El Ayuntamiento de Madrid a través del distrito Moncloa-Aravaca ha utilizado una imagen de los tres Reyes Magos donde Baltasar aparece con la tez blanca, lo que ha desatado las críticas de las asociaciones antirracistas y, por supuesto, las redes sociales.

La imagen no se diseñó ex profeso, como sería recomendable, ni siquiera salió a concurso entre profesionales, simplemente se le encargó una asociación de desarrollo social que ha hecho lo más práctico, descargarla de un banco de imágenes.

Desde el Ayuntamiento señalan que ha sido un error de la empresa encargada de la cartelería la Asociación EDES Desarrollo Social, adjudicataria del contrato, que ha confirmado a través de un comunicado distribuido por el Ayuntamiento que la imagen utilizada proviene del banco de imágenes de Freepick.

La imagen pertenece a la ilustradora de origen holandés y residente actualmente en Hong Kong @chonnieartwork, que tiene varias ilustraciones dedicadas a la navidad en el mismo banco de imágenes, entre las que se encuentran Reyes Magos, Papa Noel, nacimientos, renos, trineos… No quiere desvelar su nombre completo (sí se llama Chonnie) porque no quiere sufrir ataques digitales y aumentar la polémica racista con su procedencia.

¿Puedes explicar por qué el rey Baltasar no es negro como dice la tradición?

Comparado con los otros reyes, para mí, es negro. No soy racista o cualquiera cosa así, sé que es negro. Cuando dibujé a Baltasar, no quise hacer su cara completamente negra porque quería que la gente viera que está sonriendo. Eso es todo. Pero para mi es suficientemente oscuro. Todo depende de cómo el artista ve el color.

Dibujaste otras ilustraciones donde el rey es más negro…

En el dibujo utilizado es obvio, y si no han visto el resto de los reyes es normal que crean que no es negro. En el set de la natividad si lo comparas con cualquier otro está claro que es negro.

Pero es evidente que en la ilustración del marca páginas, el rey no es negro.

Desde mi punto de vista es suficiente. ¡Esto ya es negro en Asia! El tema es cuánto es negro, más negro, negrísimo… Todo depende de cómo la gente lo ve. Cuando veo negro quizá en mi opinión es nivel 1 de negro pero para otro es nivel 3 de negro.

De todos modos, si consideran que el rey no es suficientemente negro, por qué no lo oscurecieron y lo publicaron. Es que ellos no me pagaron por dibujarlo, y en mi opinión, para mi, es suficientemente negro ya. Me gusta de ese modo. Ese es mi estilo, eso es todo. Y si no les gustaba que no se lo hubieran descargado.

Chonnie, ¿de dónde eres?, ¿dónde estás trabajando ahora mismo?

Soy mitad holandesa y ahora mismo estoy viviendo en Hong Kong.

¿Conoces la tradición de los Reyes Magos?

Soy cristiana y sé lo que es negro o blanco. El problema no es de dónde soy o si conozco la tradición, el problema es cómo la gente ve el color.

El tema del racismo es un tema muy presente ahora mismo…

Sí es un tema de actualidad. Negro, blanco es algo muy sensible ahora mismo. Espero que esto no se convierta en algo muy serio.

El Ayuntamiento ha rectificado y dicen que lo van a retirar.

Me parece bien. No me pagaron tanto como para que ahora la gente pueda juzgar mi ilustración. No me gusta nada esta polémica. No me hace sentir bien. No me gusta el uso tan simple de estas cosas. Me hace sentirme triste pensar cómo le afecta a la gente.

Freepik ofrece esta ilustración a los usuarios que acceden con una cuenta Premium, por un pago de 7,49 euros al mes. Según se puede ver en la licencia de la imagen, se permite su uso sin apenas restricciones.

El distrito Moncloa ha creado diferentes adaptaciones a soportes entre los que se encuentra el marca paginas con la imagen donde Baltasar no es negro. También se han desarrollado roll ups o displays para la celebración de los Reyes Magos.





Contactada @Chonieartwork sobre el tema…