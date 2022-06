Con motivo del Experience Valencia 2022 hablamos con Álex Trochut sobre cómo percibe el diseño, la tecnología, el arte y el papel del diseñador.

El primer contacto de Álex Trochut con el diseño gráfico tuvo lugar en Valencia. El entonces joven Trochut viajó a la Ciudad del Túria para visitar a un amigo de sus padres que le enseñó cómo funcionaba Photoshop. Aquel fue el punto de partida de un apasionante viaje que le ha llevado por todo el mundo y le ha convertido en uno de los creativos más importantes de España. Ahora vuelve a Valencia con motivo de Valencia Capital Mundial del Diseño para impartir una conferencia en el Experience Valencia 2022.

Álex Trochut es diseñador gráfico, tipógrafo e ilustrador. Tras completar sus estudios en la Escola Elisava, estableció su propio estudio de diseño en Barcelona antes de mudarse a la ciudad de Nueva York. A través de su diseño, ilustración y práctica tipográfica ha desarrollado una forma intuitiva de trabajar que ha dado como resultado su expresivo estilo visual.

Aunque asegura que su estilo creativo se adapta al proyecto, su forma de entender el diseño se centra en el potencial del lenguaje como medio visual, llevando el lenguaje al límite para que ver y leer se conviertan en la misma acción, y el texto y la imagen se conviertan en una expresión unificada. Entre sus clientes se cuentan Nike, Adidas, The Rolling Stones, Katy Perry, BBC, Coca-Cola, Pepsi, The Guardian, The New York Times o Time Magazine, entre muchos otros.

Disco – Lettering de Álex Trochut

Su trabajo ha sido reconocido a nivel internacional, apareciendo en exposiciones y publicaciones en todo el mundo. Ha dado charlas y ha sido homenajeado por el Art Directors Club —fue nombrado Young Gun en 2008—, el Type Directors Club, Creative Review, Cannes, Clio y D&AD. Hablamos con él sobre lo que supone que Valencia sea Capital Mundial del Diseño y sobre el presente y futuro del diseño.

valencia capital mundial del diseño

Valencia es una de esas ciudades que han dado mucho talento tanto en el pasado como en el presente y prueba de ello son figuras como Mariscal o nuevos genios como Felipe Pantone. Ellos viven allí y tienen una vida muy abocada al mundo y, al mismo tiempo, cuentan con la calma de poder vivir en una ciudad con unas dimensiones más pequeñas donde puedes combinar la dualidad de estar en el mundo accesible con las comodidades que tiene la ciudad.

La primera vez que toqué diseño gráfico en mi vida fue en Valencia porque fui a ver a un amigo de mis padres. Se llamaba Paco Alberola y me acuerdo que me enseñó Photoshop. Siempre le he tenido mucho cariño a la ciudad y he tenido una relación con el talento de conocidos que venían de allí. Creo que es evidente que la ciudad está progresando muy rápido. Yo soy de Barcelona y me entristezco cuando veo que la ciudad va hacia atrás. En cambio, en Valencia creo que hay una comunicación con el centro de España que hace que las cosas progresen mucho.

Born – Ugly de Álex Trochut

adaptar el estilo al proyecto

Mi estilo creativo va un poco definido por cada proyecto. No tengo un estilo muy definido y la manera con la que me expreso es más el concepto o la narrativa de algo. Por ejemplo, un ilustrador como Mariscal tiene un estilo muy marcado. En mi caso me gusta cambiar de traje constantemente y jugar a ser un estilista que se mueve más con el momento y trata de adaptarse mucho al proyecto.

«Me gusta cambiar de traje constantemente y jugar a ser un estilista que se mueve más con el momento y trata de adaptarse mucho al proyecto» Álex Tochut

el diseño y el arte

Principalmente pienso que el diseño tiene que estar muy ligado a una función. Cuando tú actúas como diseñador lo que intentas es empatizar en lugar de buscar un resultado democrático en el que todo el mundo gane. Siempre existe esa empatía hacia tu cliente o hacia tu audiencia. En cambio, en un artista tiene que ser al contrario. El artista no tiene que pensar mucho en la audiencia. Si como artista piensas mucho en la audiencia es un trabajo que, bajo mi criterio, no es puro. El artista tiene que ser un dictador de sus ideas y debe ser muy libre en ese sentido.

Native Instruments de Álex Trochut

Me lo planteo así no con la idea de poner etiquetas, sino con el objetivo de situarme en cada proyecto. Es decir, si trabajo como diseñador trataré de poner de lado una serie de intenciones que quizá son más mías y no hace falta empujar con un criterio personal y me viene bien abrirme más y escuchar la opinión de la mayoría. Al contrario, cuando hago un proyecto artístico procuro alejarme de los likes y hacer lo que yo quiero sin estar tan pendiente de la opinión pública. Un autoencargo, por ejemplo, lo veo al margen del éxito comercial. Aunque si que es verdad que un arte con mayúsculas es con el que te ganas la vida.

«Los proyectos personales que hago los puedo vender o no, pero es una cosa en paralelo que la hago por mí» Álex Trochut

tipografías a medida

Es muy normal que las marcas quieran poseer una identidad propia en todas sus comunicaciones. Carácter es personalidad y las marcas lo que intentan al máximo es poder reconocer su personalidad y que sus comunicaciones impregnen carácter. Me parece que es una postura muy lógica y bienvenida. A veces, cuando estas tipografías a medida están muy bien hechas te da lástima porque son solo para el cliente y nunca las vas a poder utilizar (ríe). Genera ese FOMO ya que es como un disco que no está a la venta. Pienso que está muy bien y que amplía mucho el ventanal de posibilidades de cómo se puede llegar a comunicar una marca, desgranando más la manera con la que percibimos algo.

