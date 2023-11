Jessica Walsh es diseñadora, directora de arte y socia de la prestigiosa agencia Sagmeister & Walsh. Entre su cartera de clientes se encuentran Jay-Z, Barneys, The New York Times, Levi’s y The Museum of Modern Art, entre otros. Su trabajo ha ganado la mayoría de los premios de diseño más importantes. Una de sus últimas exposiciones junto a su socio gira en torno al concepto de belleza.

En el número 13 de la revista Gràffica Mujeres, Jessica Walsh nos revela interesantes aspectos de su vida personal y profesional. Su percepción de que había pocas mujeres en el sector creativo y, entre ellas, no se respaldaban las unas a las otras, le llevó a crear Ladies, Wine & Design, un punto de encuentro entre diseño y mujeres que ha traspasado todas las fronteras. Trabajo y activismo, Walsh se mueve como pez en el agua entre ambos ámbitos. Descubrimos cómo.

«Después de unos años haciendo ese tipo de trabajo, perdí el interés. Empecé a ver a tantos diseñadores jóvenes haciendo ese tipo de ilustración fotográfica colorista: se puso de moda. No quería que me obligaran a hacer ni una sola cosa en mi carrera, y menos porque todos los demás lo hicieran. La idea de tener un trabajo en el que solo me pidieran que hiciera algo que ya había hecho docenas de veces antes me parecía aburrida […]

Cuando estaba estudiando diseño solo quería hacer un buen trabajo. Con la experiencia aprendí que crear un gran trabajo solo es una pequeña parte de una batalla más grande. Lo más desafiante es conseguir que el cliente acepte el trabajo (especialmente cuando hay múltiples partes interesadas involucradas) y conseguir que se resuelva. En la mayoría de las agencias, la mayor parte del trabajo creado nunca ve la luz del día […]

El sexismo sigue siendo un problema en el mundo de hoy. Impide que las mujeres lleguen a la cima y, una vez ahí, tampoco se detiene. La gente quiere atribuir el éxito de las mujeres a su apariencia o a con quién se acuestan en lugar de a sus talentos, inteligencia o ética laboral. Hay estudios que muestran que las mujeres que son jefas se enfrentan a críticas mucho más duras por parte de los empleados en comparación con los jefes masculinos […]

Al principio de mi carrera, recuerdo muchas veces en las que los hombres no me escuchaban en las reuniones o hablaban sobre mí. Muchas mujeres piensan que para ser feminista hay que luchar contra esto de frente o exigirle a la gente respeto; sin embargo… ».

Puedes encontrar la entrevista íntegra a Jessica Walsh en el número 13 de la revista Gràffica Mujeres.

→ Tienda Gràffica