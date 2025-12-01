AEBRAND ha dado un giro relevante a sus galardones. La tercera edición de los Premios AEBRAND, cuyo plazo de inscripción ya está abierto, introduce tres categorías inéditas: Digital Branding, Sensorial Branding y Retail Branding.

Estas nuevas categorias reflejan con bastante precisión hacia dónde se está desplazando la disciplina: de las identidades visuales a los ecosistemas complejos donde las marcas se experimentan, se escuchan, se tocan y se recorren. El cierre de inscripciones está fijado para el 30 de enero de 2026, y la entrega tendrá lugar el 3 de marzo en el Auditorio CaixaForum Madrid.

La organización mantiene la estructura dual que estrenó en ediciones anteriores: todas las categorías se convocan en dos modalidades, Pyme (menos de 250 empleados) y Gran Empresa (más de 250). En total, el certamen reúne 22 apartados competitivos, lo que sitúa a estos premios como uno de los indicadores más completos del estado del branding en España e Iberoamérica. El periodo de proyectos admitidos abarca trabajos desarrollados entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2025.

La presencia de las nuevas categorías no es menor. El Digital Branding se consolida como un espacio propio en un momento en que la identidad de una marca se articula cada vez más a través de interfaces, sistemas dinámicos y experiencias interactivas. El Sensorial Branding reconoce aquellas propuestas que amplían el lenguaje de marca más allá de lo visual —sonido, tacto, olor, atmósferas—, y el Retail Branding pone el foco en el espacio físico como escenario estratégico para expresar valores, narrativa y comportamiento. Tres ámbitos que llevan años creciendo en el mercado y que ahora entran, por fin, en el panel oficial de AEBRAND.

El resto de categorías mantiene los ejes ya habituales: creación de marca, reposicionamiento, impacto social, experiencia de marca, marca interna, marca en Iberoamérica, internacionalización y diseño de producto y packaging. A ellas se suman los Premios Especiales: Talento Joven, Trayectoria Profesional y el Gran Premio AEBRAND, reservado al proyecto mejor valorado del año.

Las bases completas y los criterios de valoración pueden consultarse en la web oficial del certamen, donde también se realiza la inscripción. Para el sector del branding, esta edición supone una fotografía más amplia del trabajo real que se está produciendo dentro y fuera de España, y un reconocimiento explícito a territorios que hasta ahora quedaban en un segundo plano en los premios profesionales.

Actualizado 01/12/2025