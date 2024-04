En las artes visuales, el camino que permite convertir una idea en un prototipo final habitualmente suele quedar oculto a la mirada. ¿Qué se esconde más allá del diseño de un póster, una animación en stop-motion o una identidad visual de marca? A través de los trabajos de tres estudiantes del IED Barcelona revelamos los elementos clave que se requieren para transformar un proyecto en una realidad de comunicación visual.

Si bien cada día nuestra mirada capta infinidad de elementos visuales (estamos rodeados de revistas, carteles, flyers, objetos de merchandising, aplicaciones o videoproyecciones), discernir cómo estos han pasado del primigenio estadio de ideación a su prototipado final sigue siendo algo poco conocido. La complejidad que esconde todo proceso creativo no siempre es evidente al ojo no experto, ya que generalmente no tenemos acceso a ver cómo se producen y elaboran las ideas; tan solo vemos su resultado final.

Tras una imagen, sin embargo, hay un enorme trabajo de diseño que se inicia con la fase de research, conceptualización y visualización del proyecto; continúa con la definición del tono de la propuesta, aportando referencias visuales y estableciendo un naming para dotarlo de una identidad; se enriquece con una descripción de su imaginario visual (texturas, tipografía, paleta de colores); continúa con las pruebas en laboratorio para experimentar con los distintos materiales (papel, vinilo, textil…) y formatos; se encalla con renders que no salen para crecer gracias al ensayo y error; y, finalmente, se consolida en los mockups finales, último paso antes de desarrollarse plenamente a continuación en forma de una entidad propia a la vista de todos.

Los tres trabajos realizados por estudiantes del IED Barcelona que veremos a continuación, son un ejemplo de este complejo entramado por el que transita todo proyecto de visual arts hasta conformar el resultado final. Se trata de propuestas realizadas durante sus años de estudios en los campos del diseño gráfico y del motion graphics and video. Las obras permiten expresar tanto un universo creativo propio y unas inquietudes personales como la capacidad transformadora y de impacto social del diseño.

Chaosk, de Varvara Godovikova

El proyecto “Chaosk” de Varvara Godovikova, distinguido con el Laus Plata en 2023 y creado en el IED Barcelona, transforma la identidad visual de un quiosco en un refugio contra el caos. Inspirado por el rico patrimonio de Ekaterimburgo y una infancia marcada por la austeridad militar y la calidez familiar, Chaosk ofrece herramientas y conocimientos para la supervivencia en el tumulto cotidiano. La selección de materiales y el diseño de la comunicación reflejan una filosofía de preocupación activa y reflexión crítica. Con una identidad corporativa que abarca desde un logotipo distintivo hasta publicaciones informativas, el proyecto invita a la conciencia social y al empoderamiento personal frente a las turbulencias globales.

El diseño gráfico de Godovikova con Chaosk es más que estético; es una intersección de arte, diseño y activismo. Con una voz que no grita, pero resuena con ingenio y poesía, insta a los espectadores a enfrentar la realidad circundante. La propuesta no solo es una muestra de habilidad técnica y conceptualización, sino también una expresión de su narrativa personal y compromiso social. Con Chaosk, la creatividad y la funcionalidad se unen, mostrando cómo el diseño puede ser una herramienta vital para la interpretación y la gestión del mundo en que vivimos.

Si quieres saber más de Chaosk: Chaosk

Unwoven Memories, de Thinh Truong



“Unwoven Memories” de Thinh Truong, un talentoso graduado del IED Barcelona en la especialidad de Diseño Gráfico, e itinerario Motion Graphics and Video, es una exploración táctil de los recuerdos urbanos transformados en lenguaje textil. Este proyecto, que ha resonado en el Blanc Festival y será destacado en Sónar+D Project Area, descifra el alma de la Colonia Güell a través de objetos cotidianos, representados en una narrativa binaria y convertidos en patrones textiles únicos.

A través de un meticuloso proceso, Thinh asigna a cada objeto 15 propiedades binarias que abarcan aspectos físicos y emocionales, traduciendo estas características en un código binario que da vida a 26 tejidos distintos. Estos tapices no son solo una representación visual, sino un conglomerado de historias personales y espacios compartidos, proyectados en una experiencia audiovisual que ilumina los aspectos ocultos de nuestra realidad.

Extendiendo su innovadora técnica al campo de la tipografía, Thinh emplea el mismo código binario para crear letras con una narrativa incorporada. A través de su “Digital Warehouse”, este proyecto demuestra el poder de los objetos para contar historias y el potencial del diseño gráfico para inmortalizar el fluir colectivo de la memoria en un tapiz que es tanto historia como arte visual.

Más info sobre Unwoven Memories

Todas Musas, de Lia Ferreiro

El proyecto “Todas Musas”, ideado por Lia Ferreiro, estudiante de Diseño Gráfico, itinerario Motion Graphics and Video, del IED Barcelona, es una confluencia de arte, diseño y compromiso social que será presentado en el OFFF Festival. Este colectivo artístico y de diseño se erige como un estandarte para empoderar a las mujeres latinoamericanas, celebrando su rica diversidad cultural, social y económica dentro del dinámico mundo de la industria creativa. La iniciativa se materializa a través de un directorio inclusivo, que no solo realza las voces de las mujeres artistas por ubicación y disciplina, sino que también crea una comunidad de referencia y apoyo.

El diseño web, la dirección de arte, la editorial, el motion graphics y el 3D son los pilares que dan vida a este proyecto, cada uno añadiendo una capa de profundidad y conexión. Inspirado en un elemento de la vida cotidiana —la guía telefónica “Páginas Amarillas”— “Todas Musas” destila nostalgia y unidad, encarnando legitimidad y audacia.

Este proyecto es una plataforma que no solo proporciona visibilidad a las artistas, sino que también les da la voz y el poder para contar sus historias, desafiar convenciones y participar activamente en la redefinición de su papel en la industria creativa. Con “Todas Musas”, Lia Ferreiro no solo ofrece un directorio sino que crea un movimiento, simbolizando un punto de partida hacia un futuro más inclusivo y equitativo en el arte y diseño.

Si quieres más info del proyecto visita la web del proyecto.