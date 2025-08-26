Ya tenemos nuestro trabajo dise\u00f1ado. En la pantalla tiene muy buena pinta, pero \u00bfsaldr\u00e1 de la imprenta c\u00f3mo yo me lo he imaginado en mi cabeza? Hace pocos a\u00f1os exist\u00eda la figura del 'arte finalista', ahora entre el dise\u00f1ador y la imprenta tenemos que suplir ese oficio. Hoy os vamos a dar unos consejos para evitar los t\u00edpicos 7 errores antes de ir a la imprenta con nuestro trabajo. 1. Ortograf\u00eda. S\u00ed, s\u00ed, aunque parezca una tonter\u00eda. \u00bfAlguien ha le\u00eddo lo que hemos maquetado? Y cuando digo \u201cle\u00eddo\u201d no me refiero a mirar por encima. Es una de las cosas que podemos delegar en el cliente. Uno de cada 10 trabajos que recibimos tiene faltas de ortograf\u00eda, en serio. 2. Sangrado. Aunque lo pongamos en segundo lugar es el error n\u00famero 1 de los archivos en la preimpresi\u00f3n. Todas las im\u00e1genes, fondos, elementos que llegan hasta el borde les aplicamos sangre (3-5 mm). Es obligatorio, ya que una guillotina va a pasar por ah\u00ed luego. As\u00ed que, mucho cuidado. 3. Espacio de color correspondiente. Podemos verlo en Acrobat Pro en el \u00faltimo momento, pero a veces viene de mucho antes. Las im\u00e1genes en CMYK y los colores Pantone deben estar bien definidos. \u00bfSi vamos a imprimir en offset plano por qu\u00e9 ponemos un perfil (US webcoated) que es para impresi\u00f3n en rotativa? Incluso a veces aqu\u00ed en la imprenta nos viene un PDF con perfil Japan Color 2001 en el PDF. Simplemente hay que revisar c\u00f3mo gestiona el color nuestro programa de maquetaci\u00f3n, a veces hay errores tremendos ah\u00ed, al principio. 4. \u00bfHe trazado las tipograf\u00edas? Si no lo hago hay posibles problemas posteriores. Como hay diversos casos en los que no podemos, siempre existe la posibilidad de hacer comprobaciones en el PDF para ver si est\u00e1n incrustadas. \u00bfC\u00f3mo? Apunta: Acrobat\/ Archivo\/ Propiedades\/ Fuentes. \u00bfA que es f\u00e1cil? Si quieres saber c\u00f3mo convertir tipograf\u00edas en trazados lee este post. 5. Soy capaz de valorar los tama\u00f1os y las proporciones en pantalla, porque si no lo soy, \u00bfno ser\u00eda mejor imprimir una maqueta? Si hay plegados, es casi obligatorio, salvo que lo tengamos muy controlado. Y ten en cuenta que siempre hay plantillas que facilitan el trabajo. 6. Orientaci\u00f3n de las p\u00e1ginas. Parece de caj\u00f3n, pero hay que indicarla. A veces maquetamos documentos pero el resultado en el papel no queremos que sea tal cual. Hay que marcarlo, muchas veces una flecha indica el sentido de la cara y el dorso. En otras ser\u00e1 necesario hacer una maqueta virtual de c\u00f3mo se ve el trabajo terminado para que lo entienda el cliente y la imprenta. 7. Troqueles, stamping, serigraf\u00edas\u2026 En definitiva: los acabados extra. Si no sabemos c\u00f3mo han de ir es m\u00e1s f\u00e1cil preguntar. Cada imprenta tiene unas man\u00edas y requerimientos. A algunas les gusta que lleguen por separado, a otras, juntos en un mismo PDF. Un buen esquema a tiempo, te ahorrar\u00e1 muchas horas de trabajo en preimpresi\u00f3n. Estos son los t\u00edpicos errores. No caigas en ellos y antes de ir a la imprenta, revisa tu proyecto. Son los m\u00e1s comunes, pero si nos ponemos a hilar fino hay bastantes m\u00e1s cosas que deber\u00edamos tener en cuenta. Y, como podr\u00e1s imaginar, no es lo mismo hacer un flyer a una cara, que un cat\u00e1logo de arte. Y, por raro que suene, a veces hay muchos m\u00e1s errores en lo m\u00e1s b\u00e1sico._______+info: impresum.es