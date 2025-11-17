La noticia del Basic Income for the Arts en Irlanda funciona casi como un espejo. No tanto por su ambici\u00f3n pol\u00edtica como por lo que revela de nuestro propio paisaje cultural. Mientras all\u00ed se garantiza un ingreso b\u00e1sico a quienes crean \u2014tiempo, estabilidad, algo tan sencillo como un margen para pensar\u2014 aqu\u00ed seguimos atrapados en una realidad m\u00e1s inc\u00f3moda: en Espa\u00f1a, el dise\u00f1o, la ilustraci\u00f3n, la fotograf\u00eda, la m\u00fasica y las artes en general siguen vi\u00e9ndose como un pasatiempo. Una actividad digna, s\u00ed, pero secundaria. Algo que uno hace porque le gusta, no porque sea un trabajo. Llevo a\u00f1os observando que este desprecio suave \u2014porque casi siempre es suave, nunca frontal\u2014 est\u00e1 tan normalizado que pasa desapercibido incluso para quienes lo ejercen. Basta un ejemplo reciente: tengo la costumbre de leerme todos los programas electorales de cada convocatoria. Los de todos los partidos. Y es casi un deporte de encontrar las siete diferencias: \u00bfcu\u00e1ntas l\u00edneas dedican a la cultura? Por lo general, ninguna. En la \u00faltima, creo recordar que Sumar incluy\u00f3 una frase de esas que no dicen nada: \u201capoyaremos a la industria cultural para que sea\u2026\u201d. Y ya. El vac\u00edo es tan constante que acaba pareciendo natural. Uno podr\u00eda pensar que este desinter\u00e9s se queda en lo pol\u00edtico, pero es mucho m\u00e1s profundo. Me ha acompa\u00f1ado desde que empec\u00e9. Recuerdo cuando estudiaba Bellas Artes y escuch\u00e9 a una abuela preguntarle a su nieta qu\u00e9 iba a estudiar. La joven respondi\u00f3: \u201cBellas Artes\u201d. Y la abuela, con toda la naturalidad del mundo, replic\u00f3: \u201cs\u00ed, s\u00ed, pero \u00bfuna carrera de verdad, cu\u00e1l?\u201d. Aquello me impact\u00f3 entonces. Lo triste es que lo he vuelto a escuchar hace apenas unas semanas. Treinta y cinco a\u00f1os despu\u00e9s, seguimos exactamente en el mismo punto. La percepci\u00f3n social no ha cambiado. Ni un mil\u00edmetro. Y cuando esa mirada se normaliza, arrastra todo lo dem\u00e1s: las pol\u00edticas p\u00fablicas, los presupuestos, los concursos de dise\u00f1o con premios irrisorios, los encargos que piden trabajos gratis \u201cpor visibilidad\u201d, la infantilizaci\u00f3n del oficio. La cadena es perfecta: si la sociedad ve el trabajo creativo como un entretenimiento, los pol\u00edticos lo tratar\u00e1n como tal; si lo tratan como tal, lo infrafinanciar\u00e1n; si lo infrafinancian, los profesionales vivir\u00e1n en la precariedad; y esa precariedad reforzar\u00e1 la idea inicial de que \u201cesto no es un trabajo serio\u201d. Por eso lo de Irlanda resulta tan revelador. All\u00ed se ha asumido algo b\u00e1sico: para que exista cultura, hay que crear el tiempo y el espacio necesarios para que alguien pueda dedicar su vida a hacerla. Y que ese tiempo no surge de la nada. No aparece m\u00e1gicamente despu\u00e9s de jornadas interminables, alquileres imposibles y trabajos paralelos. Si quieres creatividad, invierte en ella. Punto. Me recuerda, de hecho, a principios de los 2000, cuando muchos se largaban de Londres para irse a Berl\u00edn. Berl\u00edn era el sitio