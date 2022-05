Diseñada por Floodfonts, nació como una sans para complementar a Capri —una fuente eminentemente display— pero finalmente requirió su propia arquitectura.

Capitana es una sans geométrica con proporciones humanistas y aperturas abiertas. Esto significa que todas las letras están construidas a partir de las formas básicas del círculo, el triángulo y el cuadrado. Al mismo tiempo, están diseñadas según las proporciones clásicas de las romanas antiguas.

Se trata de una fuente polifacética por excelencia: con 784 caracteres por estilo en nueve pesos, desde thin hasta black. Además, ofrece tanto pesos super ligeros como extremadamente pesados que resultan idóneos para grandes titulares. Sus formas abiertas la hacen especialmente legible en tamaños pequeños y también ofrece varios estilos para texto corrido.

Capitana muestra amplias aperturas, altura de equis baja, astas ascendentes altas y ápices afilados que rebosan generosamente la línea base.

Además, tiene un potente motor tipográfico opentype con versalitas y sus correspondientes cifras tabulares y elzevirianas, flechas, letras alternativas para la «g» y la «a», así como fracciones, superíndices y subíndices. Sin embargo, con su diseño minimalista y su bajo contraste, es más adecuada para su uso en pantalla en diseño web, diseño de interfaces y diseño de aplicaciones.

Los estilizados ascendentes y los ápices puntiagudos con un profundo rebasamiento le confieren una belleza fresca y una elegancia clásica.

proceso de diseño

Felix Braden explica que desde Floodfonts decidieron diseñar Capitana con la idea de añadir una versión con más peso a su familia Capri y ampliar así toda la familia. Tras los primeros borradores, comprendieron que muchas de las formas eran demasiado excéntricas y propias de una fuente display, y decidieron que en realidad era mejor crear una sans serif geométrica más versátil: «Capri se diseñó como un tipo de letra display, por lo que tuvimos que eliminar muchos detalles y características y dejó de ser el mismo tipo de letra».

Felix Braden, diseñador de la tipografía

Cuando decidieron dejar de trabajar sobre Capri y lanzarla con otro nombre empezaron a buscar una forma de hacerla más única: «Nos acordamos del diseño corporativo del Museo Romano Germánico, que tuvimos el placer de diseñar hace unos años». Buscaban una sans serif geométrica que combinara perfectamente con una Antiqua humanista.

Tras una búsqueda bastante exhaustiva, finalmente terminaron en Futura, de la que pensaban que no era una tipografía contemporánea: «Tiene tantas rarezas que no la considerábamos un tipo de letra consistente». A pesar de las muchas tipografías sans serif de gran calidad que se han publicado en los últimos años, desde Floodfonts no pudieron encontrar una que se ajustara a las proporciones humanistas. Por tanto, decidieron cerrar también esa brecha.

Para ello tuvieron que cambiar por completo las proporciones de Capri. Los ascendentes y descendentes, extremadamente cortos, se ampliaron considerablemente y la anchura uniforme de las letras se adaptó al principio de construcción de las romanas.

Mientras que las letras anchas como la «O», la «G» y la «M» se dibujaban sobre un cuadrado; mientras que las estrechas como la «S», la «E» y la «B» solo ocupan la mitad del espacio. De esta forma, la «S» puede construirse a partir de dos círculos dispuestos uno encima del otro, mientras que la «O» describe un arco circular en toda la altura de las mayúsculas.

datos de Capitana