Lily Brick está considerada como una de las cincuenta muralistas más influyentes de nuestro país, sin embargo su camino no ha sido fácil. Con ella descubrimos cómo es, desde dentro, la realidad del street art.

Naces en Lleida en 1990. ¿Tu infancia estuvo relacionada con el mundo de la imagen?

No. Mi relación con la imagen comienza con 17 o 18 años cuando estudio bachiller artístico. Solo conocía a los compañeros de clase. Ni a los profesores ni nada más. Después no fui a la universidad porque no podía pagármelo. Trabajaba en bares y demás y acabé haciendo diseño gráfico publicitario. Una profesora me decía que no era buena y que mejor hiciese ilustración o algo parecido. Eso me desmotivó mucho y empecé a trabajar pero en nada relacionado con el diseño más allá de algún logotipo puntual.

Cuando estaba bastante jodida a nivel económico una amiga me propuso que volviese a Lleida, que me sería más fácil encontrar trabajo.

Esta época es de mucha movilidad en tu vida. Viajas a Barcelona, Bruselas, Valencia… Da la sensación de que estabas buscando tu espacio.

Lo estaba buscando. Quería encontrar alguna señal que me dijese cuál es mi sitio y cuando perdí la esperanza y dejé de buscar lo encontré. Empecé a trabajar en una imprenta. Era la misma historia, la misma decepción pero decidí quedarme en Lleida y dejar de buscar. En esa época todo el mundo se iba al exterior, era una fuga de cerebros. Mis amigos ya no estaban.

El caso es que a la imprenta solía venir gente muy maja. Solía venir un grafitero a hacerse camisetas. Era muy cañero y genial. Yo estaba frustrada y él me animaba diciéndome que era muy joven y que tenía mucho que hacer y me invitó a ir un día a pintar con sus amigos. Eran una docena y hacía tiempo que no pintaban. Tenían de cuarenta años para arriba. Eran old school, grandotes y tatuados… maravillosos. Yo fui con un vestidito y unos zapatitos y ellos me habían guardado un sitio para pintar y me habían hecho un bocadillo también. Cogí el bote de spray me sentí genial. Olía muy bien, me lo estaba pasando de cine con ellos. La gente se rie de tí cuando haces algo mal pero ellos no, ellos me explicaban cómo mejorar el trazo. El caso es que me enganché a ellos.

Yo venía de una mala experiencia y al principio me parecían gente ruda pero para nada. Antes pensaba que los grafiteros eran vándalos que ensuciaban las paredes y me hicieron descubrir que no hay que prejuzgar a nadie. Eran grandotes pero con el spray se movían como bailarinas de ballet. Hacían unos trazos brutales y limpios. Quería volver a verlos. Era gente con inquietudes artísticas, con pasión por el grafiti y yo solo podía pensar en pintar para demostrarles que lo podía hacer cada vez mejor.

¿Cuál es diferencia entre grafiti y muralismo?

La palabra grafiti viene del latín y quiere decir tipografía. Es un nombre que viene de los romanos para designar el nombre que se ponía en las lápidas a los muertos. En los sesenta y setenta utilizaron el nombre en el Bronx. Todo parte de un nombre al que se añaden posteriormente elementos gráficos.

El street art es toda aquella intervención libre en la calle. Puedes añadir que, en mi caso, está pagada pero siempre hay un punto de arte, de reflexión, de dejar en la calle un regalo para que la gente piense y sienta. Pero bueno, también es un oficio.

¿Qué edad tenías entonces cuando empezaste a pintar?

Empecé con 24 años.

Entra el grafiti en tu vida en un momento en el que la gente ya se empieza a asentar y te encuentras con la confrontación familiar. Hablabas antes de los prejucios que tenías y me imagino que serían compartidos.

