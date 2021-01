The Metropolitan Museum of Art lanza The Met Unframed para llevar el museo a los dispositivos móviles.

En estos tiempos de confinamiento hemos visto cómo muchos museos, ante la imposibilidad de recibir a visitantes, ofrecían visitas virtuales. The Metropolitan Museum of Art de Nueva York ha ido un paso más allá. Desde ayer abre las puertas del museo a los dispositivos móviles ofreciendo acceso a galerías digitales inmersivas y versiones de realidad aumentada de muchas de las obras maestras icónicas que guarda.

Con The Met Unframed podemos vivir una experiencia de juego y arte virtual inmersiva disponible para 5G y que presenta más de una docena de galerías renderizadas digitalmente y casi 50 obras de arte de la vasta colección del Museo Metropolitano.

Inicio de la visita virtual desde la aplicación

Vista de una de las galerías del museo desde la aplicación

juegos y realidad virtual

The Met Unframed es la reinvención creativa de la vista al museo: se invita a los visitantes en línea a explorar galerías digitales y jugar juegos que desbloquean versiones de realidad aumentada (AR) del arte en exhibición que luego se pueden exhibir virtualmente en casa.

Se puede acceder a The Met Unframed desde cualquier dispositivo inteligente 4G o 5G y estará disponible de forma gratuita durante un periodo limitado de cinco semanas.

«Nuestra misión desde la fundación del Met hace 150 años —señala Max Hollein, director del Museo Metropolitano de Arte— ha sido conectar a las personas con el arte y las ideas, y entre sí, algo que hemos descubierto que es más importante que nunca en estos últimos meses de aislamiento e incertidumbre. The Met Unframed lleva el Museo a las audiencias donde sea que se encuentren en una experiencia visual innovadora en la que los usuarios pueden visitar virtualmente espacios icónicos e interactuar con las obras maestras de The Met, aprender más sobre las obras de una manera lúdica a través de la realidad aumentada, y disfrutar de llevar el arte a su propio entorno. The Met Unframed amplía las formas en que podemos comprender, experimentar y apreciar el arte».

3D y renderización

The Met Unframed es fruto de una colaboración estrecha entre el estudio Unit9, que desarrolló la parte técnica del proyecto y el equipo de educadores y comisarios del museo, que aportan la selección de contenidos. La galería en alta resolución fue modelada por artistas 3D basándose ​​en la extensa colección de imágenes de The Met, creadas por los fotógrafos y el equipo de postproducción del museo. La experiencia de juego, como preguntas, acertijos y un desafío «Zoom and Spot», fomentan la observación de cerca de las obras de arte y las descripciones y el contenido que las acompañan, mientras que un juego llamado «Analysis» utiliza la documentación de conservación de infrarrojos y XRF de The Met: escaneos de pinturas para ofrecer a los usuarios un visión de los dibujos subyacentes y otros detalles ocultos en las pinturas más conocidas del museo y que no se verían en una visita en persona.