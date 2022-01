La agencia Snoop ha lanzado una campaña en la que se muestran diferentes formas de conseguir un Laus con un enfoque humorístico para alentar las inscripciones para la 52º edición de los premios.

Cada año los Premios ADG Laus de Diseño Gráfico y Comunicación Visual reconocen los mejores proyectos en más de 50 apartados de cinco categorías: Diseño Gráfico, Digital, Publicidad, Audiovisual y Estudiantes. La misión de estos galardones es promover el diseño, proyectar su importancia cultural y económica para la sociedad, y apoyar al entorno profesional.

Con el objetivo de aumentar las inscripciones y dar valor a los premios Laus para la edición de 2022, la ADG FAD ha lanzado una campaña que, jugando con el humor, muestra cuál es el mejor camino para conseguir el ansiado premio: inscribir una pieza.

La campaña está siendo realizada por la agencia Snoop, desde donde nos aseguran que está «muy dirigida al sector y se irá desvelando en distintas fases». Por el momento, hemos podido conocer dos de ellas.

comprar un laus en wallapop

La primera forma que ha propuesto Snoop para conseguir un Laus en esta novedosa campaña ha sido la posibilidad de comprarlo por Wallapop. La agencia puso a la venta en la plataforma de compra-venta un Laus de Oro de 2021 por la cifra de 250 euros y los primeros curiosos no tardaron en escribir al misterioso vendedor.

«Lo vendo porque necesito la pasta para la inscripción de este año.»

En la publicación del Laus en Wallapop se lee el siguiente texto: «Vendo premio Laus Oro, lo gané el año pasado por un freelance que hice y de momento no me ha servido de mucho porque nadie viene a mi estudio por culpa de la mierda del covid. Lo vendo porque necesito la pasta para la inscripción de este año. Solo gente seria, no incluyo el diploma».

comprar un laus a los estudios

La segunda parte de la campaña muestra cómo dos jóvenes creativos van visitando distintos estudios, agencias y productoras que han ganado premios Laus en el pasado para intentar comprarles un trofeo. En el vídeo, que ha sido grabado con cámaras ocultas y sin previo aviso, se muestra a estos dos jóvenes queriendo conseguir un Laus por la vía rápida, sin esfuerzo, simplemente pagando un precio por él.

Los estudios que han visitado han sido Device, &Rosàs, Canada, Lo Siento, Knock, Toormix y Fuego Camina Conmigo.

El resultado final es un divertido vídeo en el que se ve cómo los profesionales del sector se quedan realmente sorprendidos ante la atrevida propuesta, y, aunque la mayoría rechaza la oferta, algunos de ellos se plantean vender su trofeo.

Durante las próximas semanas se irán publicando más piezas en la misma línea, tanto gráficas como audiovisuales, y tienen el objetivo de aumentar el prestigio y promover la inscripción en la edición de los Laus 2022. Los participantes podrán inscribir sus proyectos a través de la plataforma online de inscripciones solo hasta el 14 de febrero y deberán enviar sus proyectos antes del 3 de marzo.