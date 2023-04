Tomoko Miho (1931-2012) fue una diseñadora estadounidense de origen japonés conocida por su dominio de los objetos y el espacio en piezas llenas de claridad y complejidad.

La artista y diseñadora gráfica Tomoko Miho.

Tomoko Miho nació en Los Ángeles y sus primeros días los pasó junto a su familia internada en el Centro de Reubicación de Guerra del Río Gila, un campo de concentración estadounidense en Arizona durante la II Guerra Mundial para el encarcelamiento de estadounidenses de origen japonés.

En su juventud, asistió a la Escuela de Arte de Minneapolis y después estudió diseño industrial en la Escuela del Centro de Arte en Los Ángeles (ahora Colegio Universitario del Centro de Arte de Diseño en Pasadena). Durante un viaje por Europa, Miho descubrió el arte moderno de la época, del que se impregnó a su vuelta a estados Unidos.

Ya en su tierra natal y con un marcado estilo que combinaba claridad y formalismo en sus diseños, la artista llamó la atención de Irving Harper, director creativo de George Nelson Associates, Inc., quien la contrató y que, más tarde, sería sucedido por Miho. La artista trabajó como directora creativa 4 años en la oficina de Nelson en Nueva York, tras los cuales se mudó a Chicago con su marido y empezó a colaborar en el Centro de Investigación Avanzada en Diseño (CARD, sus siglas en inglés), que dirigía John Massey.

En el CARD, Miho también trabajó para Herman Miller, realizando el diseño de diversos catálogos de muebles, y produjo uno de sus trabajos más famosos: el poster de Arquitectura de Chicago (1967), conservado en el MoMa de Nueva York. En esta pieza, la diseñadora utiliza material industrial para reflejar la arquitectura, es decir, el espíritu de la ciudad de Chicago.

En la década de 1980, Miho fundaría su propio estudio de diseño, Tomoko Miho & Co; entre sus clientes estarían el MoMa, Smithsonian Insitution, National Air and Space Museum, Fundación Isamu Noguchi, Goulandris Museo de Arte Cicládico de Atenas, Fundación Willem de Kooning y muchos otros. En 1993, recibiría la prestigiosa medalla del American Institute of Graphic Arts (AIGA), la cual se otorga a las figuras más representativas del campo del diseño en Estados Unidos.

Catálogos diseñados por Tomoko Miho bajo la dirección de George Nelson. Imagen: Herman Miller Archives.

Cartel Great architecture in Chicago (1967), diseñado por Tomoko Miho.

tomoko miho y su contribución al diseño

El trabajo de Tomoko Miho es mundialmente conocido, sobre todo, por su cartelería de las ciudades de Nueva York y Chicago, además de folletos, libros, catálogos, logotipos, salas de exposición, señalización, etc. Muchos de sus trabajos sobre la arquitectura de ambas ciudades se encuentran en el mismo MoMa, en la Biblioteca del Congreso o en el Cooper Hewitt.

El particular sentido del espacio que Miho atribuye a sus obras, viene del Shakkei (traducido como «paisaje prestado»), que es una disciplina de diseño botánico japonés que incorpora el fondo de un paisaje en la composición a través de un enfoque claro. Del mismo modo, el trabajo de Miho se basa en transformar el espacio para imprimir un sentido de profundidad, anchura y amplitud. Su trabajo, además, se encuentra fuertemente influenciado por el estilo tipográfico suizo.

«El buen diseño consiste en encontrar soluciones» Tomoko Miho

La artista presenta una información de forma armoniosa en su forma y contenido, de manera que «es esa armonía la que crea la claridad sonora de la afirmación que percibimos como una experiencia», escribe la propia Miho, «como un todo significativo, como una entidad, como un buen diseño».

Su contribución al diseño gráfico consiste en una impresión de amplitud interna a los diseños, que proviene de una relación exacta entre el espacio y la sustancia, las imágenes y la información, el concepto y los detalles; lo que demuestra una extraordinaria comprensión del espacio y los objetos.

Cartel 65 Bridges To New York (1968), diseñado por Tomoko Miho.

Cartel Wall Street (1968), diseñado por Tomoko Miho.

Cartel Pioners of Flight (1976), diseñado por Tomoko Miho.

Cartel Friend? Or Foe? (1976), diseñado por Tomoko Miho.

Cartel Communication/Consensus/Commitment (1978), diseñado por Tomoko Miho.