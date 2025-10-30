La propuesta china de verificar a los creadores que hablan de salud, derecho o finanzas reabre un debate inc\u00f3modo: \u00bfdeber\u00eda existir un control sobre qui\u00e9n puede opinar de ciertos temas? Y lo m\u00e1s delicado: \u00bfqui\u00e9n pone el filtro? Imagina que para dar consejos sobre c\u00f3mo organizar tus finanzas personales o mejorar tu bienestar emocional en redes, necesitases presentar tu t\u00edtulo universitario. No para ejercer, sino para poder publicar el contenido. Eso es, m\u00e1s o menos, lo que acaba de proponer China: exigir credenciales digitales a quienes hablen de ciertos temas sensibles. Si quieres opinar sobre educaci\u00f3n, presenta tu licenciatura. Si subes un v\u00eddeo sobre salud mental, acredita tu formaci\u00f3n. Las plataformas no solo deben verificar esa informaci\u00f3n, sino mostrarla p\u00fablicamente. Un paso m\u00e1s, y no menor, en la estrategia de control digital del pa\u00eds asi\u00e1tico. A primera vista, la medida puede tener l\u00f3gica. \u00bfPor qu\u00e9 cualquiera deber\u00eda recomendar medicamentos o estrategias financieras sin una formaci\u00f3n adecuada? Pero claro\u2026 hablamos de China. Y en este caso, el contexto es todo. Porque lo que puede sonar como una herramienta de responsabilidad tambi\u00e9n puede funcionar como un filtro ideol\u00f3gico. \u00bfEs una forma de proteger al ciudadano o un modo m\u00e1s sutil de censura? \u00bfUn intento de profesionalizar el debate o de limitarlo? Sea cual sea la respuesta, la intenci\u00f3n es clara: controlar un ecosistema donde la influencia ha crecido m\u00e1s r\u00e1pido que la capacidad de regularla. Y aqu\u00ed aparece la verdadera pregunta: \u00bfhay temas que deber\u00edan estar reservados solo a voces acreditadas? M\u00e1s all\u00e1 del debate sobre libertad de expresi\u00f3n, este tipo de iniciativas reaviva una incomodidad profunda: \u00bfhasta qu\u00e9 punto puede, o debe, cualquiera hablar de todo? Porque, seamos honestos, no es lo mismo subir un tutorial de maquillaje que opinar sobre tratamientos oncol\u00f3gicos. \u00bfTiene sentido exigir acreditaci\u00f3n en algunos temas? \u00bfD\u00f3nde trazamos la l\u00ednea? \u00bfY qui\u00e9n la dibuja? Intentar regular a los influencers abre un dilema casi filos\u00f3fico: \u00bfc\u00f3mo se mide la legitimidad para opinar? \u00bfHace falta un t\u00edtulo para ser escuchado? \u00bfY qui\u00e9n decide qu\u00e9 \u00e1reas exigen formaci\u00f3n y cu\u00e1les no? https:\/\/www.instagram.com\/reel\/DFD5WvJRLHq\/ Adem\u00e1s, hay que tener cuidado con las excepciones. Si una madre comparte su experiencia con una enfermedad, \u00bfest\u00e1 desinformando o simplemente narrando su historia? Si una economista habla de ansiedad, \u00bfpierde valor por no ser psic\u00f3loga? Las redes han difuminado la l\u00ednea entre autoridad y opini\u00f3n. Y no olvidemos que los influencers no venden diplomas: venden confianza. Su legitimidad no est\u00e1 en su curr\u00edculum, sino en su capacidad para conectar, emocionar o inspirar. Y eso, la conexi\u00f3n, no se regula con certificados. Ahora bien, tampoco podemos ignorar lo que ocurre cuando se desregula todo. TikTok est\u00e1 lleno de gur\u00fas de salud sin formaci\u00f3n, coaches financieros con promesas milagrosas y pseudopsic\u00f3logos que diagnostican desde el sof\u00e1. La libertad de expresi\u00f3n no puede ser excusa para propagar desinformaci\u00f3n que pone en riesgo a otros. As\u00ed que volvemos al centro del debate: \u00bfc\u00f3mo garantizamos que ciertas voces no hagan da\u00f1o sin apagar la pluralidad que da sentido al espacio digital? \u00bfQueremos evitar que cualquiera hable de salud o evitar que cualquiera sea tomado en serio cuando no deber\u00eda? Mientras el algoritmo siga premiando lo viral por encima de lo veraz, cualquier intento de regulaci\u00f3n ser\u00e1 apenas un parche sobre una fractura m\u00e1s profunda. Gobiernos y plataformas deber\u00edan estar liderando la creaci\u00f3n de mecanismos que protejan la libertad de expresi\u00f3n sin abrirle la puerta a la desinformaci\u00f3n. Pero entre la falta de voluntad, el desconocimiento o simplemente la lentitud, esa tarea sigue sin resolverse. En ese vac\u00edo, pensar con criterio no es una obligaci\u00f3n, es un acto de autoprotecci\u00f3n. No porque el usuario tenga que cargar con todo el peso del ecosistema digital, sino porque, hoy por hoy, es lo \u00fanico que realmente puede controlar. No se trata de exigir t\u00edtulos o imponer silencios, sino de construir soluciones que ayuden a distinguir entre opini\u00f3n leg\u00edtima y ruido interesado. Quiz\u00e1 eso pase por nuevas formas de verificaci\u00f3n, pero tambi\u00e9n por impulsar una alfabetizaci\u00f3n medi\u00e1tica m\u00e1s realista, m\u00e1s cercana, m\u00e1s urgente. No para exigir m\u00e1s a quien escucha, sino porque quienes deber\u00edan proteger el debate p\u00fablico todav\u00eda no saben, o no quieren, c\u00f3mo hacerlo. Lo m\u00e1s inquietante de todo esto es que la pregunta ya no es solo sobre China. Es sobre nosotros. \u00bfQueremos influencers certificados o ciudadanos cr\u00edticos? \u00bfQueremos limitar qui\u00e9n habla o abrir el espacio a voces diversas sin caer en la manipulaci\u00f3n? \u00bfQueremos controlar la conversaci\u00f3n o aprender a movernos mejor dentro de ella?