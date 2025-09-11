Cuando una marca es tan reconocible que puede permitirse alterar su s\u00edmbolo sin perder identidad, estamos ante un caso singular de branding. Eso es lo que ha hecho Lacoste al sustituir temporalmente su c\u00e9lebre cocodrilo por una cabra. El gesto no es gratuito: rinde homenaje a Novak Djokovic, a quien millones de aficionados llaman \u201cGOAT\u201d (Greatest of All Time) tras alcanzar los 25 t\u00edtulos de Grand Slam. Desde 1933, el cocodrilo verde ha sido sin\u00f3nimo de Lacoste. Ren\u00e9 Lacoste, fundador y leyenda del tenis, fue apodado \u201cel Cocodrilo\u201d por su estilo de juego perseverante y por la chaqueta que llevaba en la pista. Convertido en logotipo, ese animal se transform\u00f3 en un s\u00edmbolo universal del deporte y la moda. Un emblema que ha sobrevivido a d\u00e9cadas de cambios en el dise\u00f1o y que, al contrario que otros iconos gr\u00e1ficos, ha mantenido su esencia sin apenas modificaciones. Por eso resulta tan disruptivo que Lacoste decida sustituirlo, aunque sea de forma limitada, por otro animal. Y lo hace en un contexto muy espec\u00edfico: rendir tributo a Djokovic, uno de sus embajadores m\u00e1s reconocibles y una figura que trasciende el tenis. La colecci\u00f3n, bautizada con iron\u00eda como \u201cFrom the Crocodile to the GOAT\u201d, incluye cinco piezas: polo, camiseta, chaqueta de ch\u00e1ndal, gorra y pantalones. Todas ellas llevan bordado el nuevo logotipo de la cabra, reinterpretado con las mismas l\u00edneas limpias que caracterizan al cocodrilo original. https:\/\/www.instagram.com\/p\/DOIaT12jjnm\/?img_index7&igsha3ppZmE3N3h4czE%3D La campa\u00f1a: fans, redes y storytelling El lanzamiento tuvo lugar en agosto de 2025 en la flagship store de Lacoste en la Quinta Avenida de Nueva York, un escenario estrat\u00e9gico por su proximidad al US Open. La agencia BETC Paris, responsable de la campa\u00f1a, entendi\u00f3 que el relato deb\u00eda construirse a partir de la comunidad: fueron los propios fans quienes popularizaron el t\u00e9rmino \u201cGOAT\u201d para referirse a Djokovic. El v\u00eddeo central de la campa\u00f1a recupera publicaciones antiguas en redes sociales donde se le nombra as\u00ed, y muestra a seguidores del tenista vistiendo las nuevas prendas. Incluso algunos de ellos recibieron de sorpresa la colecci\u00f3n en agradecimiento a su fidelidad. De esta manera, Lacoste logra que la historia no sea un simple patrocinio corporativo, sino una conversaci\u00f3n compartida entre marca, atleta y aficionados. Thierry Guibert, CEO de Lacoste, lo expres\u00f3 con claridad: transformar el cocodrilo en cabra no era un giro comercial sin m\u00e1s, sino una manera de \u201creinventar los c\u00f3digos de la casa sin traicionar la herencia de Ren\u00e9 Lacoste\u201d. Branding con riesgo calculado En el mundo del dise\u00f1o de marcas, alterar un logotipo suele percibirse como un riesgo. Pero cuando el s\u00edmbolo est\u00e1 tan consolidado en la memoria colectiva, la operaci\u00f3n se convierte en un acto de poder. Lacoste sabe que nadie confundir\u00e1 a la cabra con otra marca, porque la fuerza ic\u00f3nica del cocodrilo es suficiente para sostener cualquier metamorfosis temporal. Otros ejemplos recientes muestran c\u00f3mo los logos pueden convertirse en lienzos flexibles: Coca-Cola eliminando su nombre para dejar solo la tipograf\u00eda roja, o Nike sustituyendo su palabra por el swoosh en campa\u00f1as globales. La diferencia es que Lacoste no ha simplificado, sino reemplazado. Y ese gesto resulta m\u00e1s audaz porque implica una sustituci\u00f3n completa, aunque acotada en el tiempo y el producto. El dise\u00f1o de la cabra mantiene la esencia visual: perfil lateral, bordado minimalista, color verde. Un detalle que asegura continuidad formal y evita que el cambio se perciba como ruptura. Se trata de una lecci\u00f3n de c\u00f3mo la identidad visual puede evolucionar con matices sin perder reconocimiento. El GOAT como narrativa global Djokovic no es solo un campe\u00f3n de tenis. Su figura genera adhesiones y rechazos, pero resulta incuestionable que forma parte de la conversaci\u00f3n cultural sobre el deporte contempor\u00e1neo. La etiqueta de \u201cGOAT\u201d \u2014utilizada tambi\u00e9n en otros \u00e1mbitos como el f\u00fatbol con Messi o Cristiano Ronaldo\u2014 se ha convertido en un recurso narrativo que conecta con nuevas generaciones acostumbradas al lenguaje de las redes sociales. Lacoste aprovecha ese c\u00f3digo cultural y lo traduce en un producto tangible. As\u00ed, el acr\u00f3nimo deja de ser un hashtag para convertirse en logotipo, estampado en prendas que circulan dentro y fuera de las pistas. La operaci\u00f3n va m\u00e1s all\u00e1 del homenaje: convierte una expresi\u00f3n digital en un s\u00edmbolo f\u00edsico que amplifica la relaci\u00f3n emocional entre atleta, marca y p\u00fablico. El movimiento de Lacoste abre un debate interesante en el terreno del dise\u00f1o gr\u00e1fico. \u00bfHasta qu\u00e9 punto un logotipo puede alterarse sin erosionar su valor? La respuesta depende de la fortaleza del s\u00edmbolo original. En este caso, el cocodrilo es tan universal que soporta la sustituci\u00f3n sin perder legibilidad como marca. Pero no todas las compa\u00f1\u00edas podr\u00edan permitirse un ejercicio de este tipo sin correr el riesgo de diluirse. Para los creativos, la campa\u00f1a es un recordatorio de que el logotipo no es un elemento sagrado e intocable, sino un recurso narrativo capaz de dialogar con el contexto cultural. Reinterpretarlo, incluso cambiarlo por completo, puede reforzar la identidad si se hace con sentido y coherencia. M\u00e1s que merchandising La colecci\u00f3n ya est\u00e1 disponible en tiendas selectas y online, con materiales sostenibles como algod\u00f3n org\u00e1nico y poli\u00e9ster reciclado. Pero reducir la iniciativa a un simple ejercicio de merchandising ser\u00eda quedarse en la superficie. Lo que Lacoste ha conseguido es un golpe de efecto en el branding deportivo y cultural: demostrar que el valor de una marca no reside \u00fanicamente en la permanencia de sus s\u00edmbolos, sino tambi\u00e9n en su capacidad para resignificarlos en momentos clave. En definitiva, cambiar el cocodrilo por una cabra no borra la historia de Lacoste, la amplifica. El logo temporal no busca reemplazar al original, sino proyectarlo hacia nuevas audiencias, conectando tradici\u00f3n y presente en un mismo gesto gr\u00e1fico. Y es que cuando un icono es tan fuerte, puede permitirse mutar y seguir siendo inconfundible.