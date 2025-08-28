Con la llegada de las redes sociales todos nos volvimos adictos a compartir cada una de las acciones que realizamos cada d\u00eda. Y si hay algo que ha triunfado \u2013adem\u00e1s de las fotos haciendo footing, running (o como quieras llamarlo)\u2013 son las fotos de comida con el m\u00f3vil. Fuente: Pixabay A pesar de ser un tipo de fotograf\u00eda \u2013a priori\u2013 sencillo, las grandes p\u00e1ginas y cuentas que eclosionaron con esta moda como Tasty, Tastemade, BuzzFeed Food, etc. nos han demostrado el arte de fotografiar comida. En ocasiones no es tan sencillo hacer que tu comida, aunque est\u00e9 muy buena, parezca realmente apetitosa para tu p\u00fablico de Instagram. Si todav\u00eda no sois conscientes de lo que supone este tipo de fotograf\u00eda en la comunidad de Instagram solo hace falta buscar los hashtags relacionados con este mundo: la etiqueta #food aparece en casi 300 millones de fotograf\u00edas en la red social. Y si nos vamos a platos m\u00e1s espec\u00edficos, la pizza es la que triunfa en la red ya que su etiqueta #pizza cuenta con 27 millones de fotograf\u00edas, a la que le sigue la ensalada con #salad y sus m\u00e1s de 14 millones de fotograf\u00edas (porque nos gusta demostrar lo sanos y sanas que somos) y #pasta con casi 11 millones. Fuentes: Izquierda \u00bb @ugly_food \/\/ Derecha \u00bb @limjenjen Toda esta tendencia ha llevado a usuarios a convertirse en verdaderos especialistas en la fotograf\u00eda de comida como si de un producto para vender se tratara. Adem\u00e1s, la edici\u00f3n de estas fotos es realmente cuidada para causar un mayor n\u00famero de comentarios sobre la envidia que te tienen. Algunos de los pasos a seguir para triunfar en las redes con tus fotograf\u00edas de comida son los siguientes: Buena composici\u00f3n: a la hora de encuadrar la fotograf\u00eda de tu plato es importante que \u00e9ste sea el centro de atenci\u00f3n de la imagen, por lo que unas buenas composiciones son aquellas que cuentan con un plano cenital o en las que la poca profundidad de campo consiguen aislar el elemento principal. Variedad de colores:\u00a0los colores vivos y variados son una muestra del buen estado de los alimentos. Por ello, en este tipo de fotograf\u00eda puedes tomarte ciertas licencias con la saturaci\u00f3n de los colores para que tu plato llame m\u00e1s la atenci\u00f3n. Plato intacto: parece algo muy obvio, pero si al plato le falta alguno de los alimentos que lo conforman se va a notar en la composici\u00f3n y tu imagen va a perder inter\u00e9s. Fuente: @love_food Si aun as\u00ed, no crees que tu comida sea la m\u00e1s apetecible de la mesa, siempre puedes optar por aplicaciones que cuentan con filtros espec\u00edficos para este tipo de fotos como Foodie. \u00c9sta cuenta con m\u00e1s de 30 filtros distintos cuyos nombres est\u00e1n relacionados con la tem\u00e1tica: Yum, Positano, Tropical, Picnic, Sweet, Fresh, BBQ, Crispy y Chewy. Adem\u00e1s se encarga de equilibrar los colores con un uso medido del flash que evitar\u00e1 que tus comidas adquieran colores amarillentos que las hagan poco apetecibles.