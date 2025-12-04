La varioPRESS iV7 y la varioPRINT iX1700 estar\u00e1n disponibles en 2026 y ampl\u00edan la capacidad de Canon para acompa\u00f1ar la transici\u00f3n del offset al digital. Canon ha anunciado la disponibilidad comercial de dos nuevas prensas de inyecci\u00f3n de tinta de alimentaci\u00f3n por hojas \u2014la varioPRESS iV7 y la varioPRINT iX1700\u2014 que llegar\u00e1n al mercado a partir del segundo trimestre de 2026. Con este movimiento, la compa\u00f1\u00eda consolida su estrategia en un segmento que vive una transformaci\u00f3n acelerada: la migraci\u00f3n de trabajos desde sistemas digitales tradicionales y, sobre todo, desde la impresi\u00f3n offset hacia tecnolog\u00edas m\u00e1s flexibles, automatizadas y capaces de asumir tiradas cortas con garant\u00edas de calidad. La varioPRESS iV7, presentada en drupa 2024, se posiciona como un nuevo est\u00e1ndar en el entorno B2 digital. Con una capacidad de impresi\u00f3n de 8.700 hojas B2 por hora \u2014o hasta 4,5 millones de im\u00e1genes B2 al mes en r\u00e9gimen 24\/6\u2014, se orienta a impresores comerciales, imprentas online y productores de libros y revistas que necesitan combinar agilidad, variedad de soportes y calidad continua. La propuesta no es menor: Canon busca que esta prensa asuma tareas que tradicionalmente depend\u00edan de la offset, pero en un escenario donde las tiradas se fragmentan y los plazos se acortan. En paralelo, la nueva varioPRINT iX1700 ampl\u00eda la plataforma B3 de la compa\u00f1\u00eda con velocidades de hasta 170 im\u00e1genes A4 por minuto y vol\u00famenes mensuales que pueden moverse entre 300.000 y 2 millones de impresiones. Integra la tecnolog\u00eda Qualinx, desarrollada por los centros de I+D de Canon en Jap\u00f3n, Alemania y Pa\u00edses Bajos, y apunta a un equilibrio entre rendimiento, consistencia crom\u00e1tica y fiabilidad operativa que permita a los proveedores de impresi\u00f3n consolidar procesos sin renunciar a la flexibilidad propia del digital. Con estas dos incorporaciones, Canon configura una oferta que cubre desde 15.000 im\u00e1genes A4 mensuales hasta ese techo de 4,5 millones de im\u00e1genes B2, un abanico que, en la pr\u00e1ctica, unifica la producci\u00f3n de peque\u00f1os talleres, medianas empresas y grandes proveedores bajo un mismo paraguas tecnol\u00f3gico. La compa\u00f1\u00eda insiste en esa idea: m\u00e1s que m\u00e1quinas aisladas, se trata de una ruta de actualizaci\u00f3n progresiva para negocios que necesitan acompasar su crecimiento a medida que el mercado cambia. Jennifer Kolloczek, Senior Director de Marketing & Innovation, Production Printing en Canon EMEA, subraya que este lanzamiento llega en un a\u00f1o simb\u00f3lico: una d\u00e9cada desde que Canon entrara de lleno en el mercado de la inyecci\u00f3n de tinta en hoja suelta. Desde entonces, explica, \u201ccientos de impresores han visto crecer su negocio\u201d y la ampliaci\u00f3n de la gama \u201crefuerza el liderazgo de la compa\u00f1\u00eda tanto en hoja como en bobina\u201d. Kolloczek insiste tambi\u00e9n en el rol consultivo que Canon quiere asumir: acompa\u00f1ar a los clientes en nuevas aplicaciones, optimizaci\u00f3n de costes y gesti\u00f3n avanzada del flujo de trabajo. Ambas prensas podr\u00e1n verse en funcionamiento en el Customer Experience Center de Canon en Venlo (Pa\u00edses Bajos) a partir de enero de 2026, antes de su comercializaci\u00f3n oficial unos meses despu\u00e9s. Una ventana que permitir\u00e1 a los impresores calibrar hasta qu\u00e9 punto esta nueva generaci\u00f3n responde al escenario que vive el sector: menor dependencia de la offset, automatizaci\u00f3n creciente, integraci\u00f3n de datos y una demanda cada vez m\u00e1s exigente en plazos y personalizaci\u00f3n. Para una industria que busca equilibrar calidad, rapidez y sostenibilidad econ\u00f3mica, estas nuevas plataformas de Canon se presentan como una pieza m\u00e1s en un puzzle que sigue reconfigur\u00e1ndose, esta vez con el foco puesto en la producci\u00f3n digital de gran volumen y en la necesidad de modelos de impresi\u00f3n m\u00e1s vers\u00e1tiles y escalables.