UDIT, Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología, acogerá los próximos 20 y 21 de noviembre la celebración del ciclo de conferencias Referentum Talks, la gran cita anual de diseño gráfico y cultura visual que, por cuarto año consecutivo, está comisariada por el diseñador José Bardera e impulsada por la propia Universidad.

En esta edición, Referentum Talks contará con un panel de conferencias impartidas por reconocidas creativas como Sonia Sánchez, Verónica Grech o Lara Lussheimer; los estudios de diseño Hey y Mendesaltaren y un invitado sorpresa.

El evento, abierto a todo tipo de públicos y de acceso gratuito, se celebrará en horario de tarde desde las 16:45 h. a las 20:00 h. el miércoles 20 y el jueves 21 de noviembre en el auditorio de UDIT ubicado en la Avenida de Alfonso XIII, 97 de Madrid.

Horarios y Conferencias

Miércoles 20 noviembre

16.45 – Presentación del evento

17.00 h. a 17.45 h. Lara Lussheimer, Creative y Art Direction. Además de su paso por Fabrica, donde ha dirigido una campaña para Benetton, ha trabajado para agencias como Codea Studio con clientes como Puma, mientras explora y desarrolla proyectos en torno a la metáfora visual y la fotografía.

18.00 h. a 18.45 h. INVITADO SOPRESA

19.00 h. a 19.45 h. Sonia Sánchez, Diseñadora gráfica que ha desarrollado proyectos de diseño editorial, identidad visual y dirección de arte para diferentes instituciones culturales y editoriales como AECID, Biblioteca Nacional, Fundación Mapfre, Fundación Telefónica, MoMA, Musée d’Orsay, Museo Arqueológico Nacional, Museo Cristóbal Balenciaga, Museo Picasso Málaga, Museo del Prado, Museo Thyssen-Bornemisza y Phaidon, entre otras.

Jueves 21 noviembre

16:45 h. Presentación del evento

17.00 h. a 17.45 h. Mendesaltaren, Digital Product & Branding Boutique. El estudio que nació en 2017 del trabajo de sus socios fundadores, André Mendes y Danny Saltaren, con el propósito de definir productos digitales con un excelente acabado visual. Se caracteriza por la rebeldía de oponerse a lo establecido. Han trabajado para clientes como Opticalia, Intermundial, Luzia o ioBuilders.

18.00 h. a 18.45 h. Verónica Grech, ilustradora y creativa. Destaca por su uso del color, forma y espacio en sus obras. Ha trabajado para clientes como The Telegraph (UK), Los Angeles Times, The Wall Street Journal, The Boston Globe, The Washington Post, The New York Observer, Vogue, Rebook o Pull&Bear, entre otras.

19.00 h. a 19.45 h. Verónica Fuertes, fundadora y directora creativa de HEY, el estudio con base en Barcelona especializado en desarrollar estrategias creativas y lenguajes visuales para clientes de todo el mundo, entre ellos ISDIN, Rainbow Wool, Balvi Chess o Casa Montjuïc. Verónica, además, es miembro del AGI (Association Graphique International) desde 2024.

Cuarta edición de un ciclo de conferencias con los mejores directores de arte, creativos, diseñadores gráficos e ilustradores

Estas jornadas se celebran anualmente con el objetivo de compartir conocimientos y explorar y navegar por el pasado, presente y futuro del diseño gráfico y la cultura visual, buscando, además, mostrar la excelencia gráfica que rodea a la sociedad contemporánea.

A lo largo de sus tres ediciones anteriores han pasado por Referentum Talks pofesionales de firmas y estudios tan importantes como Pentagram, Porto Rocha, Paseo, Arauna, LLYC, Noho, Folch o Base.

Referentum Talks ha reunido alrededor de 300 asistentes en cada una de sus tres ediciones.