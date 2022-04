La galería, especializada en la confluencia entre el arte gráfico y el arte contemporáneo, presenta el nuevo trabajo de Andrea Devia-Nuño titulado «Todo cabe en esta isla».

La exposición de Andrea Devia-Nuño, compuesta por una veintena de obras gráficas y una gran instalación escultórica, se articula en torno a la distracción como temática.

«Soñar despierto implica ausentarse y estar a la deriva en otro lugar. Mientras tanto, de este lado, el cuerpo sigue presente. Me interesa capturar precisamente esos instantes en los que el tiempo se siente elástico y el cuerpo queda sólo como una reminiscencia», señala la autora.

La colección juega con la ambivalencia de ser pero no estar, y desde ese lugar, las esculturas funcionan como retratos imposibles de la ausencia. «Encuentro un deleite particular en esos momentos que evaden el aquí y ahora pues permiten acercarse al infinito —continua Devia-Nuño—, y eso es lo que me impulsa a materializarlos».

En el montaje las piezas se acumulan orgánicamente, pierden su carácter individual y corporal, y dan lugar a la formación de un paisaje meditativo.

La obra de Andrea Devia-Nuño se desarrolla en la lógica vectorial desde un lenguaje de líneas y campos de color precisos. Y al mismo tiempo, pone a prueba ese carácter matemático en la traducción de sus formas al trabajo manual y quirográfico de la cerámica.

Por momentos escondidas en la geometría, sus figuras están en un permanente estado de nostalgia contemplativa y distante. Sin embargo mantienen un comportamiento más bien lúdico y maleable. Los cuerpos se enredan, se pliegan y juegan con una sutil sensualidad.



La exposición puede visitarse desde el 7 de abril hasta el 2 de junio en Pelayo 52, o virtualmente en www.silk-gallery.com

sobre andrea devia-nuño

Con orígenes compartidos entre Colombia y Bolivia, y formada en Argentina como Diseñadora Gráfica, Andrea Devia-Nuño desarrolla actualmente su práctica artística en Madrid.

De la ilustración digital al acrílico y del dibujo a la escultura, su universo fluye en una estética vectorial de formas precisas y colores vibrantes. Influenciada por la fotografía arquitectónica y el arte geométrico de los años 60, define su proceso creativo como un juego incesante entre figuración y abstracción. La nostalgia y el amor se articulan como temáticas principales en su cuerpo de obra.

Desde sus figuras femeninas y contemplativas, su obra evoca sensualidad, ambigüedad y una abstracción hipnótica.

sobre silk gallery

La idea de Silk Gallery es celebrar un movimiento concreto y creciente de artistas que vienen del diseño y la ilustración comercial. Les entusiasma lo que produce este cruce entre arte y diseño, y desde ese lugar, la galería coexiste activamente con el espacio creativo de Le Cube.

Se consideran como una vitrina para artistas y una plataforma para proyectos curatoriales contemporáneos, pero sobre todo como una celebración del arte gráfico.