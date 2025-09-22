READ firma un manifiesto contra la inteligencia artificial redactado con ayuda de inteligencia artificial. En el propio Anexo III del documento se reconoce, sin rubor, que se utiliz\u00f3 \u201cChatGPT-4 para el an\u00e1lisis documental de las fuentes\u201d. Es decir, el texto que pretende advertir sobre los riesgos de la IA en el dise\u00f1o y marcar un marco \u00e9tico de actuaci\u00f3n se apoya en la misma tecnolog\u00eda que supuestamente amenaza la profesi\u00f3n. No es un rumor ni una interpretaci\u00f3n: est\u00e1 escrito negro sobre blanco en el anexo del propio documento. El anexo lo confiesa, pero la sospecha va m\u00e1s all\u00e1. Cuatro herramientas de detecci\u00f3n distintas \u2014Originality.ai, Scribbr, GPTZero y Copyleaks\u2014 se\u00f1alan que el 85% del texto del manifiesto muestra patrones caracter\u00edsticos de haber sido escrito por una IA. Es cierto, no es concluyente, pero tampoco es casualidad. Y cuando se lee el manifiesto con atenci\u00f3n, huele bastante a IA: p\u00e1rrafos planos, enumeraciones interminables de valores y principios, un estilo neutro y burocr\u00e1tico, f\u00f3rmulas repetitivas como \u201ces necesario garantizar\u201d o \u201cresulta esencial que\u201d. Un manifiesto sobre \u00e9tica, sostenibilidad y humanidad que parece m\u00e1s salido de un generador autom\u00e1tico que de un grupo de dise\u00f1adores reflexionando sobre su profesi\u00f3n. Y no es que me parezca mal que usen ChatGPT. Este mismo texto est\u00e1 escrito con la ayuda de ChatGPT. Lo utilizo, lo pruebo, lo corrijo y lo adapto porque entiendo lo que me da y lo que me quita. En Gr\u00e0ffica lo vivimos en cifras: hemos perdido un 30% de tr\u00e1fico en b\u00fasquedas org\u00e1nicas, pero lo hemos compensado con un 40% de crecimiento desde ChatGPT, Gemini o Copilot. Entiendo el cambio y me enfrento a \u00e9l con los ojos abiertos. Y despu\u00e9s de entrevistar a expertos reales en inteligencia artificial tengo claro que estamos ante una tecnolog\u00eda que roba, que va a acabar con empleos y oficios igual que lo hicieron el ordenador, la c\u00e1mara digital, el m\u00f3vil o el propio internet. Cada una de esas innovaciones mat\u00f3 millones de actividades humanas y, al mismo tiempo, potenci\u00f3 millones de otras. La IA no ser\u00e1 distinta. Por eso no me escandalizo por su mera existencia: trato de comprenderla. Lo que me escandaliza es que se presente un manifiesto solemne como si eso fuera a frenar a las grandes tecnol\u00f3gicas o a proteger a los dise\u00f1adores. Dentro de unas d\u00e9cadas, cuando la IA est\u00e9 tan incrustada en nuestras vidas como hoy lo est\u00e1 internet, leeremos este tipo de textos y nos parecer\u00e1n rid\u00edculos. Rid\u00edculos porque, en lugar de defender a los profesionales de verdad, perd\u00edamos el tiempo en declaraciones abstractas contra empresas a las que ni las multas millonarias las hacen retroceder ni un cent\u00edmetro. Bueno, para ser justos el manifiesto no est\u00e1 \u201cen contra\u201d de la inteligencia artificial: es \u201cpor la convivencia\u201d. Que no deja de ser un eufemismo de \u201cbueno, como no podemos pararlo, vamos a portarnos bien\u201d. Una manera absurda de no saber si se est\u00e1 en contra, a favor o las dos cosas a la vez. El documento se organiza en varios apartados, pero el n\u00facleo est\u00e1 en el llamado \u201cManifiesto\u201d, dividido en seis puntos. Ah\u00ed se encuentran las propuestas y tambi\u00e9n las contradicciones. El primero defiende que la creatividad humana es irreductible y que la IA debe ser un apoyo, no una sustituci\u00f3n. Bien, pero esto no deja de ser una