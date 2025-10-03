La editorial Apila, en colaboración con la Escuela Superior de Diseño de Aragón (ESDA) y con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza, convoca la 14.ª edición del Premio Internacional de Álbum Ilustrado Apila Primera Impresión 2026, un certamen que se ha convertido en una auténtica puerta de entrada al mundo editorial para quienes buscan publicar su primer álbum infantil.

El premio está dirigido a ilustradores mayores de 18 años de cualquier nacionalidad que aún no hayan publicado un álbum con ISBN antes del 30 de junio de 2025. Se aceptan proyectos en castellano o inglés, y también pueden participar aquellos que hayan autoeditado, ya que la condición de novedad se aplica únicamente a publicaciones realizadas a través de editoriales. En caso de trabajos en colaboración, la restricción afecta solo al ilustrador o ilustradora.

El proyecto ganador recibirá un contrato profesional con Apila Ediciones valorado en 4.000 euros, equivalente al 10% del valor de la primera tirada, además de la difusión y distribución internacional de la obra. El autor o autores cederán los derechos de edición y gestión internacional durante doce años, asegurando así la presencia del libro en distintos mercados.

Los trabajos presentados no podrán superar las 40 páginas (20 dobles páginas) y deben incluir al menos cinco dobles páginas terminadas, con el resto abocetadas. La fecha límite de entrega es el 15 de febrero de 2026. El fallo se dará a conocer en marzo, y el ganador se compromete a entregar los archivos definitivos antes del 1 de septiembre de 2026 para que el libro pueda publicarse ese mismo año con la mención destacada de Premio Apila Primera Impresión.

En sus ediciones anteriores, el certamen ha sido el punto de partida para ilustradores hoy reconocidos internacionalmente, como Olga de Dios o Canizales, consolidando la iniciativa de Apila como un referente en el impulso a nuevas voces dentro de la literatura infantil ilustrada.

+INFO: Bases del concurso