donde a\u00fan era posible tener tiempo. Donde la renta no te devoraba el pensamiento. Donde todav\u00eda exist\u00eda una especie de margen mental para crear. Londres, en cambio, se hab\u00eda convertido en una ciudad donde sobrevivir ocupaba tanta energ\u00eda que pensar \u2014ya no digamos crear\u2014 era casi un lujo. Esa diferencia, tan econ\u00f3mica como emocional, explicaba en gran parte el estallido creativo berlin\u00e9s de aquellos a\u00f1os. La creatividad necesita eso: aire. Espacio. Silencio. Un margen. El ingreso b\u00e1sico irland\u00e9s, con sus 325 euros semanales, no es una soluci\u00f3n definitiva. Es un parche, claro. Y tambi\u00e9n es un s\u00edntoma: cuando una sociedad necesita que la administraci\u00f3n sostenga a sus creadores es porque el mercado cultural no ha sido capaz de hacerlo. Es el reconocimiento impl\u00edcito de que algo ha fallado en el v\u00ednculo entre cultura y ciudadan\u00eda. De que la cultura no ha logrado convertirse en un producto normalizado, cotidiano, deseable. Pero incluso siendo un parche, es un avance. Y uno enorme. Porque parte de un diagn\u00f3stico que aqu\u00ed seguimos sin aceptar: sin estabilidad, no hay creatividad; sin creatividad, no hay cultura; sin cultura, no hay identidad ni econom\u00eda posible alrededor de ella. En Espa\u00f1a, en cambio, hemos construido una econom\u00eda emocional basada en lo trivial. Invertimos cantidades enormes de energ\u00eda \u2014y de dinero\u2014 en f\u00fatbol, moda r\u00e1pida, entretenimiento instant\u00e1neo, redes sociales. Y no porque esas cosas sean malas, sino porque eclipsan todo lo dem\u00e1s. El dise\u00f1o, la ilustraci\u00f3n, la escritura, la m\u00fasica, el documentalismo\u2026 quedan relegados a una especie de segundo plano donde su valor simb\u00f3lico compite mal frente a la gratificaci\u00f3n inmediata. Y claro: si la sociedad no lo valora, no lo demanda. Si no lo demanda, los pol\u00edticos no lo protegen. Y si no lo protegen, los creadores trabajan en condiciones tan d\u00e9biles que su talento dif\u00edcilmente puede desplegarse. Es un c\u00edrculo vicioso que conocemos bien. Por eso Irlanda incomoda. No porque all\u00ed todo funcione \u2014tampoco lo hace\u2014 sino porque coloca la pregunta en un sitio del que ya no puedes escapar: \u00bfqu\u00e9 pasar\u00eda si aqu\u00ed hici\u00e9semos lo mismo? \u00bfSi garantiz\u00e1ramos el tiempo creativo como un derecho cultural? \u00bfSi entendi\u00e9ramos que sin invertir en quienes crean no habr\u00e1 cultura que sostener dentro de diez a\u00f1os? La respuesta tiene algo inquietante: para hacerlo, tendr\u00edamos que asumir que llevamos d\u00e9cadas ignorando sistem\u00e1ticamente el trabajo de quienes construyen nuestro imaginario. Tendr\u00edamos que admitir que seguimos tratando la creaci\u00f3n como un pasatiempo. Tendr\u00edamos que revisarnos como sociedad. Irlanda ya ha tomado una decisi\u00f3n. Nosotros seguimos mirando hacia otro lado. Y mientras esa distancia exista, la cultura espa\u00f1ola no podr\u00e1 aspirar a mucho m\u00e1s que a sobrevivir a pesar de todo: a pesar del desinter\u00e9s pol\u00edtico, a pesar del desprecio suave, a pesar de ese mantra que sigue escuch\u00e1ndose en demasiadas casas: \u201cs\u00ed, s\u00ed, Bellas Artes\u2026 pero una carrera de verdad, \u00bfcu\u00e1l?\u201d.