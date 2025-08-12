La nueva HP Indigo 6K+ incorpora un sistema de automatización inteligente y está diseñada para responder a los retos del etiquetado digital con mayor productividad, fiabilidad y versatilidad. Estará disponible globalmente a finales de julio y se presentará en Labelexpo Europe 2025 en Barcelona.



En un mercado de etiquetas cada vez más exigente y atomizado, donde la agilidad, la personalización y la sostenibilidad son requisitos más que ventajas competitivas, HP acaba de presentar su nueva apuesta: la prensa digital HP Indigo 6K+. Esta evolución de su reconocida HP Indigo 6K —con más de 2.300 unidades instaladas en todo el mundo— llega con una propuesta clara: maximizar el rendimiento sin renunciar a la calidad ni a la flexibilidad. Y lo hace mediante una combinación de inteligencia artificial, automatización avanzada y una arquitectura robusta orientada al futuro.

Uno de los principales avances de esta nueva máquina es el sistema SmartControlSystem, que permite optimizar diagnósticos, reducir tiempos muertos y mejorar la eficiencia en entornos de producción de tiradas cortas y medias. Es una herramienta que habla el idioma de la industria actual: más SKU, menos tiempo de comercialización, entornos laborales cambiantes y demanda constante de personalización.

“La nueva HP Indigo 6K+ está pensada para una impresión digital verdaderamente ininterrumpida”, explica Noam Zilbershtain, VP y Gerente General de HP Indigo. “Gracias a su automatización inteligente, IA integrada y capacidades de diagnóstico avanzadas, se convierte en una aliada estratégica para quienes quieren crecer sin perder control”.

Automatización, IA y un ecosistema inteligente

La 6K+ integra un conjunto de herramientas tecnológicas que apuntan directamente a la productividad. Entre ellas se encuentran HP PrintOS, la nueva versión del Automatic Alert Agent 2.0 (AAA 2.0), el sistema HP Spot Master para gestión del color y HP Nio, una herramienta de asistencia intuitiva basada en inteligencia artificial.

Estas soluciones permiten desde el ajuste automático del color en tiempo real hasta la detección de errores y la resolución autónoma de incidencias menores. En un contexto donde muchas plantas lidian con escasez de mano de obra especializada o alta rotación, disponer de una prensa que se gestiona casi sola no es solo una ventaja operativa, sino una necesidad estratégica.

Empresas como Summit Labels, uno de los clientes beta del modelo, aseguran haber incrementado su productividad hasta en un 15% gracias a estas innovaciones. “Estamos realizando más trabajos por turno con menos desperdicio. La fiabilidad y escalabilidad de la 6K+ han superado nuestras expectativas”, comenta Jordan Fischer, director de planta.

Versatilidad en aplicaciones y materiales

Una de las grandes fortalezas de la HP Indigo 6K+ es su versatilidad. Está diseñada para alternar sin interrupciones entre distintos tipos de trabajos —desde etiquetas autoadhesivas hasta sleeves, envolventes, cajas plegables o etiquetas en molde (IML)— sin sacrificar ni tiempo ni calidad. A esto se suma la posibilidad de imprimir con hasta siete estaciones de tinta, logrando una cobertura del 97% del espectro visible y utilizando tintas especiales como la Silver ElectroInk o las resistentes a la decoloración.

Geostick, otro de los primeros clientes en adoptar la 6K+, destaca especialmente la estabilidad de imagen y la reducción del tiempo de inactividad, dos factores que impactan directamente en la rentabilidad operativa.

Etiquetado sostenible: menos residuos, menos CO₂

Además de productividad, HP ha puesto el foco en la sostenibilidad. Según la compañía, la HP Indigo 6K+ permite reducir hasta un 20% las emisiones de CO₂ relacionadas con los sustratos, gracias a una configuración más ágil y precisa. También admite una amplia variedad de materiales reciclados o renovables y reduce la necesidad de insumos y mantenimiento, con lo que cada prensa puede ahorrar varias horas de inactividad al mes.

Esto encaja con las estrategias empresariales que ya no buscan solo ser más verdes, sino serlo sin perder competitividad. La prensa también se alinea con normativas ambientales cada vez más exigentes a nivel global.

Una presentación estratégica en Labelexpo Europe 2025

La puesta de largo de la HP Indigo 6K+ será en un escenario destacado: la próxima edición de Labelexpo Europe, que por primera vez se celebrará en Barcelona. En los stands #E25 y #D21 del pabellón 5, HP mostrará al público su gama completa de soluciones de impresión digital para etiquetas y packaging, incluyendo la nueva 6K+ y la HP Indigo V12.

Allí, los visitantes podrán ver demostraciones en directo y conversar con los expertos de HP sobre cómo estas tecnologías están redefiniendo la forma en que se produce, se personaliza y se consume el etiquetado en todo el mundo.

El mensaje es claro: el futuro del packaging y las etiquetas pasa por soluciones digitales que no solo impriman, sino que piensen, analicen y se adapten al entorno. Y en esa carrera, HP Indigo 6K+ quiere situarse en primera línea.