Los creativos emergentes fueron invitados en los Premios New Blood 2022 por las principales marcas mundiales a responder a una serie de briefings que abordaban retos comerciales y cuestiones sociales.

D&AD ha revelado hoy los ganadores del Pencil de los Premios New Blood 2022, el programa anual de premios de la organización que celebra el talento creativo emergente y crea oportunidades para trabajar en briefs establecidos por la industria.

Este año, se ha invitado a los futuros creativos a responder a una serie de informes establecidos por las principales marcas mundiales como Audible, BBC, Disney, Duolingo, Google Fonts, Netflix, Penguin o Snapchat. Los proyectos, que abarcaban una amplia gama de disciplinas como UX/UI, animación, publicidad, tipografía y relaciones públicas, han sido diseñados para proporcionar a los nuevos talentos la experiencia de trabajar en proyectos de clientes que abordaban diversos retos comerciales y problemas sociales.

En total se han concedido 186 Pencils en reconocimiento a las excepcionales respuestas creativas a estos informes, incluyendo un Black Pen —el mayor galardón—, 27 Yellow Pencils, 46 Graphite Pencils y 108 Wooden Pencils. También se otorgaron cuatro White Pencils a trabajos excepcionales que utilizan el poder de la creatividad para hacer el bien.

white pencils

El trabajo más destacado de esta edición ha sido Clout, creado en respuesta a un encargo de Do The Green Thing y Pentagram. A medida que el impacto medioambiental perjudicial de la moda rápida se acentúa, esta solución de Sam Pilkington-Miksa y Holly Killen, de la Escuela de Artes de la Comunicación 2.0, ofrece a la población los medios para prolongar la vida de su ropa mediante el reciclaje.

Clout tiene el objetivo de influir en la población para que conserve su ropa durante más tiempo como parte de la lucha contra la moda rápida.

Clout

Clout

El proyecto The Conscious Merch también ha respondido a la convocatoria de Do The Green Thing y ha ganado un White Pencil. Sergio Del Hierro y Elena Casas Espejo, de la Miami Ad School de Madrid, han creado una nueva forma de vender moda que convierte cualquier prenda de segunda mano en mercancía estampándola con tintas ecológicas. Se espera que The Conscious Merch pueda ayudar a combatir la compra impulsiva de prendas innecesarias a través del poder del «fandom».

The Conscious Merch

Otro White Pencil fue concedido a Belong Here, creado en respuesta al encargo de Google Fonts & HMCT. Will Engebretson y Flavio Arnizant de Zorzi, de la Miami Ad School de Nueva York, crearon una campaña de carácter gráfico que utilizaba la tipografía para promover la paz, la dignidad y los derechos humanos universales en todo el mundo, utilizando el tipo de letra Noto de Google como inspiración. El resultado es una campaña que muestra cómo un logro tecnológico puede traducirse en un esfuerzo humanitario.

Belong Here

El último White Pencil fue para Matthew La Croix, de la Escuela de Artes de la Comunicación de Londres, por su respuesta al encargo de Penguin. La Croix identificó una oportunidad para que Penguin creara espacios seguros para la comunidad LGBTQ+ en el metaverso, creando salas de lectura dedicadas a la literatura queer, así como a los libros clásicos.

Penguin Metaverso

formato digital

Los lápices se entregaron en la clausura del Festival New Blood de este año, que ha ha tenido lugar esta semana. El festival se ha celebrado por tercera vez en formato digital y ha ofrecido a los aspirantes a creativos una serie de oportunidades que van desde charlas y conocimientos que han proporcionado inspiración y herramientas prácticas, hasta la promoción de los mejores talentos del año con exposiciones de graduados y exposiciones de portafolios.

Las agencias de la industria han organizado cinco eventos presenciales sobre portafolios en Londres, São Paulo, Berlín, Edimburgo y Liverpool.

festival digital new blood

Durante los cuatro días que ha durado el festival, los principales profesionales del sector compartieron sus consejos y experiencias en una serie de charlas destinadas a ayudar a los creativos emergentes a desenvolverse en un sector en constante cambio mientras lanzan sus carreras. Entre ellos, Sam Shepherd, de Leo Burnett, habló de su trayectoria creativa. Leo Burnett ha recibido dos Black Pencils en los premios D&AD de este año por The Lost Class for Change, que muestra con sensibilidad las consecuencias de la violencia armada.

The Lost Class for Change.

Este año, los D&AD también han colaborado con la plataforma avanzada de creación de sitios web Editor X en New Blood: The Portfolios, un nuevo concurso que reconoce la excelencia creativa de los sitios web de varias disciplinas, como la publicidad, la animación, la ilustración, el diseño gráfico y el digital.

El trabajo de los ganadores, juzgado por profesionales del sector, se presentará, se celebrará y se destacará ante la industria creativa, proporcionándoles una exposición y una oportunidad para conseguir su primer trabajo. Los seleccionados también pueden optar a una plaza en la prestigiosa New Blood Academy y a un campamento de iniciación creativa de dos semanas con las agencias de WPP. En su novena edición, el 92% de los participantes en la Academia consiguen un empleo en el sector de la publicidad o el diseño.