El próximo 3 de octubre a las 11:00h en V22 (Madrid), ASUS celebrará ProArt Creators Connect, un evento exclusivo donde mostrará su ecosistema ProArt y las últimas novedades en monitores y workstations para profesionales de la imagen y el audiovisual. Una cita pensada para descubrir cómo ProArt potencia cada etapa del flujo creativo y conectar con otros profesionales del sector.

Un ecosistema pensado para los creadores

Con ProArt, ASUS ha desarrollado una línea de productos que responde de manera precisa a las necesidades de quienes trabajan en diseño, fotografía, vídeo, arquitectura o animación. No se trata de un catálogo más, sino de una gama concebida para ofrecer fiabilidad, fidelidad de color y rendimiento estable en los proyectos más exigentes.

Los monitores ProArt destacan por su calibración de fábrica, su cobertura casi total de los principales espacios de color y sus capacidades HDR con picos de brillo de hasta 1.600 nits, lo que los convierte en herramientas imprescindibles para quienes necesitan la máxima precisión visual. Desde la edición de largometrajes en 8K hasta la fotografía profesional o el diseño gráfico, la gama asegura que cada detalle se vea con absoluta fidelidad.

La propuesta de ASUS no se limita a las pantallas. Con ProArt es posible configurar equipos adaptados a distintos escenarios, siempre con un estándar mínimo: el de una workstation profesional. Desde sistemas compactos y eficientes como la PA401, hasta estaciones altamente expandibles como la PA602, capaces de soportar un rendimiento superior en proyectos críticos, el ecosistema se ajusta a cada tipo de creador. A ello se suman placas base y tarjetas gráficas certificadas para software profesional, garantizando estabilidad y compatibilidad en entornos donde no hay margen para el error.

Regístrate y participa

El ProArt Creators Connect será la oportunidad de conocer de primera mano estos productos y entender cómo encajan en los flujos de trabajo creativos actuales. Además, permitirá a los asistentes descubrir las últimas novedades de la gama en un entorno pensado para el intercambio de experiencias entre profesionales.

Regístrate aquí para asistir al ProArt Creators Connect

