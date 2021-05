A continuación reproducimos el comunicado que nos han hecho llegar. Entre los firmantes hay diversos autores/as galardonados con el Premio Nacional del Cómic del Ministerio de Cultura y con el propio Gran Premio del Salón.

Barcelona, 31 de mayo de 2021

Comunicado sobre el Gran Premio Cómic Barcelona 2021

Los abajo firmantes, autoras y autores de cómic españoles, repudiamos el Gran Premio concedido en 2021 por el jurado de Ficomic a Antonio Martín, y pedimos a la organización que lo retire y conceda a una persona que cumpla los requisitos y tenga los méritos suficientes.

Durante 32 ediciones el Gran Premio del Salón ha distinguido la trayectoria de una autora o autor de cómics. Este criterio se ha alterado de forma sorprendente en esta edición para otorgarlo a una figura que se ha distinguido en el campo de la edición y la divulgación, sin que se haya justificado dicho cambio de opinión con argumentos convincentes.

Más allá de los méritos contraídos por Antonio Martín en su carrera como teórico o editor, permanece el hecho de que en el año 2000, cuando ocupaba un cargo directivo en la empresa editorial más importante del sector en España, emprendió acciones legales contra un joven autor a causa de un chiste.

El Gran Premio del Salón ha sido siempre un premio que ha representado a dibujantes y guionistas de cómic, y que muchas autoras y autores veteranos todavía no han podido recibir. La decisión del jurado de 2021 no solo no nos representa, sino que se entiende como un desaire hacia quienes han pasado incontables horas de su vida en su mesa de trabajo para que los cómics puedan existir. No solo se nos ignora, sino que además se premia a alguien que en su día utilizó una posición de poder para atacar a un autor que estaba en una situación de indefensión legal y económica.

Este Gran Premio es inaceptable, no cumple las reglas y no nos representa. Si este es el tipo de imagen que quiere proyectar el Salón, entenderemos que solo le interesa nuestro nombre para explotarlo mientras recompensa actitudes que perpetúan la precariedad de unos autores que ya han sacrificado demasiado por este sector. Por tanto, nos veremos obligados a retirar nuestro nombre de futuras nominaciones a unos premios que quedan desprestigiados y a evitar futuras colaboraciones con un Salón que no nos tiene en cuenta.

Si nos importa a quién se concede el Gran Premio es precisamente porque consideramos al Salón del Cómic de Barcelona como una pieza fundamental en el sector del cómic de este país, y por tanto es nuestro deseo que podamos seguir colaborando en la consecución de nuestros objetivos comunes, siempre desde el respeto hacia quienes generan las obras que hacen posible que existan editores, críticos y las demás profesiones relacionadas con nuestro medio de expresión: LOS AUTORES.

Listado de autores/as profesionales de cómic firmantes (en orden alfabético):

Abel Alves, Albert Monteys, Alberto González Vázquez, Alex Fuentes, Alex Orbe, Alfonso Zapico, Ana Oncina, Ana Penyas, Antonio Hitos, Aroha Travé, Bea Tormo, Belatz, Bernardo Vergara, Borja Sumozas, Carlos de Diego, Carmen Carnero, Carmen Pacheco, Clara Soriano, Danide, David Aja, David Baldeón, David López, David Muñoz, David Rubín, Darío Adanti, Enrique Corominas, Ernesto Lovera, Ester Salguero, Fernando Blanco, Fernando Fuentes, Flavita Banana, Genie Espinosa, Guillermo Mogorrón, Iván Sarnago, Jali, Javi de Castro, Javier Olivares, Javier Rodríguez, Javier Peinado, Jordi Pastor, Jorge Carrión, Jorge González -José Domingo, Josep Homs, Juanjo el Rápido, Juanjo Sáez, Kano, Laura Pacheco, Laura Pérez Vernetti, Lorenzo Montatore, Luis Bustos, Luis NCT, Mamen Moreu, Manel Cráneo, Manel Fontdevila, Manolo Hidalgo, Manuel Bartual, Mar Ferrero, Marcos Martín, Maribel Carod, Marina Vidal, Mauro Entrialgo, Mel, Miguel Gallardo, Mr. Ed, Muntsa, Vicente, Nadar, Natacha Bustos, Pablo Ríos, Paco Alcázar, Paco Roca, Pedro Vera, Pep Brocal, Pepe Larraz, Pepo Pérez, Guy Pérez, Ricard Efa, Roc Espinet, Rosa Codina, Rubén Fdez., Rubén Gil, Sagar, Santiago García, Santiago Sequeiros, Santiago Valenzuela, Susanna Martín, Víctor Puchalski, Victor Santos, Zayas, Zoraida Zaro.