Totalmente. Pensaban que me había vuelto loca y me propusieron ir al psicólogo. No entendían que me fuese cada fin de semana a encontrar parcelas deshabitadas para pintar. Buscaba sitios donde no me multasen por que no podía pagar las multas y le preguntaba a un primo que era mosso de esquadra dónde poder hacerlo o iba a los sitios y preguntaba a los propietarios. Mi antiguo jefe también tenía propiedades y me dejaba ir a pintar. Yo pasé de ir de fiesta, de salir con las amigas el fin de semana, a buscar paredes. Me preguntaban si había conocido a alguién y les decía que no, que había conocido la pasión de mi vida. Cada fin de semana cogía el frontal. Se hacía de noche y yo estaba engorilada pintando y me quedaba a dormir con mi tienda de campaña. Era como una okupa. Yo lo que quería era dormir y pintar. Me llevaba un termo e hice muchas burradas. Entonces mi familia se empezó a preocupar. Me miraban como si no me conocieran. Con las amigas y con la pareja que tenía entonces me pasó lo mismo. Rompí relaciones con todos ellos porque tenían la necesidad de conducirme la vida, opinar sobre algo que no conocen. No saben lo que es pintar sobre una grúa mientras hablas con la vecina del octavo, ni lo que es pintar con esa gente que tanto miedo les da.

Aurec-sur-Loire. Festival de la Teinturerie

Entiendo que pertenecen a una generación que prefieren que estés trabajando en malas condiciones en un trabajo estable que hacerte autónoma y buscarte la vida por tu cuenta.

Exacto. Esa es la clave. El concepto de trabajar como un cabrón aquí se premia. En otros países no se entiende. Cuando trabajaba en la imprenta cobraba 600 o 700 euros al mes y entraba la primera y salía la última. No podía pagarme más ese señor y yo no aspiraba a más así que cuando llegaba a casa me decían que eso es la vida. Ahora que digo que disfruto mucho trabajando me dicen que me busque algo más estable, que es un hobby. Yo pienso que deberían estar orgullosos, es un lujazo que pueda dedicar todas mis horas a hacer lo que me gusta y que estén pagadas. Me levanto felíz, me lo paso bien. El mundo iría mucho mejor si cada persona hiciese lo que le gusta. Aún falta un poco para que la gente entienda que estar encabronado trabajando no es vivir.

¿Recuerdas los primeros encargos?

Como te decía, solía ir a buscar lugares abandonados. Un día un cazador pasaba por allí. Iba vestido como Elmer Gruñón, con su chimbera y todo y al oir ruidos pensó que sería un animalito. Nos asustamos los dos y empezamos a hablar y me dijo que tuviese cuidado a ver si me iba a pasar algo. Al rato me trajo un café con leche y me dijo que tenía un negocio, un negocio de jabones a mano y me ofreció pintarle la persiana. Como no sabía cuánto cobrarle me dijo que ya ponía él el precio, que fueron 280 euros por una persiana que hice en tres días. Era muy pequeña, de 5×3 metros. Le hice un grifo del que salía una gota verde que parecía un moco y unas pompas.

Como soy muy de hablar, mientrás la hacía charlaba con la gente que pasaba. En ese momento nadie estaba haciendo murales figurativos en Lleida. La información le llegó a un señor que tenía una propiedad de la familia, era una caseta que se caía donde guardaba el tractor. Me dijo que le pintase la fachada, una chica que fuese un homenaje a las mujeres, con una cara bonita, con fuerza, como si tuviese fuego interior. Pinté la cara sin expectativas. Pero estaba en el momento y en el lugar perfecto. Era la época de los igers, la gente hacía quedadas masivas para sacar fotos. Eran los primeros pasos de instagram y había grupos que buscaban sitios especiales para fotografiarlos. Esta gente tenían muchos seguidores y hacían competición por ver quién tenía más likes o comentarios.. El sitio era un lugar precioso, desértico, que no se ve nada hasta donde llega la vista y el mural allí le flipó a la gente. La gente se sacaba fotos y lo enfocaban como una ginkana, para ver si conseguían llegar con una brújula, llegaban en autobuses, en bicicleta… Se hizo viral. Pasé de tener cien a dos mil seguidores entonces, que era una burrada en ese momento. Salí en el periódico y empecé a ser conocida.

Entiendo que las redes son esenciales en tu trabajo.

