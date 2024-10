El pasado finde se celebró la edición Nº16 de Blanc!, una de las ediciones con más locura que hayamos visto hasta el momento.





Con más de 30 conferencias que nos volaron la cabeza, y un montón de peña super mal de la cabeza que volvieron a casa curados y en mejor estado mental del que tenían al llegar… y que hoy son personas nuevas y renovadas, con toda la motivación para crear y encarar los proyectos con toda la buena vibra!

Todavía están limpiando los destrozos que dejaron en la Habitación de la Furia (hasta se cargaron el bate de béisbol) y el torneo de Futbolín acabó con el equipo ganador tirándose al agua de cabeza.



El Sorteo Locooo! del sábado se les fue un poco de las manos, hay que decirlo. Fue uno de los momentos más surrealistas de las 16 ediciones del Blanc! (y eso que han habido unos cuantos. Se están planteando si hacer una rifa normal para las próximas ediciones. Esto se está descontrolando).



Las sesiones de terapia de grupo con la gente de Interactius abrieron ojos y ampliaron miradas. Compartir nuestros dramas viene bien de vez en cuando, sobre todo cuando no tenemos con quién hablarlos. Y las sesiones de mindfulness con Carlota Juncosa y Nono Rueda fueron la guinda del pastel para un retiro diseñil que ha devuelto la energía para seguir afrontando el día a día de muchos.



Si para algo ha servido la pasada edición del Blanc! es para desconectar, limpiar y recargar energías para volver al día a día con la fuerza de mil elefantes.



Y con ganas de volver al próximo Blanc! 2025, que será una marcianada estupendosa!

Actualizado 17/10/2024