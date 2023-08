Threads, la nueva red social lanzada por Meta, generó una impresionante expectación en sus primeros días de vida, alcanzando cifras récord al superar los 100 millones de usuarios registrados en tan solo cinco días. No obstante, a medida que el tiempo pasó, el entusiasmo inicial se ha ido desvaneciendo, y Threads ha experimentado una abrupta caída en su uso, con una disminución del 70% en el número de usuarios que vuelven a la aplicación con frecuencia.

Uno de los factores que ha afectado negativamente a Threads es su no disponibilidad en la Unión Europea, debido a las complicaciones que implica el enlace con Instagram y la Ley de Mercados Digitales vigente en Europa. Esta normativa prohíbe el uso de información personal ya existente en una red social como base para otra diferente, lo que ha creado barreras en el lanzamiento de la plataforma en esa área geográfica.

Además, los usuarios han expresado su decepción con respecto a ciertas limitaciones y características de la aplicación. A diferencia de Twitter, plataforma de la que muchos usuarios habían escapado debido a su percepción de mala gestión por parte de Elon Musk, Threads no cuenta con una interfaz web y obliga a los usuarios a escribir nuevos posts desde sus dispositivos móviles. La falta de una función que permita ver exclusivamente el contenido de las personas a las que se sigue también ha sido objeto de críticas, ya que Threads utiliza un algoritmo de recomendación para presentar mensajes que considere interesantes para cada usuario.

La aplicación se lanzó en un momento en que los usuarios de redes sociales ya están divididos entre muchas plataformas diferentes. Esto ha hecho que sea difícil para Threads hacerse un hueco en el mercado. También Threads no ofrece ninguna característica que sea realmente única o innovadora. La aplicación se parece mucho a otras aplicaciones de redes sociales.

la gestión del marketing

Por otro lado, no ha hecho un buen trabajo de marketing. La aplicación no ha sido bien publicitada y no ha sido fácil encontrarla en las tiendas de aplicaciones como Android Store y . Esto ha hecho que sea difícil para Threads llegar a un público más amplio.

En el último mes, Threads ha incorporado una amplia presencia de marcas y empresas, lo que ha llevado a una experiencia más comercial en la plataforma, incluso antes de implementar publicidad integrada oficialmente.

El responsable del producto en Meta, Adam Mosseri, ha reconocido las demandas de la comunidad y promete futuras actualizaciones que satisfagan las expectativas de los usuarios, como la posibilidad de ver solo el contenido de las cuentas seguidas. No obstante, no se han proporcionado plazos concretos para estas mejoras.

expectativas iniciales

A pesar de los desafíos y la desaceleración en el uso de Threads, Meta, la empresa matriz, sostiene que la red social ha superado todas sus expectativas iniciales. Mark Zuckerberg, fundador de Facebook y ahora parte de Meta, destacó el exitoso lanzamiento de Threads, aunque su actividad personal en la plataforma ha disminuido notoriamente desde que anunció el lanzamiento de Llama 2, el nuevo modelo de lenguaje de la empresa.

Threads comenzó con un deslumbrante arranque al atraer a una gran cantidad de usuarios en un corto período. Sin embargo, enfrenta desafíos significativos debido a restricciones regulatorias en ciertas regiones, limitaciones en su funcionalidad y la incursión de marcas comerciales en la plataforma. La respuesta de Meta ante las críticas y las mejoras prometidas determinarán si Threads puede recuperar su ímpetu inicial y convertirse en una opción sólida y atractiva en el competitivo mundo de las redes sociales.