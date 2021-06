Blanc! 2021 se celebrará los días 21, 22 y 23 de octubre, por streaming en directo desde el Museu del Disseny de Barcelona. Tres días de festival a lo que se sumará un Pre-Blanc! del 13 al 20 de octubre.

Blanc! 13

Blanc! vuelve en su edición N.13 con una nueva y mejorada propuesta virtual, creando una copia digital del universo del festival. Porque si algo caracteriza a este evento, es justamente esa parte más «social» que lo envuelve, algo que a pesar de la situación sanitaria actual no se ha visto mermado gracias a la capacidad de adaptación a las circunstancias adversas de la actualidad.

A diferencia de la pasada edición, cuando el festival tuvo que adaptarse de un formato presencial a un formato virtual, en 2021 se ha planteado desde el principio un evento totalmente digital, aprovechando al máximo este formato.

el metaverso de blanc!

Muchos auguran el futuro de internet, la versión 3.0, como un gran metaverso que implicaría que todos tengamos nuestro propio «yo» digital y podamos interactuar con otras personas en una realidad paralela.

Esta edición del festival será una copia virtual del evento físico, donde los asistentes no solo podrán ver en directo las conferencias y charlas, sino que podrán interactuar con otros asistentes mediante un sistema de chat escrito o de voz. Lo que facilitará además que podamos hacer preguntas a los ponentes que estarán ofreciendo la conferencia en exclusiva y en riguroso directo.

10 días de puro festival del diseño

Una de las novedades de la edición N.13 de Blanc! es que constará de dos partes: el Pre-Blanc! del 13 al 20 de octubre, y los tres días de festival, del 21 al 23. Durante el Pre-Blanc! se presentarán charlas y entrevistas en abierto, con invitados de diferentes sectores y disciplinas donde el diseño y la creatividad tienen un papel importante.

El jueves 21 tendrá lugar una nueva edición de Campus Blanc! donde estudiantes de escuelas y universidades presentan sus proyectos finales de carrera o masters, en disciplinas relacionadas al diseño.

Y finalmente, los días 22 y 23 de octubre se presentarán con 10 conferencias y 3 masterclasses donde se hablará sobre identidad gráfica y estrategia, tipografía, innovación y sostenibilidad en diseño, experiencia de usuario, las tendencias que vienen, la ética en el diseño, arquitectura sostenible y mucho diseño y creatividad.

conferencias blanc! 2021

Mientras que el programa del Pre-Blanc! se irá desvelando a medida que nos acerquemos al festival, ya podemos ver quiénes formarán parte del contenido troncal de Blanc! 2021. Con ponentes nacionales e internacionales, y temáticas muy diferentes, donde el diseño y la creatividad son indispensables para el buen desarrollo de la actividad profesional.

Aaron Draplin

Además de diseñador gráfico, Aaron es un gran coleccionista de piezas gráficas. Su locura por esta profesión lo ha llevado a fundar su propio estudio, Draplin Design Co. en Portland, Oregón, y a disfrutar trabajando tanto para clientes pequeños como para grandes marcas como The New York Times, Nike, Wired y hasta para políticos como Bernie Sanders o Barack Obama.

Rejane Dal Bello

Rejane es una galardonada diseñadora con más de 23 años de experiencia en diseño gráfico y branding, y que antes de fundar su propio estudio, Studio Rejane Dal Bello, trabajó para Wolff Olins (UK) y Studio Dumbar (NL).

Con estudios en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York y en la Academia de Arte St. Joost en Holanda, esta diseñadora brasileña afincada en Reino Unido, se especializa en identidad de marca, ilustración y diseño editorial para clientes nacionales e internacionales en sectores corporativos, culturales y entidades sin fines de lucro.

Ale Paul

Es miembro fundador del proyecto Sudtipos, el primer colectivo tipográfico de Argentina, que ha contribuido enormemente a colocar al país en el mapa del Diseño Gráfico mundial. Con la fundación de Sudtipos, Ale pone en el foco en el diseño de tipografías, creando fuentes y letras para varias agencias, medios y revistas de todo el mundo. Ha recibido cuatro certificados de excelencia del Type Directors Club NY y ocho del concurso tipográfico CommAr.

Tina Touli

Tina es directora creativa, diseñadora gráfica, creadora y docente en la Central Saint Martins, Universidad de las Artes de Londres. Trabaja en una gran variedad de campos del diseño, tanto digital como impreso, incluyendo branding e identidad, tipografía, diseño web y animación. Su trabajo es característico por mezclar técnicas y recursos digitales con elementos físicos reales, trabajando con diferentes plataformas y procesos.

Daniel Solana

Daniel es creativo publicitario y socio fundador de la agencia DoubleYou, toda una referencia en la publicidad en entornos digitales. Es una de las figuras más relevantes de la nueva comunicación publicitaria y uno de los creativos más premiados en publicidad digital. Es además autor de varios libros, como “Desorden” o “Postpublicidad”.

Anastasia Pistofidou

Anastasia es investigadora y docente en el campo de la fabricación digital, textiles, tecnologías wearable y bio-fabricación. Se especializa en el desarrollo de hardware, diseño de integración, creación rápida de prototipos y diseño para producción.

Combinando técnicas y artesanías de fabricación digital, Anastasia demuestra cómo las nuevas tecnologías pueden cambiar el consumo masivo y la producción rápida a una fabricación personalizada, de código abierto, personal y local aplicada a la educación, la vida cotidiana y las nuevas empresas.

