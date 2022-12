Almudena Clemente, directora de Masterbrand, nos presenta «Branding patterns» la recopilación anual de los principales movimientos que han visto a lo largo de 2022.

Después de todo lo que hemos vivido y visto pasar en el mundo en los últimos 2 años, ya casi nos podemos esperar cualquier cosa para este 2023 (el chistecito de para cuándo la llegada de los aliens).

La lógica detrás de las tendencias, de adelantarnos al futuro, se diluye cuando los cambios se suceden tan rápido y tienen un impacto tan brutal a corto plazo. Así que, la mejor manera de identificar aprendizajes o inspiración realmente útil hoy pasa por mirar al presente más que al futuro.

Cruzando artículos, ejemplos, proyectos, conversaciones, benchmarks, reflexiones y experiencias propias y ajenas surgen patrones comunes que unen a marcas y empresas en caminos recurrentes. Cambios que ya están pasando y que son la punta de lanza de una nueva realidad.

Entonces, ¿qué podemos esperar para este 2023 desde una visión estratégica de branding?

1. Que las tendencias ya importan poco, e incluso empiezan a estar mal vistas. La atemporalidad y sostenibilidad comienzan a ganar la batalla.

2. Plastic brands. En un mundo hiperconectado, con más puntos de contacto que nunca, las marcas flexibilizan sus identidades para impactar, pero sin perder su esencia, buscando el equilibrio entre contundencia y versatilidad.

3. A los unicornios les toca madurar. Los comienzos suelen ser siempre bonitos, pero la vida y la empresa es una carrera de largo plazo. Hoy hay muchas marcas a las que les toca demostrar que además de molar y revolucionar pueden sobrevivir sin la ayuda de «papá inversor».

4. Muchas marcas, un mismo tono que copiar y pegar. Derivado del ya famoso «efecto lona» estamos llegando peligrosamente al punto de saturación, ese en el que un ejemplo más de tono vacilón aleatorio no aporta nada, y empieza a ser contraproducentemente cansino y vacío.

Este año esperamos ver el regreso de los tonos de voz de verdad y menos recursos de fantasía que valen para un mockup y un viral.

5. Las compañías, cuanto más líquidas, mejor. Asumir lo digital como algo natural (si no vamos muy tarde) y apoyarnos en la cultura como el hilo conductor de nuestra capacidad de adaptación será crucial para avanzar y ser competitivos.

6. En la era del propósito, ya no basta con tenerlo si no que la diferencia la marca el activarlo. Es como lo de ir al gimnasio a principios de año, está muy bien pagar la matrícula, pero si no vamos cada semana… no es más que una pérdida de dinero.

7. Por favor, normalicemos ya la sostenibilidad. Que para tu empresa sea algo reciente no significa que seas ni el primero ni el único en tu sector, solo que ya era hora. Tus clientes probablemente estén ya cansados de ver una hojita verde como reclamo.

8. «Tribucentric», en la era del conocimiento compartido es fácil alimentar nuestros intereses y pasiones, de encontrar nuestro micronicho en el que otros frikis como nosotros nos entienden… seas amante de los animales, de la moda, los videojuegos o el deporte extremo, hoy hay marcas que acompañan a cada tribu como un miembro más.

9. Económicamente 2023 va a ser un año duro para muchos hogares, donde se mire el gasto con lupa y se asuma una actitud de compra más racional y consciente. Ayudarnos en esta tarea será probablemente una buena idea.

10. Brand CRO. Y si cada céntimo cuenta, no va a ser menos para la gestión de marca, donde cada euro invertido deberá justificar su aportación, en el corto o en el largo. Poder medir el retorno de nuestra marca será fundamental para tangibilizar su impacto en el negocio, y por tanto su importancia vital para la compañía.

En resumen,10 patrones a transitar este 2023.

Bienvenidos al presente futuro del branding.