La UEFA ha presentado oficialmente la identidad visual de la Euro 2028, un proyecto firmado por VML Branding que va mucho m\u00e1s all\u00e1 del logotipo. El trofeo Henri Delaunay vuelve a ocupar el centro del sistema, rodeado esta vez por un estallido crom\u00e1tico inspirado en los pa\u00edses anfitriones \u2014Reino Unido e Irlanda\u2014 y concebido como un lenguaje visual capaz de amplificar la experiencia de los aficionados dentro y fuera del estadio. El lanzamiento se realiz\u00f3 en Londres, en las pantallas de Piccadilly Circus, como gesto de apertura del ciclo previo al torneo. Junto a la marca global se mostraron las variaciones para cada ciudad sede, un repertorio de s\u00edmbolos locales que mantiene la coherencia del conjunto sin renunciar a las particularidades de cada territorio. La identidad se presenta, as\u00ed, como un sistema modular adaptable al entorno f\u00edsico, digital y audiovisual del campeonato. Un lenguaje visual basado en unidad y emoci\u00f3n Seg\u00fan la UEFA, la marca parte de una idea sencilla pero contundente: \u201cning\u00fan aficionado est\u00e1 solo\u201d. VML desarrolla esta premisa a trav\u00e9s de un c\u00f3digo gr\u00e1fico que combina color, vibraci\u00f3n y ritmo visual para representar la energ\u00eda colectiva de las gradas. La referencia conceptual llega incluso a la literatura: el poema \u201cNo Man is an Island\u201d funciona como met\u00e1fora de esa comunidad emocional que el f\u00fatbol activa a escala continental. El uso de colores brillantes prolonga la l\u00ednea que VML ya hab\u00eda explorado en las identidades de las Euro 2020 y 2024. No se trata \u00fanicamente de paletas asociadas a los pa\u00edses anfitriones, sino de una secuencia crom\u00e1tica dise\u00f1ada para funcionar en movimiento, en pantallas LED, en animaci\u00f3n y en contextos digitales donde el torneo se juega una parte creciente de su visibilidad. Un sistema pensado para el terreno de juego y para el ecosistema digital La Euro 2028 ser\u00e1 un torneo profundamente mediado por plataformas: redes sociales, streaming, se\u00f1al internacional, contenidos generativos y activaciones de marca. En ese contexto, la UEFA remarca que el dise\u00f1o no se plantea como un artefacto est\u00e1tico, sino como un sistema vivo que debe traducirse en narrativa visual, comportamiento generativo y modularidad. https:\/\/vimeo.com\/792201564?flpl&fecm Las adaptaciones locales \u2014cada una con s\u00edmbolos y referencias culturales propias\u2014 refuerzan esa orientaci\u00f3n hacia la flexibilidad. El objetivo es que la marca acompa\u00f1e tanto el cartelismo y la se\u00f1al\u00e9tica como las experiencias de aficionados, los entornos de broadcasting o las piezas de comunicaci\u00f3n social. No es un logotipo pensado para ser visto, sino para ser usado. Continuidad, tradici\u00f3n y futuro El trofeo Henri Delaunay vuelve a ser el coraz\u00f3n del emblema, una elecci\u00f3n que mantiene la continuidad ic\u00f3nica de los torneos anteriores. Rodeado por formas en movimiento y capas crom\u00e1ticas superpuestas, funciona como contrapunto entre tradici\u00f3n e innovaci\u00f3n. La UEFA lo describe como un \u201cs\u00edmbolo de historia compartida\u201d, un elemento que estabiliza un universo visual deliberadamente fluido. La identidad llega en un momento en el que el f\u00fatbol europeo depende cada vez m\u00e1s del dise\u00f1o para construir relato, diferenciaci\u00f3n y emoci\u00f3n. La Euro 2028, con VML al frente, apuesta por un enfoque donde el branding no ilustra el torneo: lo impulsa, lo ordena y lo vuelve reconocible en un ecosistema fragmentado. La imagen ya est\u00e1 en circulaci\u00f3n en las plataformas oficiales y en la comunicaci\u00f3n de las ciudades anfitrionas. En los pr\u00f3ximos meses empezar\u00e1 a desplegarse en merchandising, se\u00f1al\u00e9tica, fan zones, campa\u00f1as institucionales y entornos televisivos, donde podr\u00e1 evaluarse su verdadera dimensi\u00f3n: la capacidad de convertirse en un lenguaje compartido por millones de aficionados europeos.