Me da pena decirlo pero sí, y eso que las odio un poco porque soy muy analógica.

El contenido de esta primera fachada, una mujer, se convierte casi en una marca de tu trabajo. En muchos de tus trabajos hay una mujer que parece tener un nombre y una historia que quiere contar.

Es que creo que empecé a pintar para sanar. Venía de viajar mucho y en algún momento me había encontrado alguna persona muy mala. Un hombre me dejó la moral por los suelos. Empezar a pintar me dió una fortaleza, un ego. Cuando pintaba hacía mujeres grandes que dicen aquí estoy yo. Explicaba mi historia y quería ser esas mujeres.

Jove perduda (Reus)

Son mujeres que ocupan totalmente el espacio adecuándose a las dificultades del medio. Hay puertas, hay ventanas pero parecen sortearlas para imponer su presencia.

Es como quiero ser yo también.

En realidad te llamas Mireia. Lily Brick es el nombre de una musa de Rodchenko.

Mireia es el nombre que me puso mi familia. Lily era musa de mucha gente y en bachiller artístico me impresionó. Me gustaba leer sobre la segunda guerra mundial y me flipaba la revolución obrera rusa. Me encontré con Rodchenko y me pareció brutal su historia. Su padre tenía fábricas de zapatos pero lo perdió todo en la revolución y solo le quedaron las cajas de los zapatos. Con esas cajas hizo cámaras estenopeicas porque quería ser fotógrafo. Él quería ser artista pero su familia no le dejaba así que la revolución le quitó todo pero le permitió ser lo que quería.

Se fue investigando con sus cajas de zapatos por Rusia y haciendo las cosas de un modo diferente. Lilia Yúrievna Brik fue su musa. Tenía una belleza dura, de posguerra, muy inspiradora. Rodchenko le hizo la foto gritando del cartel constructivista. Esa foto guió la revolución y convenció a las masas a seguir la causa y ha sido una de las imágenes más empleada en el mundo del diseño por su perfección formal. Cuando pinté mi primera mierdecilla con los grafiteros me invitaron a firmar. Cuando les dije que iba a firmar como Mireia me dijeron que no tenía nada de gancho y pensé que Lily Brick estaba genial. En el extranjero sí que les parece exótico Mireia Serrá pero Lily es un nombre que cualquier niño puede pronunciar bien en cualquier parte del mundo.

No tienes formación clásica artística pero tu trabajo sí bebe de un dibujo académico que tiene unas exigencias técnicas.

Me empapo todos los días de arte. Tengo muchísimos libros, cómics… Cuando estudiaba bachillerato tenía pasión por historia del arte. En casa pensaban que no tenía futuro y me fui desanimando. Cuando tenía dinero iba al Prado y después me fui a la Haya y volví solo para ver la Joven de la perla. Es algo obsesivo. Me encanta el arte flamenco holandés, el prerafaelismo, las mujeres de pelo rojo… el clasicismo en general. Las luces me producen un síndrome de Stendhal brutal, el momento en el que el sol se pone… Miro los colores, los matices… Soy muy romántica y el clasicismo tiene ese dramatismo que me interesa.

Sant Jordi (Puigverd de Lleida)

Entiendo que el color es esencial en tu trabajo.

Le he metido mucha caña porque se me da fatal. He intentado entenderlo desde las gamas cromáticas y desde los pigmentos. Cuando sé que no controlo algo estoy todo el tiempo instruyéndome, me gusta mucho hablar con fondistas. Les he buscado y si llevo diez años en esto es porque he encontrado gente caritativa que me ha dicho, esto no está bien y qué es lo que tengo que hacer para mejorar. La gente sincera, crítica y constructiva me ayuda a seguir y mejorar.

La obsesión es entonces importante para lograr tus objetivos.

No lo he tenido nada fácil pero estoy muy agradecida porque el que me hayan dicho desde pequeñita que no sirvo me ha hecho ponerme en mi sitio. Todo el tiempo tengo esa vocecita en la cabeza que quiere demostrar a todo el mundo que soy capaz.

