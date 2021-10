Talks es la nueva publicación en papel de Gràffica: una colaboración con Pentagram en la que vamos a poder descubrir pensamientos, ideas y reflexiones de la mano de Astrid Stavro con sus compañeros de oficina.

Como su nombre indica, Talks son conversaciones entre los socios de Pentagram con Astrid Stavro como conductora. Reflexiones sobre la creatividad, cultura visual, sobre sus inspiraciones y aspiraciones, sobre su historia personal y sobre la historia del diseño, sobre la función del diseño y la del propio diseñador.

Un proyecto que surge de la preocupación de la propia Stavro, socia de Pentagram, por el futuro del periodismo especializado. Una sensación de tristeza o decepción sobre el sector del diseño. «Para mí hay muy pocas revistas de diseño que valga la pena leer. En mi opinión faltan revistas críticas y que ofrezcan opiniones», nos comentaba Astrid en el número 22 de la revista Gràffica.

Sus reflexiones en cierta medida se hacían eco de las tertulias informales que surgen de vez en cuando en la redacción de Gràffica. Cuando hemos hablado de que informar sobre diseño está muy bien y es necesario, pero que también debemos reflexionar sobre el diseño, sobre su calidad, sobre si consigue sus propósitos, y sobre si cumple una función social y si, en el fondo, solo estamos siendo complacientes con nosotros mismos y se nos olvida ser autocríticos.

«La crítica del diseño ha sido sacudida por las redes sociales, donde la discusión gira en torno al mínimo común denominador y se olvida al día siguiente» Astrid Stavro

Por ello, acabamos ofreciéndole a Astrid Stavro una plataforma para que conversara con otras figuras relevantes del sector del diseño, la creatividad y la cultura visual. Una publicación en la que poder charlar de todo, reflexionar, opinar, enseñar, dudar, explicar y aprender de todos. No se trata de una entrevista con preguntas y respuestas, sino de una conversación entre dos enormes profesionales en la que intercambian puntos de vista y reflexiones sobre su actividad profesional y personal.

newspaper

Nuestro amor por las artes gráficas y el papel es ilimitado y por todos conocido. Así que para este nuevo producto editorial hemos querido hacer un homenaje al periodismo.

Formato 255×390, un A3 más vertical —A2 abierto—, 16 páginas, impreso en rotativa y sobre papel prensa mejorado para dar una experiencia de periódico total. Hemos querido hacer un «periódico arrevistado» o una «revista aperiodicada», como diría Diego Areso (@quintatinta).

Talks esta editado en dos idiomas, español e inglés, de forma separada. Por un lado la lectura es en español y por la otra cara, dando la vuelta a la publicación, está en inglés.

suscriptores

Todos los suscriptores de la revista Gràffica recibirán gratuitamente un ejemplar de Talks. Los suscriptores Premium Plus y suscriptores de revista recibirán Talks junto a la revista totalmente gratis. Además los suscriptores Plus y Premium Plus podrán acceder al contenido de Talks en la web lo que permitirá crear más enlaces y extender la información que está disponible en papel.

Si no estás suscrito a la revista Gràffica, puedes comprar tu ejemplar de Gràffica Talks en nuestra tienda online por 9.95€

talks

En este primer número de Gràffica Talks Astrid charla con Harry Pearce, también socio de Pentagram desde 2006. En la conversación que mantienen Stavro y Pearce, nos cuenta cómo conoció a Alan Fletcher, socio fundador de Pentagram, y la relación tan estrecha y «artística» que mantuvieron. También cómo colabora con Witness, la organización fundada por Peter Gabriel, y cómo compagina y cómo entiende el trabajo para las causas en las que cree con el trabajo más comercial.

«Lo que realmente importa es que se hagan cosas maravillosas y que encontremos ingeniosas formas de expresión» Harry Pearce

pentagram

Suponemos que a pocos de nuestros lectores les tenemos que explicar qué es Pentagram. Pero por si acaso, Pentagram es uno de los estudios de diseño más importantes del mundo, compuesto por 24 socios entre los que se incluyen Michael Bierut, Marina Willer, Paula Scher o Matt Willey. Su estructura es única en el sector, sus 24 socios son los propietarios del negocio y los creadores del trabajo.

Esto refleja la convicción del estudio de que un gran diseño no puede suceder sin pasión, inteligencia y, sobre todo, compromiso personal. El éxito de la fórmula queda avalado por la calidad de los trabajos y la longevidad del estudio, que abarca cinco décadas, muchas industrias y clientes de todos los tamaños.