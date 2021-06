La diseñadora digital ganó el pasado mes de noviembre el premio de los Young Guns Awards como reconocimiento de su trayectoria. Ha colaborado, entre muchos otros, con New York Times, The Atlantic y Samsung.

“En el verano de 2017 me mordió un murciélago mientras hacía animaciones. Este acontecimiento, que me cambió la vida, me hizo inmune a la rabia y me otorgó extraordinarios superpoderes en el campo de la ilustración y los gráficos en movimiento.” A pesar de que Ana Pérez López se presente a si misma de este modo, no hay que desestimar otro hecho que le otorgó superpoderes: su extraordinario recorrido académico y profesional. Pero sí. Ana Pérez es periodista, animadora e inmune a la rabia.

Estos superpoderes y su extensa carrera ha llevado a esta diseñadora española a ganar la última edición de los Young Guns Awards. Según en palabras del jurado, “Ana Pérez López destacó, no solo por sus excelentes ilustraciones o su estilo único, sino por la forma en que construye las narrativas visuales. La manera en que las animaciones siguen la narrativa es impresionante.”

Ilustración para The New York Times

Tras formarse como periodista internacional, Ana Pérez López (Madrid, 1990) ha visto cómo sus películas se reproducían en festivales como SXSW, LIAF y Dok Leipzig. Su trabajo cinematográfico le hizo ganar el reconocimiento de Slamdance y del Florida Film Festival, así como una insignia por Vimeo StaffPicks y Motionographer.

Las animaciones e ilustraciones de Ana Pérez López se componen con formas básicas, pero dinámicas por el uso de una única paleta de colores.

Dirigió su primer corto de animación ‘Las del diente’, una peculiar e ingeniosa pieza que reflexiona sobre la presión social entorno a la maternidad y el cuerpo de las mujeres. Esta fue la obra por la que ganó un gran premio del jurado a la mejor animación en el Festival de Cine de Florida y una mención especial en Slamdance.

A pesar de haber nacido en Madrid, la diseñadora ha vivido en Santa Cruz (CA-USA), Santiago (Chile), Los Ángeles (CA-USA) y ahora vive en Londres (UK).

Las del Diente from Ana Pérez López on Vimeo.

young guns awards

Young Guns Awards reconoce la vanguardia de los profesionales creativos menores de 30 años. Se fundó en 1996 y la competición, que se basa en portfolios, ha crecido hasta el punto de convertirse en uno de los premios más codiciados para jóvenes creativos de todo el mundo. En situaciones normales, la convocatoria se celebraba de forma presencial, pero este año los diseñadores han tenido que reunirse a través de Zoom.

Ilustraciones para Samsung + GQ

“Ana es una maestra en la dirección de animación. Su talento es orgánico. Diseña sus películas con icónicas y elegantes composiciones mientras juega con lo abstracto de las historias.” Kirill Karnovich-Valua (Director Creativo de RT Creative Lab)

colaboraciones

Ha trabajado como animadora y brand illustrator para Culture Trip y acaba de entrar en la plantilla de The Economist como digital designer. Además, también ha colaborado con distintos medios como New York Times, The Atlantic, UNWOMEN/HEFORSHE, AEON Magazine, The School of Life, YOROKOBU Magazine, KCET/Lost LA, State TV, Gentleman Scholar y On Being.

→ anaperezlopez.com