obviedad. Nadie explica c\u00f3mo se mide o qui\u00e9n decide cu\u00e1ndo la IA pasa de apoyo a sustituto. Donde s\u00ed aparece algo m\u00e1s concreto es en la contrataci\u00f3n p\u00fablica: exigir que los concursos y licitaciones declaren el uso de IA y que se priorice lo humano frente a lo automatizado. Sobre el papel tiene l\u00f3gica, pero choca de lleno con la realidad: \u00bfc\u00f3mo se cuantifica lo humano en un proceso creativo h\u00edbrido? \u00bfQu\u00e9 mecanismos existen para auditarlo? Adem\u00e1s, plantea un dilema absurdo: \u00bfcu\u00e1nto de humano hay en el uso de Photoshop, de un software de edici\u00f3n, de una c\u00e1mara digital o de un banco de im\u00e1genes? \u00bfEs m\u00e1s humano un pincel en una tableta Wacom que un prompt escrito en una IA? Si seguimos esa l\u00f3gica, habr\u00eda que exigir originales hechos a mano y prohibir cualquier herramienta digital. En otros puntos, como el de la trazabilidad, hay al menos una referencia t\u00e9cnica con sentido: se menciona el est\u00e1ndar C2PA que ya usan medios y tecnol\u00f3gicas. Pero se estropea con frases grandilocuentes como \u201ctodos los procesos deben ser trazables\u201d, algo que hoy es directamente imposible, ni siquiera las empresas que crean los modelos lo garantizan. En sostenibilidad ocurre lo mismo: alertar del gasto energ\u00e9tico de la IA es l\u00f3gico, pero se queda en un eslogan vac\u00edo \u2014\u201cla IA debe ser sostenible\u201d\u2014 sin cifras, sin comparaciones, sin medidas concretas. Un brindis al sol. El caso m\u00e1s ingenuo es el de la llamada \u201creversibilidad algor\u00edtmica\u201d: la idea de que todo proceso automatizado pueda revertirse por intervenci\u00f3n humana. No existe tecnolog\u00eda que permita deshacer lo que un modelo entrenado con millones de par\u00e1metros ha calculado. Es pura ret\u00f3rica. Una exigencia imposible que demuestra hasta qu\u00e9 punto el manifiesto est\u00e1 escrito desde el deseo y no desde el conocimiento t\u00e9cnico. Lo que s\u00ed est\u00e1 claro es la cantidad de tiempo que se ha invertido en esto que no sirve para nada. Tiempo que se podr\u00eda haber dedicado a cosas mucho m\u00e1s importantes. Y aqu\u00ed est\u00e1 lo m\u00e1s triste de todo: el tiempo, la energ\u00eda y los recursos que se han dedicado a elaborar este manifiesto podr\u00edan haberse invertido en lo que de verdad importa. Perseguir las malas pr\u00e1cticas que destrozan la vida laboral de los dise\u00f1adores. Concursos especulativos en los que se pide trabajar gratis, administraciones que pagan miserias, proyectos p\u00fablicos que ignoran cualquier norma de contrataci\u00f3n \u00e9tica. Pero claro, contra Microsoft, OpenAI o Google no hay riesgo: nunca protestar\u00e1n porque READ publique un manifiesto en Espa\u00f1a. \u00bfQuien le va a hacer caso a este manifiesto? \u00bfQuien lo va a leer? \u00bfQuien lo va a aplicar? Sam Altman no va a perder el sue\u00f1o por esto. En cambio, enfrentarse a un ayuntamiento, a una comunidad aut\u00f3noma o a un ministerio s\u00ed tiene consecuencias. Si se enfadan, se acaba la subvenci\u00f3n, se pierde la sede pagada con dinero p\u00fablico o se cierran las puertas institucionales. Lo que s\u00ed se hace es montar una fiesta: un viaje para vernos, brindar, sacarnos la foto y subirla a redes para que parezca que hacemos cosas. Y al d\u00eda siguiente, a otra cosa. As\u00ed funciona. Ya si eso haremos algo que solucione problemas reales... como cuando la Dana de Valencia, que hicieron... \u00bfnada? Ah\u00ed est\u00e1 la doble moral. Contra las tecnol\u00f3gicas, un manifiesto que no cambia nada. Contra la administraci\u00f3n, silencio absoluto. Y mientras tanto, los dise\u00f1adores seguimos sin defensas reales.