Es cofundadora de de fabtextiles.org, laboratorio de investigación sobre textiles, arquitecturas blandas y materiales innovadores en IAAC Fab Lab Barcelona.

Cierto Estudio

Este estudio está formado por un equipo de jóvenes arquitectas en constante experimentación, que despliega sus intereses en el ámbito de la arquitectura, el diseño, la cultura y la investigación. Fundado en 2014 y con base en Barcelona, destaca por su fascinación y especialización en el campo de la vivienda, con diseños innovadores que buscan responder a nuevas maneras de habitar en consonancia con nuestro estilo de vida actual.

Chamo San

Artista e ilustrador de Barcelona. Durante los últimos 10 años ha vivido del dibujo, combinando sus proyectos personales expuestos en galerías o publicados en libros, con encargos como ilustrador, trabajando para marcas, revistas e instituciones como Ajuntament de Barcelona, Nike, Seat, Estrella Damm, New Balance, HBO o Panenka.

Sofia Dias

Sofia es diseñadora, artista, una mente curiosa y una activista del futuro. En la actualidad, se dedica a la industria de la prospectiva, en particular a la literacidad de Futuros y a las estrategias de Resiliencia. En el ámbito académico, dirige el Programa de Posgrado en Coolhunting y Trends Forecasting en LCI-Barcelona.

Este año lanza la primera plataforma de e-learning trends-driven and futures-centred e-learning. Es una de las fundadoras de Fibra-studio, una red internacional de investigación y consultoría de tendencias con base en Brasil, Portugal, España e Italia. Sofia también es una entusiasta del arte textil; actualmente explora el diseño de alfombras y el aspecto escultórico de las fibras en cohabitación con otros objetos.

Mestres del Blanc!: André Ricard

En la sección de los grandes maestros y maestras del Blanc!, este año homenajean la increíble trayectoria de este diseñador industrial pionero y abanderado del diseño en España, que ha contribuido de una manera decisiva al desarrollo social y empresarial de esta disciplina. Ha sido Presidente del ADI-FAD (Agrupación de Diseño del Fad), Presidente Fundador de la ADP (Asociación de Diseñadores Profesionales), Vice-presidente de ICSID (Consejo Internacional del Diseño), Vice-presidente del BCD (Barcelona Centro de Diseño), Miembro de la Facultad del Art Center (Vevey, Suiza). Jefe del Departamento de Diseño de Producto de la Escuela de diseño Eina y Patrono de la Fundació Eina, Presidente de Design for the World (ONG del diseño).

Sus proyectos han perseguido la mejora funcional de gran variedad de objetos de uso cotidiano. Especialmente prolífica ha sido su colaboración desde 1963 en el diseño de los envases de Puig Perfumes. También cabe destacar su colaboración con el movimiento olímpico y, particularmente, con la antorcha de los JJ.OO. Barcelona 92 y el pebetero de la llama olímpica del Musée Olympique de Lausanne (Suiza).

André Ricard ha sido Premio Nacional de Diseño en 1987, Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, Ordre Olympique del Comité Olímpico Internacional, Chevalier des Arts et des Lettres de Francia, Medalla de Oro al Mérito Artístico de la ciudad de Barcelona y Chevalier de la Légion d’Honneur de Francia.

masterclasses

Las masterclasses del Blanc! están destinadas a ahondar en temáticas que ayuden al día a día de los diseñadores y diseñadoras, aportando conocimiento e introduciendo a los asistentes a diferentes disciplinas y temáticas que aportan valor a los profesionales.

Masterclass Firma

Firma es una agencia independiente de branding e innovación fundada en 2006 y con más de 50 profesionales en Barcelona y Los Ángeles. Trabaja para proyectos internacionales para grandes corporaciones y startups desde una perspectiva de marca global, combinando insights, estrategia y un enfoque creativo.

Masterclass Ariel Guersenzvaig

Ariel es experto en ética del diseño y tecnología. Autor de “The Goods of Design: A professional Ethics for Designers” (Rowman & Littlefield, 2021). Doctor en teoría del diseño por la Universidad de Southampton y máster en ética por la Universidad de Birmingham. Como académico investiga los impactos socio-éticos de la inteligencia artificial y los sistemas autónomos. Ha publicado sobre estos temas en AI&Society, IEEE Technology and Society Magazine, Journal of Design Research y ACM Interactions.

Masterclass Raul Marin

Raul es Director de CreatiBEty, agencia y consultora de creativos. Manager y abogado de artistas con más de 20 años de experiencia. Especializado en propiedad intelectual, marcas y negocios en el mundo creativo y es docente en varias universidades y escuelas tanto de negocios como de diseño. Además, es consultor de agencias, empresas culturales y del entretenimiento.

identidad gráfica blanc! 13

La gráfica de la edición N.13 de Blanc! responde a un concepto que será desvelado dentro de unos meses. Sólo podemos adelantar que el número 13 tendrá una gran importancia en la edición de este año, y que el imaginario diseñado por Gerard Marín (Dirección de arte) en colaboración con la gente de Groc (Diseño 3D) tendrá un papel principal en la edición más “metaversa” de todas.

programa blanc! 13 2021

El programa completo de la edición N.13 de Blanc! ya se puede consultar en la web del evento. Campus Blanc! se celebrará el día 21 de Octubre, en una edición online con acceso gratuito a la plataforma para todos los asistentes. El programa del viernes 22 y sábado 23 de Octubre comenzará a las 10.00h y tendrá lugar durante todo el día.

