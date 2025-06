El Instituto Cervantes ha inaugurado este jueves la exposición «La memoria. Viaje emocional por los cómics de Paco Roca» que recoge más de 70 piezas del autor deArrugas con las que propone un recorrido para «vencer el olvido» a través de viñetas que van desde la memoria silenciada de los exilados españoles hasta enfermedades como el alzhéimer.





En total, la muestra, además de con cuatro murales con dibujos inéditos, contará con 19 viñetas enmarcadas y 51 piezas originales en vitrina, entre páginas, bocetos, apuntes, guiones y fotografías de referencia. Todas ellas obras desde el año 2007 hasta la actualidad, provenientes de la colección privada del autor, y que recorren desde el dibujo hasta la impresión digital.



El acto de inauguración ha contado con una presentación en la que han intervenido el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero; el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, y el propio Paco Roca, que es el comisario de la muestra, en el que se han explicado los distintos apartados de la exposición.



El hilo conductor de la muestra es la memoria, tanto en su vertiente histórica como en la emocional y la identitaria, temas recurrentes en la obra del artista, que cuenta en su haber con títulos como Los surcos del azar, El abismo del olvido, Arrugas o Regreso al Edén.



Para el director del Cervantes, Luis García Montero, Roca ha organizado una exposición «luminosa y llena de color», lo que supone una apuesta significativa por la memoria. «Los ejercicios de memoria de hoy, más que invitar a un recuerdo en blanco y negro, tienen que invitar al color, porque se trata de recordar lo vivido sin mentiras», ha apuntado.



En este sentido, ha defendido que la memoria en la obra del autor no se convierta en «una vuelta a las heridas del pasado», sino un ejercicio de recuerdos a través de imágenes y palabras. «Porque las palabras también son importantes y en ellas cabe algo más que un vocabulario: memoria, olvido, miedo, justicia…todas ellas nos invitan a pensar por dentro la realidad», ha destacado García Montero.





En esta exposición, coorganizada junto al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y que estará hasta el próximo 28 de septiembre, se recoge obra original, viñetas, bocetos, guiones y fotografías de Paco Roca, premio Nacional de Cómic (2008).



Se trata de un recorrido estructurado en tres partes, cada una representada a través de un mapa emocional y la correspondiente obra del autor. Por un lado, la memoria histórica, centrada en cómics como Los surcos del azar y El abismo del olvido, donde se abordan testimonios, injusticias, reconstrucción del pasado o memoria visual.



Por el otro, la memoria e identidad, cuando a partir de Arrugas se aborda la memoria como un elemento clave en la construcción de la identidad, reflejando el impacto del paso del tiempo y la pérdida de recuerdos. Por último, la memoria familiar, enfocada en Regreso al Edén y La casa, en la que se profundiza en los recuerdos íntimos y la herencia emocional.



La lucha «contra el olvido» de Paco Roca



Se exhiben originales de estos cómics: páginas, bocetos, apuntes, guiones y fotografías de referencia, además de disponer un bodegón con dibujos recortados de distintas obras del autor.



«Nos pasamos la vida luchando contra el olvido, queriendo mantener el recuerdo de lo vivido, de las personas que ya no están o de nuestro pasado como sociedad», señala Roca, quien explica que esta muestra gira en torno a esa «preocupación» del ser humano en su lucha por mantener los recuerdos.



«En cierta manera se parece a un viaje en el que de camino a nuestro destino nos paramos a descansar en un lugar, un lugar pintoresco: nos detenemos a comer en un merendero de la infancia, nos desviamos a ver un sitio sugerente, y el azar nos hace parar en un sitio inesperado», apunta, asegurando que esta muestra es una recopilación de «lugares a los que se vuelve una y otra vez, recuerdos, testimonios o fobias».



La España «desmemoriada»



Para el dibujante, existe un riesgo al dejar de lado la memoria, en especial con las nuevas generaciones. «Es nuestra identidad y somos parte de nuestro pasado. Como dijo Orwell, quien controla el pasado controlará el futuro y ese es el peligro: España a la fuerza se ha hecho desmemoriada y es un grave riesgo no saber de dónde se viene», ha afirmado.



De hecho, Roca ha hecho una crítica a que esa desmemoria actual permite que «todo quepa y acabe siendo un gran embarramiento en el que no se entiende nada». «Ahora ser fascista o franquista es lo más moderno entre determinados chavales y eso es el gran peligro de desconocer el pasado», ha lamentado.



Por su parte, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, celebra que Roca haya conseguido «humanizar la memoria, que muchas veces está distante y existe polémica con ella». «Es una exposición de gran impacto. Vivimos en un mundo de bulos y mentiras, en el que se trata de eclipsar épocas del pasado, y el arte de Paco Roca se convierte en un espacio de resistencia», ha concluido.



Paco Roca y la memoria democrática



Paco Roca (Valencia, 1969) estudió en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia. Inició su carrera profesional trabajando para revistas como Kiss Comix donde publica sus primeras historietas cortas con guion de Juan Miguel Aguilera o El Víbora, para la que dibuja la serie Road Cartoons.



A partir de la publicación de El Faro (2004), donde inicia su exploración de los vínculos entre generaciones, el dibujante inicia una trayectoria individual con títulos como La casa (2005, reeditado en 2015); Arrugas (2007), quizás su obra más emblemática y que le supuso el Premio Nacional del Cómic o Los surcos del azar (2013), donde la memoria histórica se convierte en eje central de su obra.



Posteriormente llegaron El invierno del dibujante (2010), con la editorial Bruguera como protagonista en los años 50; La encrucijada (2017), junto al músico José Manuel Casañ, o Memorias de un hombre en pijama (2011–2017), donde el tono se vuelve más humorístico y autobiográfico.



La bibliografía de Roca se completa con Regreso al Edén (2020) o su trabajo en 2023 en el cómic colectivo Mujer, vida, libertad, coordinado por Marjane Satrapi, en solidaridad con las mujeres iraníes y la lucha por sus derechos, tras el asesinato de Marsha Amini.



Además, ha realizado numerosas muestras e instituciones que incluyen el MuVim de Valencia, la Fundación Telefónica de Madrid, Las Naves de Valencia, el Centro de Historias de Zaragoza o el Salón Internacional del Cómic de Barcelona. En 2016 fue nombrado hijo predilecto de su ciudad, Valencia, y también ha sido galardonado con el Premio Nacional de Cómic o la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2021.

Actualizado 06/06/2025