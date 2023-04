Entrevistamos a Carles Murillo, creador de la imagen de esta edición del festival de fotografía Getxophoto, quien desgrana para Gràffica cómo ha afrontado el briefing y cómo ha desarrollado las adaptaciones gráficas que requiere un festival de estas características.

Una llamada a la pausa, no creo que exista un mensaje mejor que transmitir a la sociedad en estos momentos. ¿Cuál fue el briefing que recibiste de Getxophoto y cómo aparecieron las ideas satélite desde las que desarrollar la imagen gráfica?

Carles Murillo

El briefing como cada año nos pide que la identidad debe comunicar de manera eficaz los contenidos y la esencia del festival y declinará en un sistema holístico, reconocible y adaptable a los distintos soportes/piezas que demande el festival: comunicación, señalización, publicaciones, etc. La idea es crear una identidad singular y memorable que refleje y potencie el lema específico de cada edición (pausa en este caso) tanto conceptual como formalmente.

Después de dar muchas vueltas y valorar caminos que reflejaran la pausa desde la calma, la quietud, el minimalismo, etc. llegamos a la conclusión que podría ser mucho más interesante situar la propuesta en el polo apuesto, con una radicalidad y contundencia gráfica casi brutalista, con animaciones frenéticas en redes, etc. que justamente funcionara como una llamada a la pausa desde la acción y no tanto desde la calma o la meditación, por así decirlo. Nos parecía que provocar esa tensión incómoda entre contenido y continente le podía dar a la propuesta mucha singularidad, significado e impacto.

Getxophoto 2023, A call to pause!

A partir de ahí se desarrolló la propuesta, bajo el concepto de A call to pause! (un juego de palabras que nace evidentemente del concepto call to action). Una gráfica que manifiesta, con radicalidad y contundencia cromática y tipográfica, la necesidad de parar; un grito de advertencia contra la hiperproductividad y la rutina acelerada.

El lenguaje se sitúa entre la gráfica protesta, el activismo, la señalización urbana, los mensajes de emergencia y los códigos del mundo de la imagen y la tecnología. Carles Murillo, diseñador

Nos parecía una manera más directa, efectiva y contundente de interpelar al público y utilizar el altavoz de Getxophoto para mandar una serie de mensajes en relación al tema y de alguna manera, en palabras de la nueva comisaria María Ptqk «detenernos a reflexionar sobre este mundo acelerado y exigir nuestro derecho a la improductividad. A bajar el ritmo, a decrecer, a decir no puedo, no quiero. Porque ¿qué significa no hacer nada? ¿Qué otros tiempos ganamos cuando se supone que perdemos el tiempo? ¿Es la inactividad el nuevo lujo? ¿Y qué papel juegan aquí las imágenes? Parar se ha convertido en un acto de rebeldía y en Getxophoto 2023 queremos invitarte a reclamar con nosotros esa ¡pausa! que tanto necesitamos.»

Parar se ha convertido en un acto de rebeldía y en Getxophoto 2023 queremos invitarte a reclamar con nosotros esa ¡pausa! que tanto necesitamos. María Ptqk, comisaria de Getxophoto

Desde el símbolo de pausa que todos conocemos, has evolucionado la marca de tal forma que dispones de un sistema visual flexible para hacer todas las aplicaciones (que son muchas) que requiere Getxophoto. ¿Cómo has planteado esos desarrollos?

El punto de partida es muy sencillo, si nos fijamos bien todo nace de dos barritas verticales, paralelas, el símbolo de pausa como apuntas. A partir de ahí, todo se expande, explota, y el trabajo es casi de arquitectura de la información, porque cada formato, tamaño y proporciones piden una composición distinta, un layout creado adhoc.

Eso hace que cada pieza requiera de una construcción artesana por así decirlo, que parte de una comprensión profunda del lenguaje gráfico; todo sistema, pero especialmente en casos como este, exige un tiempo para la construcción y otro para la asimilación, y a medida que nos vamos familiarizando con el lenguaje y vamos fijando las reglas, viendo dónde falla o dónde tiene más potencial, etc., es cuando podemos sacar el máximo rendimiento y trabajar de manera más cómoda y fluida.

Aplicaciones para redes sociales de Getxophoto 2023, A call to pause!

En todas las ediciones hasta la fecha se han planteado identidades muy reconocibles que sobretodo funcionan como sistemas, como conjunto coral. Esta naturaleza y voluntad sistémica ha sido siempre condición sine qua non para dar respuesta de manera eficiente y dinámica a la gran diversidad de aplicaciones que el festival genera. Todas las aplicaciones las diseñamos en el estudio, internamente, y este creo que es un punto muy importante, que nos permite mantener el control y por lo tanto la calidad de manera transversal.

