Adobe ha creado un conjunto de herramientas digitales inspiradas en Bowie y las ha incorporado en distintas aplicaciones de Creative Cloud de forma gratuita.

David Bowie comenzó su carrera como músico, pero terminó construyendo un legado artístico y cultural que ha trascendido la música y el tiempo. Él era un artista de otro planeta y, a la vez, fue quien inspiró la mayor conexión humana.

Una persona que sigue influyendo a los creadores de hoy en día, demostrando la importancia de la libertad de expresión, el poder de explorar tu identidad e impulsar tu creatividad para mostrar con orgullo de tu yo más auténtico.

bowie y ziggy

Por este motivo, en el 50.º aniversario de su alter ego más famoso, Ziggy Stardust, nos alegra estar colaborando con Bowie 75 —la campaña oficial del 75.º aniversario de Bowie— para empoderar a todo el mundo a liberar el personaje que llevan dentro.

“La capacidad de hacer arte es inherente a todos nosotros” David Bowie

Diseño de @naranjalidad

Adobe ha creado un conjunto de herramientas digitales inspiradas en Bowie y las ha incorporado en distintas aplicaciones de Creative Cloud de forma gratuita. Esta es la última iniciativa de Adobe para preservar y compartir las obras de grandes artistas que han cambiado el mundo, poniendo sus herramientas en manos de los creadores actuales.

Las herramientas digitales de la colaboración «Adobe x Bowie» ya están disponibles en Photoshop, Illustrator, Fresco, Substance y Adobe Express.

Las nuevas herramientas, ya disponibles, se han inspirado en sus coloridos y llamativos personajes. Estas incluyen un conjunto de pinceles de maquillaje, un muestrario de texturas y patrones que permitirán a los creativos probar las telas y los patrones de los trajes más famosos de Bowie, una colección de fondos y accesorios de 3D Substance inspirados en los pósters y portadas de los álbumes de David, y un paquete de stickers, con gráficos icónicos relacionados con Bowie.

Descarga las herramientas digitales de David Bowie de Adobe de forma totalmente gratuita aquí. Si quieres saber más información sobre las diferentes herramientas disponibles haz clic aquí. Desde Adobe te invitan a compartir tu trabajo con el hashtag #adobexbowie.

acerca de bowie 75

Bowie 75 es una celebración del 75.º aniversario de David Bowie, quien redefinió los géneros musicales y el potencial de las actuaciones en directo para las generaciones de amantes de la música. Creando y descartando una gran variedad de personajes y desafiando sin parar los límites musicales, Bowie publicó álbumes atemporales como The Man Who Sold The World, Space Oddity, Hunky Dory, The Rise and Fall of Ziggy Stardust…, Aladdin Sane, Diamond Dogs, Young Americans, Station to Station, Low, Heroes, Lodger, Scary Monsters, Let’s Dance, Heathen, The Next Day y muchos más. Su obra, su influencia en el mundo de la música, el arte, la moda, el cine, el teatro y más allá, y su legado de innovación audaz y reinvención inagotable vivirán para siempre. Para más información, visita Bowie75.com