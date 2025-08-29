¿Sabes qué es el efecto moiré? ¿Sabías que es un error de impresión predecible y evitable?. Puede ser que, sin saber cómo se llamaba, te hayas tropezado con este problema. A continuación veremos de qué se trata y cómo puedes evitarlo.

El moiré, también llamado muaré, es una interferencia visual; un efecto geométrico de distorsión ocasionado por la interacción de dos patrones de trama, situados uno encima del otro. El resultado es un nuevo patrón con un efecto visual un tanto peculiar. A este efecto visual se lo llamó moiré o muaré. Se tomó prestado el nombre del término francés con el que se denomina a un tipo de tejido de seda que posee un efecto visual parecido debido a su composición a base de patrones de líneas.

En óptica, este efecto visual podemos encontrarlo en diferentes lugares como en televisión, que aparece por ejemplo cuando alguien viste a rayas o a cuadros. También podemos encontrar el moiré en el mundo del arte y del diseño. De hecho, el diseñador Andrea Minini se aprovecha de este efecto visual y lo emplea como principal componente artístico para crear sus dibujos de animales.

En impresión el efecto moiré también está presente. Para entender de qué modo, primero debemos saber cómo se plasma la imagen en impresión Offset y qué son los ángulos de trama.

Para reproducir una imagen en el sistema indirecto de impresión Offset , se necesita una plancha monocromática por cada color (CMYK). En cada una de las planchas se produce una conversión de la imagen original en pequeños puntos; es decir se crea una trama por tinta. Cada trama está compuesta por puntos dispuestos en líneas y éstas líneas están colocadas en diferentes ángulos para poder reproducir los distintos colores o tonos. Esto es lo que se conoce como ángulos de trama.

Como el cerebro es capaz de percibir patrones de ángulos entre 0 y 90 grados, las líneas de los puntos en impresión se colocan en 4 ángulos distintos: por ejemplo, 15 grados el color cian, 45 grados el negro, 75 grados el magenta y 90 grados el amarillo.

La orientación de las tramas es fundamental. Un ángulo erróneo es lo que puede provocar el efecto moiré. Éste aparece cuando los ángulos de cada color coinciden y se superponen los puntos de manera irregular. Se altera la imagen por la interferencia de patrones produciendo un defecto en la pieza impresa que tendría un aspecto similar a esto:

A veces, aunque es bastante inusual, también se puede descubrir moiré en partes aisladas de la imagen, lo que se conoce como ‘objeto moiré’. No es resultado de ningún error en la definición de los ángulos de las tramas, sino de la interacción de la trama con la estructura misma de ese objeto de la imagen.

Un ejemplo muy claro es cuando se imprime un catálogo de moda o similar donde hay diferentes telas y puede que algunas de ellas produzcan este efecto. Además hay un hándicap añadido, una imagen con una tela puede producir el efecto y la imagen de al lado, con la misma tela, puede no producirlo, simplemente porque el color no sea el mismo, o la toma fotográfica no tenga la misma perspectiva.

¿Como solucionarlo?

1. Aplicar un efecto de desenfoque gaussiano a la imagen (muy leve). Aquí va un estupendo video:

–



2. También puedes rotar levemente la imagen. Un grado puede valer, pero a veces puede ser mucho.