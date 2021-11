Villanueva -el topónimo más común en España, con 132 localidades homónimas- es el idílico marco en el que se desarrolla este cómic de terror rural sobre las relaciones tóxicas y la importancia de la amistad.

Villanueva cuenta la historia de Miguel y Ana, una pareja joven que tiene deudas y espera un bebé. Un pequeño pueblo de la España vaciada que ofrece alojamientos gratuitos parece su salvación, sin embargo, el folclore leonés y el terror se cruzan en esta historia de supervivencia que engancha de principio a fin.

En este cómic, el ilustrador Javier de Castro ha recogido los elementos canónicos del subgénero de terror conocido como “folk horror”, típicos del cine británico, para llevarlos a la meseta española cediendo el protagonismo a los verdugos.

En palabras de de Castro, «lo primero es que el género me encanta… pero es que además España, y más concretamente la región leonesa, a la que pertenezco, está plagada de tradiciones ancestrales: el antruejo y sus personajes, el ramo leonés, los hombres musgo de Béjar…»

De Castro explica que muchas de estas cosas él las ha visto desde niño y, asegura, para este cómic ha querido aprovecharlas y crear así su propia mitología basada en esa realidad.

sobre javier de castro

Javier de Castro (León, 1990) comienza en el mundo del fanzine y el webcómic colaborando en publicaciones y autoeditándose. Escribe y dibuja su primera obra larga, Sandía para cenar (Thermoero, 2014), y colabora junto al guionista Josep Busquet en La última aventura (Dibbuks, 2015) y junto a María Hernández Martí en Que no, que no me muero (Modernito Books, 2016).

En 2016 es reconocido con el premio al autor revelación en el Salón del Cómic de Barcelona y poco más tarde vuelve como autor completo con Larson, el hombre con más suerte del mundo (Moernito Books, 2017). En 2019 lanza el webcómic The Eyes, que le vale una nominación a los premios Eisner y a los Harvey 2020. Aparte del cómic, se dedica a la ilustración. donde recientemente ha destacado su colaboración junto a Modesto García en un juego viral de redes sociales que ha acabado convertido en libro, Crímenes ilustrados (Plaza & Janés, 2021).

→ Astiberri