Soy muy obsesiva y creo que no lo voy a dejar de ser porque es mi manera de decirle al mundo que aquí estoy.

Hablando con ilustradoras especialmente descubrí lo que era el síndrome del impostor, aunque no sé por qué no se llama el síndrome de la impostora.

Parece más propia de nosotras. Deberíamos cambiarlo, sí. Lo tengo siempre. Acabo de volver de hacer un muro en Valencia y he visto a la gente emocionada pero lo veo y pienso que está mal. Lo quité de instagram y lo volví a poner por la gente. Soy muy pesada. Me he comprado una mecedora y cuando estoy frustrada me voy al rincón a mecerme y relajarme porque me pasa siempre. Es terrible. Cuando me felicitan mientras pinto no sé dónde meterme. Siento como si se estuviesen riendo de mi y esa sensación no se marcha.

¿Mides?

1,73 m.

¿Y tu obra más grande?

760 metros. Es muy grande, sí.

Grúas y sprays, herramientas de tabajo fundamentales.

Además de saber pintar hay toda una logística, sacarte el carnet de grúa, pedir permisos…, que no tiene que ser fácil.

Nadie te dice lo que tienes que hacer. Desde el primer momento me hice autónoma para poder trabajar con ayuntamientos. Hay riesgos laborales y distintos tipos de carnet. Para ir a Australia tuve que sacarme un tipo, en Estados Unidos otro. Era malísima con los idiomas y he tenido que aprender. Hablo inglés y algo de francés… Son un montón de cosas en las que tienes que reciclarte. Trabajar en las alturas tiene sus riesgos también. Pero lo peor de todo es la falta de empatia social. Tener carácter y solera es algo muy difícil de aprender.

Estás expuesta a las inclemencias del tiempo y de la gente.

A veces prefiero una insolación a un idiota. He tenido insolaciones pero vas al médico y se te pasa pero el idiota se te queda allí. Pasan años y te acuerdas de lo que te dijo o te hizo aquella persona. Aunque estés subida en una grúa en un edificio enorme la gente quiere hacer pequeñitos a los artistas, da igual que sean actores o muralistas. Se creen que estás en un escenario y que te pueden soltar lo que quieran. Eres suyo, como un mueble. Me han dicho de todo, desde soltarme cualquier guarrada o hacerme bajar desde los nueve pisos, hacerme quitar la máscara, apagar la grúa para preguntarme si el mural lo estoy pintando yo. He tenido mucha educación pero ya no me callo. Con el tiempo aprendes a gestionarlo pero duele. Duele la mala educación, que te hagan perder el tiempo… y he ido al psicólogo para gestionarlo.

Tienes que parar el tráfico, alquilar una grúa. Entiendo que el tiempo es oro.

En todos los aspectos. Si eres rápida cunde más el tiempo hora y puedes asumir más encargos. No es mi pretensión pero sí que soy rápida. Cuando estoy en la pared no suelo comer e intento no ir al baño, de hecho tengo piedras en el riñón por aguantar tanto.

Que todo vaya tan rápido es nuestro peor enemigo. Hace poco tuve un cliente en Valencia que fue una fantasía. Tenía dos días para pintar un mural. Era un espacio de investigación en obras. El primer día hice once horas, no comí. El segundo me dispuse a meterle caña porque la gente querría acabar la obra y abrir. Después de once horas, el segundo día ví que tenía que quedarme de madrugada para acabar. Por las cosas de la vida apareció el jefe y me preguntó que hacía allí. Me decía que estaba fatal y que lo que quería es que hiciese una obra de arte bella porque iba a venir gente de todo el mundo a verla. Me pagó una noche de hotel más y creo que ha sido uno de los mejores muros que he hecho. Da igual el nombre que tengas que por lo general ya te están diciendo el segundo día “¿todavía estás así?”, siempre con prisas. Y se nota en el resultado.

