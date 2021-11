Se trata de la primera edición ilustrada en castellano de la icónica novela de George Orwell.

La primera edición ilustrada en castellano de la novela 1984 llega a las librerías con una nueva traducción de Ariel Dilon y con las descarnadas estampas del artista argentino Luis Scafati, ilustrador insignia del catálogo de Libros del Zorro Rojo. Escrita en 1948, esta obra presenta una crítica lúcida y demoledora de lo regímenes totalitarios, que tiene indudables resonancias diacrónicas. Estamos ante un manifiesto de nuestros tiempos, un clásico que percute con fuerza renovada en este presente en el que somos esclavos de la tecnología, de las fake news y de un puñado de gigantescas corporaciones.

La novela, ambientada en un Londres distópico de 1948, muestra como la revolución y la guerra permanente han dejado un mundo irreconocible. El partido domina y controla de forma asfixiante la vida de los ciudadanos, haciendo uso del Gran Hermano, el omnipresente ojo censurador, y de la Policía del Pensamiento, el brazo que tortura y aniquila a todo aquel que sea disidente.

Dentro de este engranaje perverso, la novela cuenta la historia de Winston, un peón que se encarga de reescribir la historia para eliminar del pasado cualquier información inconveniente, hasta que un día decide poner en tela de juicio el sistema.

1984 es, junto a Rebelión en la granja, la más célebre e impactante novela de George Orwell. Ambas han logrado trascender la crítica puntual hacia la cual orientaban sus cañones cuando fueros concebidas: los regímenes totalitarios de Hitler y Stalin. Traducido a lo largo de los años a decenas de idiomas en todo el mundo, este libro imprescindible para jóvenes y adultos es considerado como uno de los más leídos e influyentes desde su publicación en 1949.

ilustraciones

Luis Scafati se supera a sí mismo para ofrecer uno de sus trabajos más críticos e impactantes de los últimos tiempos. Las ilustraciones en blanco y negro logran adentrar al lector en la novela y transmitir con fuerza el mundo distópico de Orwell.

Scafati 1984

«Decidí trabajar con tinta, un material que a mi me gusta mucho, pero también puse matices con grafito, carboncillo, carbón… Usé también collage y todos los materiales posibles para dar esta imagen oscura que trasunta toda la historia» Luis Scafati

Para Scafati «releer 1984 fue realmente un golpe». «Me encontré con que me estaban contando una situación políticosocial que hoy está atravesando el planeta, donde el poder se manifiesta en lo que sería la prensa hegemónica y donde hay muchísima violencia», apunta el ilustrador.

sobre luis scafati

Nació en Mendoza, Argentina, en 1947. Estudió Artes en la Universidad Nacional de Cuyo. Sus obras han sido expuestas en Barcelona, Frankfurt y Madrid e integran las colecciones de importantes museos, entre ellos, el Museo Nacional de Bellas Artes y el Museo de Arte Contemporáneo de Argentina; la House of Humour and Satire de Bulgaria; la Collection of Cartoon de Suiza y la Universidad de Essex en Inglaterra.

Sus trabajos han sido publicados en Brasil, Corea, España, Francia, Inglaterra, Italia, México y la República Checa. En 1981 obtuvo el Gran Premio de Honor en el Salón Nacional de Dibujo, la mayor distinción que puede otorgarse a un dibujante en Argentina.

Scafati 1984