El español, ganador de un Óscar por El limpiaparabrisas, vuelve a su serie fetiche con el capítulo Jíbaro que ya está nominado para un Emmy.

El idilio de Alberto Mielgo con la serie de Netflix Love, death and robots continúa. El capítulo La testigo de la primera temporada ganó tres premios Emmy (Best Animated Short, Best Art Direction, Best Animation) y un premio Annie (Best Art Direction) y el propio Mielgo lo describió como su trabajo más personal hasta la fecha.

Eso fue en 2019, en 2020 empezó a trabajar en El limpiaparabrisas, el proyecto que le valió el Óscar a mejor cortometraje animado en 2022.

love, death and robots

Love, death and robots es una serie de animación creada por Tim Miller y David Fincher. Se trata de una antología de relatos de ciencia ficción sobre amor, muerte y robots (como indica el título).

Se estrenó en 2019 con 18 episodios cortos (los más largos duran alrededor de 20 minutos) en los que se hace un despliegue de creatividad, pues cada episodio tiene un director diferente, una forma de contar y una forma de animar particular.

Tim Miller es fundador del estudio de animación Blur Studio, y David Fincher es el productor de la serie de Netflix House of Cards.

El concepto de la serie se basa en permitir a los animadores experimentar audazmente con esta forma de arte que es la animación. «Es el sueño de un animador no tener límites», dice la directora supervisora ​​de la serie, Jennifer Yuh Nelson (Kung Fu Panda 2 y 3). «Desafía la idea de lo que está permitido en apariencia, tono y calificación, al tiempo que proporciona el presupuesto y los recursos para hacerlo bien».

La serie ha conseguido convertirse en un producto de culto al conseguir la colaboración de estudios de todo el mundo, desde el propio Blur, hasta Pinkman.tv (el estudio de Mielgo), pasando por el francés La Cachette, el coreano Red Dog Culture House, o el danés Sun Creature.

Los estudios de animación Blow Studio y Able & Baker (también españoles) han dirigido capítulos.

Ahora, en la tercera temporada de la serie creada por Tim Miller y David Fincher, Alberto vuelve a dirigir un capítulo que todos opinan es el mejor de la temporada.

jibaro

Para esta nueva invitación al ganador del Oscar y el Emmy Alberto Mielgo a presentar una historia para la nueva temporada de la serie, el director, artista y animador español decidió usar una lente folclórica para examinar hasta dónde son capaces de llegar algunas personas para obtener lo que no pueden tener.

El corto resultante, Jibaro, centra la batalla de un caballero sordo desesperado por matar a una sirena dorada y reclamarla como trofeo. La criatura mítica se frustra cada vez más, sin poder entender por qué su oponente es inmune a los poderes de su canción.

«Me inspiré en esos videos de National Geographic donde hay un caimán luchando contra un jaguar por comida —dice Mielgo—. Es una relación loca y tóxica entre dos personajes, dos depredadores, que se quieren y se necesitan».

Según Carlos Perelló: «Lo más importante de este Jíbaro es que Mielgo ha logrado llevar al mainstream una animación de autor experimental, la que lleva años haciendo y que, según él, el mundo necesita consumir. Una animación que explora la mente adulta, que arriesga con el movimiento, e incomoda al espectador con empujones casi físicos».