Tampoco necesito estar treinta años como Antonio López pero sí que me den el tiempo que les pido. Si son cinco días pues cinco días. Estoy viva pero de milagro porque alguna vez me he puesto enferma, me he caido por ir rápido. He tenido accidentes bestias, el stress… a pesar de todo me ha ido bien. Para que te cunda el trabajo y tener una vida estable tienes que hacer muchos muros. Miro lo que he hecho y pienso que, si hubiese tenido más tiempo lo hubiese podido hacer mejor pero también pienso que no está tan mal para el tiempo que he tenido.

¿El muralismo funciona por estación o trabajas todo el año?

Yo trabajo todo el año pero no debería ser así. Lo bueno que tiene España, que es primera potencia mundial de street art, es el tiempo, que es bueno todo el año. Hace frío pero no se hielan los botes de pintura y en verano puedes ponerte una sombrilla o quemarte, que es lo que hago yo. La peor época es el verano sin duda. Se te pueden explotar los sprays e incluso no puedes pensar. Soy de Lleida y hace un calor tremendo pero lo soporto bastante bien. Suelo empezar a las seis de la mañana, voy con mis focos led, sigo igual que cuando empezaba con la tienda de campaña. Empiezo de madrugada y a las once, cuando aprieta el sol, me voy y continúo al día siguiente.

Partes de Lleida pero has llegado a todo el mundo.

He ido a un montón de sitios. El año que viene iré a Estonia, California… Como están lejos la gente coge los vuelos con anticipación pero en los proyectos artísticos es difícil asegurar un trabajo hasta pocos meses o semanas antes. Desde lo del COVID a la gente no le importa hacer o deshacer.

Sí que tengos muchos proyectos pero a nivel internacional me salen sobre todo festivales que no suelen estar bien pagados. Los proyectos importantes suelen ser más cercanos.

Happy Childhood.

Has participado en proyectos solidarios como en Gambia.

Sí, en Gambia o con Banc d´aliments, que hicimos con muralistas de Lleida y con los grafiteros con los que empecé. Los junté y, bajo mi dirección, hicimos ese mural gratuitamente. En esa época en Lleida estábamos pasando muy mal y la gente no tenía para comer. Ahora lamentáblemente no puedo hacer algo así. Me llegan muchas propuestas pero no puedo. Tengo que trabajar que la comida está muy cara.

Bombay, California, Paises Bajos… ¿Es complicado trasladar la infraestructura para llevar a cabo el encargo en otro país?

Es bastante sencillo. Cuando salgo fuera me adapto a lo que haya. Les paso una lista, soy bastante controladora, y les pido los pinceles, la pintura pero sé que es difícil. Las cosas suelen ir así cuando se trata de cosas artísticas pero suelo trabajar con gente muy profesional y suelo tenerlo todo preparado.

Los sprays que utilizo, que son catalanes, están en casi todo el mundo. A veces me dicen que no use sprays porque son bastante nocivos. Estoy de acuerdo y pinto con pintura plástica y pincel. Es lo bueno de ser autodidacta. Te adaptas a lo que haga falta. Por ejemplo, hice para National Geographic un reportaje e hice pigmentos con materiales del lugar en el que vivo.

Pintabas desde un kayak.

Sí. Parecía muy bonito pero aún tengo marcas.

Conciencia rural a través de los murales. Otro planeta es posible National Geographic

Más que bonito era angustioso verte intentando pintar con la pértiga.

Terrible. Fatal. Jajaja. Fue una experiencia y tuve la oportunidad de conocer la alquimía de la pintura y ahora entiendo mejor cómo funciona la pintura a nivel químico, entiendo sus composiciones. De hecho me llamaron hace poco de una empresa ceramista para hacer baldosas con los métodos tradicionales y allí me voy.

El tuyo es un trabajo muy físico y eres autónoma, que es bastante incompatible con ponerte mala. ¿Te cuidas especialmente?

He empezado a cuidarme desde hace dos años después de un susto que tuve. He perdido un par de amigos por hacer mal las cosas. Es un trabajo nocivo, peligroso. El cuerpo te va dando señales y tienes que escucharlos. Los aerosoloes son muy nocivos y el trabajo requiere mucho trabajo físico. Hay veces que no como y bajo y subo mucho de peso.

