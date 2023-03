Belin ha sido el artista elegido por Disney+ para interpretar en Málaga el mural promocional para la tercera temporada de la serie del universo Star Wars The Mandalorian, que se estrena en España el 1 de marzo.

Belin pintando el mural.

El artista urbano andaluz más internacional, Miguel Ángel Belinchón, más conocido como Belin, ha sido el elegido por Disney+ para interpretar en la ciudad de Málaga su mural promocional en España del estreno la tercera temporada de la exitosa serie del universo Star Wars The Mandalorian.

El mural en cuestión se titula «Este es el camino» y hace referencia a la filosofía de The Mandalorian, la aclamada serie de Star Wars. La interpretación de Belin fusiona elementos de la cultura popular española con los iconos más representativos de la popular serie y puede verse en la Calle Tomás de Heredia, en la capital malagueña.

The Mandalorian es una serie ambientada tras la caída del Imperio y antes de la aparición de la Primera Orden, la serie sigue los pasos de Mando, un cazarrecompensas perteneciente a la legendaria tribu de los mandalorianos, un pistolero solitario que trabaja en los confines de la galaxia, donde no alcanza la autoridad de la Nueva República.

Mural «Este es el camino» realizado por Belin en Málaga.

Belin sitúa en el centro de su obra una superposición realista de los cascos de dos de los personajes principales de la saga (Boba Fett y El Mandaloriano), sobre un fondo que evoca la cultura española extendida con su particular One Line cromático; en el mural el artista plasma un toro cubista (no por nada Málaga es la ciudad de Picasso), un boquerón (apelativo con que se denomina a los ciudadanos malagueños), y por supuesto, el sol de Andalucía, con un predominio de fondo azul que simboliza el mar.

El fondo del mural fusiona la cultura española con la temática de Star Wars

El artista maneja de forma magistral el realismo volumétrico sobre un fondo repleto de idiosincrasia española, plasmado con su técnica de un solo trazo cromático en plano, de raíces posneocubistas, aúna a la perfección la esencia de la dualidad conceptual de la obra.

El artista plástico Belin.

Belin, artista plástico de relevancia internacional por su absoluto dominio del realismo con spray sin la utilización de ningún tipo de plantilla, cuadrícula o proyección. Nacido en el arte urbano, alcanza su éxito con el Postneocubismo y el Online Cromático. Sus obras pueden admirarse en paredes y galerías de todo el mundo. «Que se fijen en mí desde Estados Unidos y España ya me parece un detallazo», ha dicho el artista en una entrevista en Radio Jaén, en la que ha admitido estar «muy contento» con el resultado.