Descubre cómo mejorar la piel en tus ilustraciones de retrato con rotuladores Promarker de Winsor & Newton y la ilustradora Cristina Luengo y gana un fantástico premio.

Fundada en 1832, la marca Winsor & Newton reunió el conocimiento del científico William Winsor y la creatividad del artista Henry Newton para ofrecer una elección sin precedentes de color, claridad y permanencia a los artistas plásticos, y desde entonces ofrece una amplia gama de colores, superficies, pinceles y accesorios para artistas. La marca ofrece una gama ampliada de 28 colores tonos piel de rotuladores de alcohol de doble punta Promarker para conseguir contrastes, contornos y sombreados para crear retratos realistas y le ha pedido a la ilustradora Cristina Luengo que nos enseñe a trabajar ilustraciones de retrato con estos rotuladores paso a paso en este tutorial.

Cristina Luengo, o @cluengoart, como se presenta en las redes sociales, es ilustradora y creadora de contenido. Realizó estudios en Ingeniería Informática y trabajó durante varios años como programadora, pero su pasión por las acuarelas la han llevado a desarrollar su carrera en este ámbito. Desde 2018 comparte sus conocimientos, procesos de dibujo y obras en varias plataformas mediante vídeos cortos.

Los rotuladores a base alcohol Promarker de Winsor & Newton son la elección perfecta para empezar a dibujar y pintar. Sus tintes no-tóxicos, a base de alcohol, proporcionan siempre un acabado fino y perfecto, combinando un rendimiento del color insuperable a un buen precio, en una gama de 189 colores. Tienen dos puntas integradas, una fina y una biselada. La punta fina es ideal para trazar líneas y detalles más precisos. Y la punta biselada es perfecta para bocetos rápidos y rellenar zonas más amplias.

materiales de winsor & newton utilizados por cristina para este tutorial

Papel Marker 75 g de Winsor & Newton: un papel de superficie suave y resistente al sangrado (bleedproof) que proporciona un rendimiento óptimo para rotuladores a base alcohol. Permite la facilidad de mezcla y no deja marcas ni rayas ni amarillea.

Lápices de grafito de Winsor & Newton: Lápices versátiles de alta calidad disponibles en sets con diferentes números de minas. Minas robustas de gran resistencia hechas de grafito.

Set de fineliners color sepia tamaños 0.1, 0.3 y 0.5 de Winsor & Newton: punta cónica suave y un diseño simple hacen de este el rotulador calibrado ideal para dibujar, bocetar, ilustrar, escribir… Con tinta de pigmento sepia resistente al agua de alta calidad, no se decolora, con flujo constante y fiable.

Nuevo set de 12+1 tonos piel de Promarker: El set incluye los colores: Lemon Chiffon, Misty Rose, Pale Cream, Bisque, Muted Pink, Antique White, Tan, Light Pecan, Hazelnut, Burnt Mahogany, Coffe, Deep Mocha y un blender incoloro.

Rotulador Promarker color ‘Linen’.

Lápices acuarelables de Winsor & Newton: Lápices de mina gruesa y resistente de alta calidad con los que podrás explorar entre el dibujo y la acuarela ya que puedes usarlos en seco como un lápiz normal o experimentar con un pincel húmedo para transformar el color del lápiz en acuarela.

pasos del tutorial

Paso 1: Boceto y delineado

Empezaremos haciendo nuestro boceto y delineándolo. En este caso, he utilizado papel Marker de 75gms y un lápiz de grafito H para conseguir un trazo más fino y que no ensucie mucho el papel. Después, lo he delineado con un fineliner en tono sepia de tamaño 0.5 para el contorno, y de tamaños 0,1 y 0.3 para partes más detalladas. Los ojos y la boca los dejo sin delinear para crear las líneas directamente con los rotuladores.

Si quieres seguir el tutorial partiendo del mismo boceto, dispones de la versión digital del dibujo para poder utilizarla.

Paso 2: Blender

Antes de empezar a pintar, pienso qué zonas me gustaría dejar más claras como puntos de iluminación y uso el blender en esas áreas. De este modo, cuando añada la primera capa de color podrá quedar un efecto más difuminado en las zonas donde el color debe quedar más claro.

Paso 3: Primera capa

Añado la primera capa de color en el tono ‘Antique white’ por toda la zona del rostro y del torso. Para ello, uso la punta más ancha en las partes más grandes, y la punta pequeña para las más detalladas. En este paso, aún no coloreo los ojos ni los labios. Gracias a la cobertura que ofrecen los promarker, pinto con la tranquilidad de que el color quedará uniforme y sin rayas en este paso.

Paso 4: Sombras

Una vez se seque la primera capa, marco con el tono ‘Lemon chiffon’ las zonas donde se situarán las sombras y uso el tono ‘Antique white’ para difurminar y añadir intensidad al tono de piel. El resultado final será un tono de piel cálido, así que iremos construyendo los tonos y subtonos de la piel por capas.

Paso 5: Mejillas

Una vez se haya secado la última capa, añado intensidad a las sombras con el tono ‘Muted Pink’, y uso el tono ‘Misty rose’ para darle color a las mejillas. A medida que voy añadiendo las sombras, también uso el tono ‘Antique white’ para difuminar los colores y obtener un resultado más uniforme en la piel. Cabe notar que el color disminuye en intensidad una vez se seca, así que esto se debe tener en consideración en el momento en que estamos pintando.

Paso 6: Ojos y labios

Ahora que ya va tomando forma el color de la piel, empiezo a pintar los ojos y los labios. Para ello, uso el tono ‘Tan’ para pintar la parte interior de los ojos (a modo de sombra del párpado), y el tono ‘Bisque’ como base para el iris. Después, también uso los tonos ‘Muted pink’ y ‘Antique white’ para los labios superior e inferior, respectivamente.

Paso 7: Retoques en las sombras

Por último, uso el tono ‘Hazelnut’ para las cejas y añado pequeños detalles de sombra en ellas con el tono ‘Coffee’. Además, también utilizo el tono ‘Light pecan’ para añadir aún más profundidad en las sombras de la cara y acabar de intensificarlas.

Paso 8: Pelo

Una vez terminada la piel, continúo pintando el pelo usando el tono ‘Tan’ para marcar dónde irán los puntos de iluminación. Posteriormente, con el tono ‘Hazelnut’ creo una capa uniforme en toda la zona del pelo, y uso la punta más fina del rotulador alrededor de las marcas con ‘Tan’ en forma de líneas que sigan el movimiento de la caída del pelo. De esta manera, simulamos los mechones de pelo en esa zona y añadiendo una capa de ‘Tan’ por encima de las zonas blancas quedará todo difuminado y uniforme.

Finalmente, uso los tonos ‘Coffee’ y ‘Deep Mocha’ para añadir sombras en los mechones de pelo que queden solapados entre ellos, o que se encuentren en la parte más interna de la cabeza.

Resultado final

Después de dejar secar el dibujo, ¡llega la parte final de los detalles!. Para ello, he usado lápices de colores en las partes más oscuras de las sombras y en los dibujos del cuello. Y además, también he utilizado el tono ‘Antique white’ para los detalles de las hojas exteriores.

Ahora que ya has visto lo sencillo que Cristina nos lo pone, te animamos a que cojas tus materiales y sigas el tutorial y permanezcas atento a su perfil de Instagram pues podrás llevarte un fantástico premio.

