El Museo Hangaram del Seoul Arts Center acoge hasta el 30 de marzo una muestra inmersiva de los artistas valencianos, reconocidos por su poética visual minimalista y colorida.

Anna Devís y Daniel Rueda han llevado su universo visual a Seúl con la exposición Happygraphers, una muestra que se puede visitar hasta el 30 de marzo en el Museo Hangaram del Seoul Arts Center. Con cerca de un centenar de obras, algunas inéditas, la exposición presenta el característico estilo del dúo, donde el minimalismo, el color y la composición geométrica se combinan con un meticuloso proceso artesanal, completamente libre de retoques digitales.

El trabajo de estos artistas valencianos, que acumulan más de un millón de seguidores en Instagram, se ha convertido en una referencia dentro del arte visual contemporáneo gracias a su capacidad para transformar lo cotidiano en escenas sorprendentes. Su método de creación, basado en la arquitectura, el diseño y la fotografía, ha llamado la atención de grandes marcas como Netflix, Disney, Amazon y Coca-Cola, con quienes han colaborado en diversas campañas. Sin embargo, su mayor distintivo es el proceso manual detrás de cada imagen, donde todo está construido en el mundo real sin manipulación digital.

La exposición en Seúl no se limita a mostrar sus fotografías en gran formato, sino que ofrece una experiencia inmersiva en la que los visitantes pueden adentrarse en su universo. Además de contemplar sus imágenes, la muestra permite interactuar con recreaciones a tamaño real de algunas de sus composiciones más icónicas, lo que convierte la visita en un recorrido por su proceso creativo. La exposición se organiza en diferentes secciones que abordan distintos aspectos de su trabajo. ¡Música Maestro! pone el foco en la relación entre el ritmo visual y la armonía cromática en sus composiciones. Curiocities explora el vínculo entre la arquitectura y el urbanismo desde una mirada lúdica y sorprendente. Ideas Come True se centra en la capacidad de materializar conceptos abstractos en imágenes tangibles. What The Hat?! muestra la creatividad aplicada a elementos cotidianos, en especial a los complementos de vestuario. Finalmente, Behind the Camera ofrece un recorrido por el proceso de producción de sus obras, mostrando bocetos originales, vídeos del making-of y piezas de vestuario diseñadas específicamente para sus fotografías.

Anna Devís y Daniel Rueda han conseguido consolidar un estilo reconocible en el que el humor, la belleza y la simplicidad aparente ocultan un trabajo de planificación exhaustivo. Cada una de sus imágenes parte de un boceto inicial y de la búsqueda del escenario perfecto para materializarlo. La luz natural, los accesorios diseñados a medida y una cuidada selección de colores y formas convierten sus fotografías en pequeñas piezas arquitectónicas en las que todo encaja con precisión. Su rechazo al uso de la edición digital refuerza la autenticidad de su trabajo y destaca el valor del proceso creativo por encima del resultado inmediato.

Según explican los propios artistas, su objetivo es transmitir optimismo y alegría a través de sus imágenes. Para ellos, la mayor recompensa es saber que su trabajo puede generar una sonrisa y ofrecer una nueva perspectiva sobre el mundo que nos rodea. La exposición en Seúl supone un paso más en la proyección internacional de su obra, que ya ha sido expuesta en países como Francia, Emiratos Árabes, Japón, Estados Unidos e India. Su trabajo también ha sido publicado en medios como The Guardian, Forbes, Condé Nast y El País, consolidando su posición como una de las parejas creativas más influyentes del panorama visual contemporáneo.

Para más información sobre la exposición y su obra, se puede visitar su web oficial annandaniel.com o seguir sus perfiles en Instagram @anniset y @drcuerda.