Además, me da alergia el deporte. Si me ves correr es porque huyo de algo pero intento comer bien, no comer cosas que me sienten mal, que me permitan estar ligera. Tengo que cuidarme más.

Festivales, instituciones… ¿Cambia mucho el trabajo en función de quién hace el encargo?

Mucho. Con instituciones sé que todo es más delicado. Me van a blanquear mucho el mensaje y si quiero hablar de algo potente, se va a convertir en un cuento de hadas. Se juegan muchas cosas. Se juegan los votos, el cariño de la gente y pasas por un filtro político. Cuando trabajas para un ayuntamiento suele haber algún requerimiento.

Cuando haces festivales o trabajos privados las cosas suelen fluir más. Los festivales suelen suponerme una pérdida económica porque pagan muy poco y estás el tiempo que dure el festival sin facturar, así que tienes que trabajar mucho más cuando vuelves pero es muy fructifero porque voy como a un campamento de verano a disfrutar. Escucho a gente, hablamos de las mismas cosas, puedo hacer lo que quiera y probar cosas nuevas.Es una especie de I+D. La portada de Pastora, que está en la portada de Street Art firmado por mujeres nació de un I+D. Tenía una idea, congeníe con dos chicos muy sinceros con los que estuve un montón de horas y me dijeron que tenía que salir de mi zona de confort porque lo que hacía ya estaba muy visto, que es algo que no sabía. Cambíé mi planteamiento, improvisé muchísimo y salió algo totalmente distinto a lo que tenía pensado.

La Pastora (Torrellas)

Entiendo que en estos diez años ha cambiado el contexto. No sé si hay más gente, más competencia…

Mucha gente se ha dado cuenta de que el muralismo es una salida laboral muy interesante. El camino ya está abierto y ya se tiene otra conciencia. Todo el mundo quiere fachadas bonitas y te puedes ganar la vida pero no hay que olvidar que es un oficio muy duro. No es lo mismo estar en tu estudio trabajando que encontrarte con el frío, el calor, el peso de los materiales… hay que tener un ADN para esto. Hay gente que brilla pero enseguida la ves caer. Les ves ponerse enfermos y cansarse pronto. Hay gente buenísima pero los de siempre seguimos allí, quejándonos pero seguimos. Cuando estás tranquila tienes que levantarte y avanzar y eso es lo que me caracteriza. Nadie te enseña cómo funciona una grúa, ni te dicen que van a tener que rescatarte al guna vez los bomberos. He tenido situaciones de miedo, de quedarme colgada en el arnés y he pensado que era otra experiencia más. También he sentido pánico estando sentada dibujando. Esta parte de jungla tienes que llevarla dentro.

El barro.

Me encanta el barro. Me han dicho muchas veces que tengo que hacer cuadros, que la gente no tiene muros donde pintar y les encantaría tener un cuadro mio pero no puedo. No puedo estar cuatro horas sentada. Es imposible.

¿Qué sientes cuando te incluyen en listas como la del las 50 mujeres más influyentes del Street art?

Cuando supe del libro pensaba que era un spam. Era todo muy épico. Pensaba que se habían equivocado. Diego López es un gran experto del tema y estaba esperando que no se lo repensase. Me mandaron un mail para poner mi trabajo en la portada y fue muy emocionante. Tengo el libro al lado de la televisión y de vez en cuando lo suelo acariciar.

La imagen del medio que tenemos es el de un sector muy masculinizado que está cambiando.

Afortunadamente. No sabes lo complicado que es ser artista y mujer. Tener más de treinta años y seguir siendo artista. O que tu pareja te diga que no le gusta tu trabajo porque le haces sombra o que estás demasiado tiempo fuera. Desde la pareja hasta la familia que te dice que deberías tener ya hijos, que dejes de pintar. Me gustaría ser madre pero no voy a tener hijos para aparcarlos. Es muy difícil ser mujer y pintar.

Hemos sufrido mucho, no es solo darnos el lugar por nuestra obra sino por todo lo que hemos tenido que aguantar. Estoy muy contenta de que el mundo esté cambiando pero viendo el libro te das cuenta de que algunas han tenido muchas dificultades por ser madres o no han podido serlo para continuar.

