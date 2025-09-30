El Madrid Design Festival abre la convocatoria para que estudios, tiendas y espacios vinculados al diseño formen parte de Madrid Diseña, la gran cita que en febrero de 2026 transformará la ciudad en un mapa vivo de creatividad. Todos los espacios participantes recibirán un vinilo distintivo exclusivo y se integrarán en el listado oficial del festival, convirtiéndose en puntos de referencia para profesionales y visitantes.

Una nueva identidad para unir fuerzas

Madrid Diseña nace de la fusión de dos de las secciones más populares del festival: el Festival OFF y los Open Studios. Esta unión da lugar a una propuesta más fuerte y reconocible, con el objetivo de multiplicar el impacto del diseño en la ciudad y consolidar una de las iniciativas más queridas del Madrid Design Festival.

Desde que comenzó hace ocho años, la cita ha reunido en cada edición a más de cincuenta espacios y cerca de un centenar de estudios, que han convertido la capital en un recorrido abierto y participativo. Con esta nueva identidad, el festival pone el foco no solo en los grandes nombres, sino también en los talentos emergentes y en los barrios que están creciendo como polos de diseño e innovación.

El diseño en el centro de la ciudad

Durante un mes, Madrid Diseña convertirá la capital en un mapa vivo de creatividad, en el que cada espacio participante será una parada obligada para quienes quieran conocer el pulso del diseño actual. La iniciativa busca reforzar la conexión entre creadores y público, mostrando la diversidad y riqueza de una escena que abarca desde el diseño gráfico, de producto o de interiores hasta la moda, la ilustración o el diseño digital.

Actualizado 30/09/2025