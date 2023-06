Actualizado 15/06/2023

La red europea de 22 clubes creativos (ADCE) será la puerta de entrada de The One Club for Creativity a Europa.

El Art Directors Club of Europe (ADCE) ha llegado a un acuerdo con The One Club for Creativity para fusionarse y pasar a formar parte de su estructura, y así poder promover la creatividad europea más allá del continente. La fusión también permite a The One Club poder ampliar sus programas al viejo continente gracias a la red del ADCE que une a clubes y asociaciones de 20 países, con más de 6.000 creativos líderes del sector del diseño gráfico y la comunicación visual.

Con sede ​​en el Disseny Hub Barcelona (DHUB), el centro de la creatividad, diseño e innovación de la ciudad, y alojada dentro del ADG-FAD, el ADCE se convertirá en la sucursal de The One Club en Europa, y potenciará los programas de The One Club como el Executive Creative Summit, el innovador programa ONE School y la expansión de Portfolio Night en Europa. Al mismo tiempo, el ADCE podrá ampliar el alcance de algunos de sus exitosos programas, como el Creative Express y el Agency Exchange, llevándolos a Estados Unidos, Asia u otras regiones.

participación en los rankings globales del one club

Uno de los principales beneficios para el ADCE será la incorporación de los ganadores de sus premios en los Rankings Creativos Globales de The One Club, lo que los convertirá en los Rankings Globales más importantes de agencias, marcas, trabajos y profesionales creativos de la industria. Los Global Creative Rankings combinarán ahora puntos de las competiciones del The One Show, los global ADC Annual Awards, ADCE Awards, ONE Asia Creative Awards, The One Club US chapter awards, y el Type Directors Club TDC.

Los ganadores de los premios ADCE obtendrán puntos como ganadores de premios regionales y obtendrán visibilidad y prestigio en todo el mundo, y contarán también para los rankings de networks y holdings empresariales.

Los ganadores de los premios ADCE se integrarán en los Rankings Creativos Globales de The One Club

programos y socios

La estructura de socios y los programas de las dos organizaciones permanecerán como están, y se incorporarán nuevos beneficios a medida que se desarrollen nuevos programas de forma conjunta. El acuerdo representa una expansión de los recursos para las dos organizaciones, ya que ambas estructuras (el equipo de ADCE en Europa y el equipo de The One Club en los EE. UU. y Asia) trabajarán conjuntamente, cada una proporcionando sus conocimientos y experiencias regionales en las diferentes áreas.

Los dos clubes están uniendo esfuerzos para promover el valor de la creatividad, hacer avanzar la industria y aumentar tanto el alcance como el impacto de sus múltiples programas sostenidos gracias a los ingresos provenientes de sus premios.

«Como un firme creyente en el poder de la unión y la diversidad – que forma parte del ADN de Europa – estoy más que emocionado de dar a la creatividad europea un escenario mundial aún más relevante a través de esta nueva e importante asociación con The One Club», comenta Alexander Schill, presidente de ADCE y CCO global de Serviceplan Group. También asegura que «nunca ha sido más importante consolidar nuestras fuerzas creativas para impulsar el cambio y celebrar nuestras diferencias».

«Esta asociación impulsa una comunidad creativa global más vibrante, diversa y relevante», según Glenn Cole, presidente de The One Club y fundador y presidente creativo de 72andSunny. En este sentido, piensa que «para los miembros de ADCE y One Club, ofrece nuevas oportunidades, audiencias y perspectivas. Para el mundo, amplía el acceso a carreras creativas a través de programas como Creative Boot Camps, ONE Creator Lab y ONE School. Las colisiones inesperadas están en el corazón de la creatividad. Ya estoy deseando ver lo que creamos juntos».

Ambas organizaciones, sin ánimo de lucro, mantendrán los equipos y unirán recursos para promover la creatividad en una nueva comunidad de 9.100 socios individuales

objetivos comunes para una misma comunidad

ADCE y The One Club for Creativity son organizaciones sin ánimo de lucro con el mismo objetivo, por lo que esta integración contribuirá a aumentar su impacto y alcanzar mejor sus objetivos. The One Club for Creativity, promotor de The One Show, ADC Annual Awards, ONE Asia Creative Awards, Type Directors Club competition, Young Ones Student Awards, Young Guns, One Screen Short Film Festival, Creative Week y más, es una de las organizaciones más importantes del sector a nivel global, cuya misión es apoyar a la comunidad creativa mundial. Los ingresos de los premios se reinvierten en la industria para financiar programas bajo cuatro pilares: Educación, Inclusión y Diversidad, Igualdad de Género y Desarrollo Creativo.

El ADCE es el club de clubes, el único en Europa que une a 22 asociaciones profesionales locales de 20 países, bajo una sola organización. El ADCE trabaja para celebrar y promover la creatividad como la herramienta de múltiples soluciones y eleva la calidad de la comunicación creativa europea impulsando el potencial de su comunidad en todos los niveles profesionales. Esto lo hace a través de los Premios y el Festival anuales, y los programas educativos, dirigidos tanto a jóvenes talentos y como a creativos senior.

adce, una red de 22 clubes nacionales

Fundado en 1990, el Art Directors Club of Europe (ADCE) es una asociación sin ánimo de lucro con sede en Barcelona, agrupa a 22 clubes y asociaciones profesionales de diseño gráfico y publicidad de 20 países europeos: Austria, Bulgaria, Chipre, República Checa, Estonia, Finlandia, Alemania, Georgia, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España (ADG-FAD y club de creativos), Suiza, Reino Unido y Ucrania.

El ADCE fomenta la excelencia en el diseño gráfico y la creatividad publicitaria a escala europea. La asociación representa a más de 6.000 profesionales del sector y da visibilidad a los mejores trabajos realizados localmente.

the one club for creativity

Establecida en 1979, The One Club for Creativity es una organización sin ánimo de lucro que existe para apoyar y celebrar el éxito de la comunidad creativa global, que trabaja para una comunidad diversa de pensadores y emprendedores que creen que la creatividad es el elemento más poderoso para el éxito empresarial y creen que las buenas ideas pueden cambiar el mundo.

Los ingresos generados a partir de sus prestigiosos premios mundiales – The One Show, ADC Global Annual Awards, Type Directors Club (TDC) competitions, Young Ones Student Awards y otros – se devuelven a la industria para financiar la programación bajo sus cuatro pilares: Educación, Inclusión y Diversidad, Igualdad de Género y Desarrollo Creativo. La programación está diseñada con el fin de nutrir una comunidad creativa global más vibrante, inspirada y exitosa.