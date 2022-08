Los fotógrafos aficionados podrán participar y ganar una Canon EOS R5, además de una valiosa sesión de tutoría personal con la premiada fotógrafa documental Laura El-Tantawy.

Día Internacional de la Fotografía

Canon Europa celebra hoy el Día Mundial de la Fotografía con la convocatoria de la segunda edición del Redline Challenge, un concurso fotográfico anual para fotógrafos aficionados donde pueden demostrar sus habilidades técnicas y su creatividad. El concurso es de inscripción gratuita e invita a los aspirantes a fotógrafos a captar «Una historia en una fracción de segundo» (‘A Split Second Story’), lo cual demandará de los participantes precisión, una perspectiva única y sensibilidad para elegir el momento oportuno. El tema del concurso ofrece a los fotógrafos aficionados de cualquier especialidad la oportunidad de demostrar sus conocimientos, bien sea para captar un truco avanzado de skate o a un animal justo en el momento en que esté mirando fijamente al objetivo de la cámara.

Laura El-Tantawy

El concurso estará presentado por el mundialmente reputado vlogger y fotógrafo Kai Wong, y el jurado estará formado por expertos del sector, incluida la Embajadora de Canon Laura El-Tantawy, premiada fotógrafa documental. Los trabajos de El-Tantawy han podido verse tanto en exposiciones colectivas como individuales por todo el mundo. Además, sus fotografías han sido publicadas internacionalmente en diferentes periódicos y revistas.

Las candidaturas se pueden presentar desde las 00:01 GMT del 19 de agosto y el plazo se cerrará a las 23:59 GMT, del próximo 16 de septiembre de 2022.

edición anterior

El año pasado se presentaron al concurso Redline Challenge de Canon más de 36.000 fotografías, bajo el tema de «Luz en la oscuridad» (‘Light in the Dark’). El ganador del año pasado, Piotr Skrzypiec, presentó la imagen ganadora bajo el título «Lost Highway» (Autopista perdida), en la que retrataba, oculto bajo la niebla, el Viaducto Crni Kal, en Eslovenia. Piotr ha declarado al respecto: «Este premio me ha aportado una gran confianza en mis habilidades fotográficos. Me sentí muy cómodo haciendo fotografías con la Canon EOS R5, es perfecta para el tipo de fotografía que yo hago, incluidos paisajes, fauna salvaje y macro. Pero, lo mejor de todo fue salir a fotografiar con el Embajador de Canon Lorenz Holder».

dominio de la técnica

Las fotografías que se presenten podrán ser captadas con cualquier equipo y cada participante podrá enviar una sola fotografía durante el período del concurso. Las participaciones serán juzgadas de acuerdo con el dominio de la técnica, creatividad, impacto emocional y la precisión con la que se plasme el reto de esta edición. El ganador final será anunciado a primeros de octubre y recibirá una cámara Canon EOS R5 y un objetivo Canon RF 24-70 mm f/2,8L IS USM, junto con una cita por Internet para una sesión de formación con la Embajadora de Canon Laura El-Tantawy.

Las fotografías que se presenten podrán ser captadas con cualquier equipo y cada participante podrá enviar una sola fotografía durante el período del concurso.

En relación con el Redline Challenge, la Embajadora de Canon Laura El-Tantawy ha declarado: «Estoy muy ilusionada con el tema del concurso de este año, ya que hace referencia a la esencia misma de la fotografía. La fotografía se centra en captar una emoción potente, en nosotros mismos como seres humanos, en lo que pienso sobre lo que ocurre frente a mí. Como miembro del jurado buscaré una buena historia». Toda la información del Canon Redline Challenge 2022 la puedes encontrar aquí.