Este año excepcionalmente se mostrarán en las ventanas de la fachada del Edificio Urgull treinta y tres pósters con distintos mensajes que nacen del propio concepto gráfico (A Call to Pause!) y que funcionan a su vez como elemento de comunicación urbana y como instalación, dando otra dimensión a la identidad del festival.

Sobre la relación cliente-diseñador. Te iba a preguntar sobre si te sentías privilegiado por poder llevar a cabo este tipo de proyecto durante los últimos años. Pero realmente supongo que de lo que se trata es de una win-win situation. ¿Getxophoto y Carles Murillo ya funcionan como una máquina bien engrasada?

La relación ha sido muy buena desde el primer día, creo que conectamos muy bien tanto por carácter como por por manera de entender la comunicación, los procesos de trabajo y la cultura en general. Es importante remarcar que desde el primer día sentí que no eran un cliente, sino más bien que me incorporaba a un equipo de trabajo para ser uno más y sumar, funcionando con una estructura horizontal en la que se respeta el trabajo y se escucha a todos y cada uno de los que forman el equipo y, ese hecho, pienso que es clave y diferencial.

Y sí, entiendo que el hecho que sigamos juntos después de tres ediciones es consecuencia de ese win-win que apuntas. Cada vez nos conocemos mejor y las sinergias y los diálogos son más fluidos y productivos, aunque por otro lado nos gusta complicarnos la vida por así decirlo y no caer en la comodidad y en trabajar con el piloto automático puesto. No sé si nos gusta o más bien somos incapaces por manera de trabajar y de entender los proyectos, pero esta búsqueda constante o inconformidad nos lleva a estar siempre en tensión (positiva) y a llevar las cosas a lugares yo creo que más sugerentes y especiales.

Esta búsqueda constante o inconformidad nos lleva a estar siempre en tensión (positiva) y a llevar las cosas a lugares yo creo que más sugerentes y especiales. Carles Murillo, diseñador

Getxophoto es un festival gestionado por un equipo reducido, que, sin embargo, logra implicar y llegar a muchos desde el amor por la fotografía y el trato directo y honesto. El resultado es un acontecimiento fantástico, callejero, con reconocidos y emergentes artistas y proyectos nacionales e internacionales de mucho nivel, ubicado en una ciudad «periférica» en términos culturales. Personal y profesionalmente me siento muy identificado con el festival, y cuando trabajas en proyectos en los que realmente crees (por suerte con los años he conseguido que así sea en la mayoría de mis proyectos), la implicación es máxima, sientes el proyecto como tuyo y eso creo que inevitablemente afecta en positivo al resultado.

Publicación de Getxophoto 2023, A call to pause!

¿Qué papel crees juegan iniciativas como GetxoPhoto en la sociedad actual, y en particular en el entorno profesional creativo?

Creo que es importante que existan iniciativas culturales como Getxophoto que aborda temas que nos tocan a todos con el objetivo de crear espacios de reflexión y establecer una conversación colectiva. Iniciativas que destaquen lo participativo y sostenible buscando una relación mucho más cercana y horizontal con el público. Y en este caso, además, es un festival que se celebra y defiende el espacio público como lugar de encuentro frente a la privatización y mercantilización actual, lo cual es siempre un punto a favor en relación a la sociedad en general.

En particular, con respecto al entorno creativo, creo que es importante que los eventos culturales se conciban desde el inicio teniendo en cuenta la importancia del diseño (en este caso, gráfico) en su propuesta, ya que es parte fundamental de su identidad y de su profesionalización. En ese sentido, creo que iniciativas como Getxophoto lo han tenido en cuenta desde el comienzo, lo han venido desarrollando a través de las propuestas de diferentes diseñadores, generando un recorrido evidente y que aporta contenidos. Por ejemplo, este año en el que se ha tomado ese Call to Pause! como acción tractora de la identidad.

Pósters de Getxophoto 2023, A call to pause!

sobre carles murillo

Carles Murillo (Barcelona, ​​1980) es diseñador gráfico independiente, creativo y director de arte afincado en Barcelona. Su trabajo ha sido premiado en varias ocasiones en los Premios Laus, Premios Daniel Gil (Visual), Art Directors Club of New York, Art Directors Club of Europe, Tokyo Type Director’s Club, etc. y también ha sido publicado en diversas publicaciones nacionales e internacionales.

sobre getxophoto

Getxophoto es un festival centrado en la imagen que desde 2007 forma parte de un ecosistema cultural en continua búsqueda de ser más participativo, híbrido, comprometido y sostenible. De carácter temático, se concibe como una plataforma desde la que se abordan desafíos contemporáneos, a través de diferentes propuestas de narradores visuales de todo el mundo, con el objetivo de crear espacios de reflexión y establecer una conversación colectiva.