Lelystad (Alexandra Heeremans)

¿Alguna obra de la que te sientas especialmente orgullosa?

No. Me siento orgullosa de un mural de Fuengirola pero por haberlo luchado. No les gustaba el diseño y me pedían las chicas dulces que hacía antes pero yo no soy la misma persona. No puedo hacer lo mismo. Nunca me había plantado y dicho que o hacía el diseño que tenía o no lo hacía. Creía en ese diseño. Al final lo hicieron sin preguntar a la gente y a todo el mundo le encantó. Así que me siento orgullosa de haber insistido.

Cuando haces un proyecto te empapas del lugar en el que va a estar y te conviertes en parte del paisaje de la gente que allí vive.

Es algo que engancha. Soy curiosa por naturaleza. Mi escolarización fue un error. Tenía que haberme puesto a preguntar a la gente para aprender por mi cuenta. Me gusta hablar con la gente, leer ese libro que nadie lee… Cuando sé sobre el tema a tratar tengo una mente muy ilustrativa y me vienen imágenes a la cabeza. Construyo mucho por acumulación. He aprendido mucho de Mortadelo y Filemón. Si te fijas en todas partes hay detallitos, una colilla, un ratón… hago las obras e incluyo detallitos. Si una redera estaba tejiendo todo el día, las manos tendran callos aunque nadie lo vea o la aguja será de espina de pescado. Me monto una película en la cabeza y la llevo a cabo. También lo hago por respeto. Si pintase en mi casa no tendría que darle explicaciones a nadie, es solo mío pero si voy a su barrio, no es mi edificio, no es mi historia.

Planes d’Hostoles.

¿Es diferente trabajar en entornos urbanos o rurales?

Totalmente. En los entornos urbanos todo el mundo está con el móvil o mira para abajo. Eres otra colgada más y no te miran si no te caes y te abres la cabeza. Tienes muy pocos inputs aunque suele haber gente, muy poquita, que te felicita y se acerca a saludarte.

Los entornos rurales suelen funcionar por estaciones y no suelen pasar cosas de modo que eres la celebridad local. Vienen colegios a verte… y es muy bonito. La gente tiene móvil pero están más conectados con la tierra, tienen otros valores y alucinan con que una chica haya decidido hacer esto. Recuerdo a un señor que me dijo que le recordaba a su madre, que era una mujer de armas tomar y me encanta.

¿Qué consejo le darías a esa Mireia que hace diez años cogió por primera vez un spray?

Tres consejos. Ponte crema solar, bebe mucha agua y, sobre todo, no escuches a nadie más que a ti misma. Si tienes una corazonada que se apoye en que crees que lo estás haciendo bien no te pares, que no tienen ni idea quienes te dicen lo contrario.

¿Proyectos?

Tengo hasta septiembre pero prefiero no hablar de ellos para no gafarlos.

Como las folclóricas.

Sí, es que me da mucha rabia hablar de un proyecto por el que tengo mucha ilusión y que se caiga. Suelo pedir una paga y señal pero no puedes asegurar nada hasta el final. Me hace ilusión hacer doce murales en baldosas en Madrid, que es algo que nunca he hecho y todo lo nuevo me flipa. Estoy aprendiendo a usar el aerógrafo por si el pincel no da el resultado esperado. Es un trabajo interior que tiene que recordar a las tradicionales portuguesas con motivos folclóricos.

También tengo un proyecto con un maestro ceramista en Tous con muchos años de experiencia. Es lo que más me ilusiona, entrar en la cerámica. Siempre he querido hacerlo pero no puedo permitírmelo si no es un trabajo así que aprendo con los trabajos a través de la prueba y error.

Tengo muchas ganas de ir a Estonia, que va a ser capital del arte y en un publo pequeñito estaré con aertistas de ucrania, paises del este… soy la única española y me apetece porque hablan de otros temas. Algunos abordan el conflicto bélico y me gusta mucho escucharles y aprender de ellos.