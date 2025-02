El Club de Creatividad (c de c) ha concedido el Premio c de c de Honor 2025 a Alberto Astorga y Daniel Ilario, en reconocimiento a sus brillantes trayectorias y su contribución a la creatividad publicitaria en España. Ambos creativos recibirán el galardón en la gala de los Premios Nacionales de Creatividad, que se celebrará el 22 de marzo de 2025 en el Palacio Kursaal de Donostia – San Sebastián.

Astorga e Ilario han sido una de las duplas creativas más influyentes de la publicidad española. Durante su etapa en DDB, fueron responsables de campañas icónicas para marcas como Audi y la ONCE, destacando por su capacidad de innovación y su habilidad para conectar con las audiencias. Su trabajo, ampliamente premiado, dejó una huella profunda en la industria y sigue siendo un referente para las nuevas generaciones de creativos.

Alberto Astorga ha desarrollado una destacada carrera como redactor publicitario. Durante más de 23 años trabajó en DDB España, donde lideró las oficinas de Madrid y Barcelona como director creativo ejecutivo. Sus campañas para Audi, Volkswagen o Telefónica son recordadas como ejemplos de creatividad y efectividad. En la última década, ha continuado su trayectoria como socio y director creativo en SantaMarta&Astorga.

Daniel Ilario, por su parte, ha construido una carrera polifacética como director de arte, diseñador, director creativo y realizador. Su trabajo ha estado vinculado a grandes marcas como Audi, Mercedes, Jaguar, Telefónica y BBVA, entre otras. Entre 2017 y 2024 ocupó el cargo de director creativo ejecutivo en C14TORCE, donde lideró la estrategia creativa de SEAT y CUPRA.

El Premio c de c de Honor es la máxima distinción del Club de Creatividad, otorgada a profesionales cuya trayectoria ha marcado la evolución de la publicidad en España. La elección de Astorga e Ilario ha sido unánime por parte del jurado, compuesto por reconocidos creativos como Concha Wert, Daniel Solana, José Luis Esteo, Julián Zuazo, Luis Casadevall, Marta Rico, Toni Segarra y el presidente del c de c, Gonzalo Figari.

Este reconocimiento se suma a la lista de grandes nombres galardonados en ediciones anteriores, entre los que se encuentran figuras como Luis Bassat, Toni Segarra, Leopoldo Pomés, Uschi Henkes y Julián Zuazo. Con este premio, el c de c reafirma la relevancia del trabajo de Astorga e Ilario, cuya creatividad ha definido una época y sigue inspirando el futuro de la publicidad en España.