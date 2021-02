La campaña What’s Up With Everyone? consiste en una serie de cortometrajes dirigidos a jóvenes de entre 17 y 24 años y ha contado con la colaboración de destacados investigadores, así como con el apoyo de organizaciones benéficas de salud mental.

Fotograma del capítulo “Perfeccionismo”

El estudio Aardman ha unido fuerzas con destacados investigadores y organizaciones benéficas de salud mental para intentar solucionar un problema preocupante en la sociedad actual: la salud mental de los jóvenes. Para ello, han desarrollado la campaña What’s Up With Everyone?, que consiste en una serie de cortometrajes que pretenden animar a los jóvenes a ser más conscientes de los factores que pueden tener un impacto negativo en su bienestar mental.

El proyecto desarrollará y evaluará el impacto de una serie de historias animadas destinadas a aumentar los conocimientos sobre salud mental de los jóvenes.

Los cortometrajes se han lanzado recientemente en redes sociales junto con un sitio web de apoyo. Están protagonizados por cinco personajes que se enfrentan a problemas relacionados con la soledad, el perfeccionismo, la competitividad, la independencia o las redes sociales, cinco de los problemas más comunes que, según la investigación de la campaña, afectan negativamente a los jóvenes.

La campaña fue dirigida por Paul Crawford, catedrático de Humanidades de la Salud de la Universidad de Nottingham, y el equipo de investigación estuvo formado por diferentes entidades como la Universidad de Loughborough, la London School of Economics and Political Science; la Fundación de Salud Mental y la organización benéfica de bienestar mental Happy Space; y con la doctora Dominique Thompson, experta en salud mental de los jóvenes.

El proyecto está basado en una investigación financiada por el Consejo de Investigación de Artes y Humanidades (AHRC) en el que participó la Academia Cuentacuentos de la Universidad de Loughborough.

Además, la investigación llega en un momento en el que la pandemia ha puesto el foco sobre el bienestar mental de los jóvenes, con informes que señalan que dos tercios de los jóvenes han experimentado un empeoramiento de su salud mental durante el periodo de confinamiento. Por ello, esta iniciativa es una propuesta necesaria para un problema en el que los jóvenes no son las únicas víctimas, sino que es toda la población la que se ve afectada.

Fotograma del capítulo “Competitividad”

Fotograma del capítulo “Aislamiento y soledad”

Fotograma del capítulo “Independencia”