«A veces, cuando estas tipografías a medida están muy bien hechas te da lástima porque son solo para el cliente y nunca las vas a poder utilizar (ríe)» Alex Trochut

Samsung epic de Álex Trochut

nfts

Es algo que está cambiando cada día. Cada vez que saco el tema ha cambiado y ya no es lo que era. La primera vez que oí hablar de NFTs fue en el 2021 y lo vi como una gran oportunidad para que artistas digitales puedan empezar a encontrar una manera de canalizar la producción personal hacia un mundo más artístico. Lo veía como una posibilidad de que hubiera un discurso artístico detrás de las piezas.

Ahora he estado en Madrid y he visitado la colección SOLO en la que tienen muchas piezas de NFTs y considero que esas piezas son muy de arte digital. Tiene mucho sentido que puedan estar en las casas y que la gente las pueda disfrutar desde sus pantallas. De alguna manera sí que me parece una especie de salida hacia los creadores digitales con muchas posibilidades nuevas. Cuando hacía un proyecto personal antes de los NFTs lo llevaba a cabo pensando en que le iba a gustar el cliente porque era una manera de llamar la atención, pero ahora busco que sea un proyecto más personal.

Suarez Silvernecklace de Álex Trochut

Ha cambiado mucho desde hace un año hasta ahora y creo los NFTs están tirando más hacia producto que hacia arte. Vemos cantidad de proyectos que están basados en la participación, lo cual no me parece mal pero no diría que es arte, diría que son productos digitales que utilizan el diseño para vender un producto medio artístico pero que en realidad es bastante intencional a la hora de buscar unas ganancias comerciales. Su futuro es un gran misterio y pienso que si eres un creativo está muy bien que estés en ello. Además, siempre intento dar un 10% a una ONG para el tema del impacto climático.

«El futuro [de los NFTs] es un gran misterio y pienso que si eres un creativo está muy bien que estés en ello» Álex Trochut

grandes clientes

En mi caso es casi siempre lo mismo porque, aunque la escala del proyecto tiene mucha exposición, no tengo que hacer grandes producciones. Entiendo que un equipo de diseño a medida que se enfrenta a un proyecto de branding de cierta envergadura sí que tiene mucho más trabajo porque tiene que implementar la marca en muchos formatos. En mi caso he tenido la suerte de trabajar con clientes que me han seguido pidiendo lo que yo hago y dentro de mi barco pequeño me he metido en unas aguas muy grandes, pero siempre he podido manejarme con lo que hago.

Utopia Realitat 15 aniversario de Álex Trochut

últimos proyectos

Ahora mismo estoy con un proyecto para Estrella Damm en Barcelona que saldrá en septiembre. Siempre he hecho las cosas en plan “yo me lo guiso yo me lo como” y ahora estoy intentando combinarme con equipos y que así el resultado esté por encima de las posibilidades que tengo ahora mismo. Eso implica aprender cosas nuevas. También estoy acabando un proyecto para una marca de relojes suiza que saldrá en septiembre y estoy desarrollando una marca para una empresa del metaverso.

«Estoy intentando combinarme con equipos y que así el resultado esté por encima de las posibilidades que tengo ahora mismo» Álex Trochut

el futuro del diseñador

Le doy mucho al coco con el papel del diseñador en el futuro porque desde que han aparecido este tipo de algoritmos que con inteligencia artificial generan imágenes creo que, aunque aún están un poco lejos de reemplazar al diseñador, se intuye que la creación de imágenes no va a consistir tanto en hacerlas sino en seleccionarlas. Por ello, pienso que el trabajo del diseñador del futuro va a ser más de comisario que de creador.

Tums de Álex Trochut

En cierta manera creo que este cambio de rol es un poco existencial, pero lo importante es que se siga manteniendo la calidad y desarrollando un talento hacia adelante. Igual espero no vivirlo en mi carne porque para mi es donde está la esencia, que es crear. Estoy muy sorprendido con las cosas que veo ya que puede haber cambios que den mucha accesibilidad a muchos y que también nos envíen a la calle a otros… (ríe).

nuevas generaciones

Veo a las nuevas generaciones muy bien. Es verdad que un poco lo que percibo yo es lo que sobresale y no sé cómo está la mayoría, pero la verdad es que veo una capacidad de absorber y de poder comunicarse con la tecnología muy superior a la de otras generaciones. También pienso que tienen un tipo de cerebro distinto, el cerebro que lo hacía muy bien hace 20 años tenía otra serie de habilidades a nivel técnico.

«Creo que en la parte técnica el diseño exige ahora mucho más, sobre todo con tecnologías como el 3D» Álex Trochut

A nivel docente, al margen de la parte técnica, pienso que sigue habiendo las necesidades de siempre. Tienes que saber cómo pensar antes de ejecutar y eso te lo da una escuela para aprender a ordenar ideas. Cuando la gente me pregunta sobre la formación online pienso que para aprender a ordenar ideas es mucho mejor hacerlo en una escuela presencial. A base de ver tutoriales es muy fácil perderse y desarrollar malos vicios.

Puedes escuchar a Alex Trochut el próximo sábado 18 de junio a las 17:00h dentro de la programación de Experience Valencia 2022, uno de los Signature Events de World Design Capital Valencia 2022.

