas seleccionadas, explicarán sus proyectos delante de todo el público de Blanc! Durante la próxima edición los días 20, 21 y 22 de Octubre de 2002.

Helena Elizondo (Elisava)

Con su proyecto «Dear Tears: Crying as an act of resistance», explica que llorar puede ser un acto de resistencia a esta idea tradicional que demuestra vulnerabilidad en vez de fragilidad. Es por esto que este proyecto propone darle valor a la lágrima y utilizar las herramientas del diseño gráfico para crear una imagen que transmita toda esa emoción y capture su esencia.



Mireia Pérez (ESDAPC)

En su «WayCrumbs, Turismo Consciente», Mireia nos muestra una aplicación móvil que se centra en solucionar los problemas socioculturales provocados por el turismo en las ciudades, siguiendo la filosofía del turismo consciente. Consiste en viajar de manera responsable, sostenible, socialmente justa y espiritualmente plena, centrando los esfuerzos en el papel que realiza el viajero/a.





Claudia Falgà (Elisava)

«Mama» es un conmovedor relato visual y oral de la experiencia personal de la alumna, que habla sobre ella pero también de las personas que conviven con familiares con trastornos mentales. De esos proyectos que sólo pueden ser valorados cuando se explican en primera persona.





Una edición donde 10 escuelas de diseño presentaron sus mejores proyectos final de grado, master y/o post-grado, y que cada año nos sorprende con la calidad no sólo en el ámbito gráfico, sino también en la selección de los temas y la profunda investigación detrás de cada proyecto. Lo que vemos en Campus Blanc! es sólo la punta del iceberg de proyectos hechos con mucho cariño y profesionalidad, y que cada vez más son un vehículo desde donde las nuevas generaciones de diseñadores y diseñadoras expresan sus inquietudes y sentimientos más profundos.

