Arte Mapache realizó el cartel por 5.000 € y utilizó una tipografía sin licencia y unas fotografías sin derechos de autor. El caso ha despertado una gran polémica en Twitter y ha abierto un nuevo debate en torno a la adjudicación de encargos públicos.

El Ministerio de Igualdad y el Instituto de la Mujer vuelven a estar en el centro de la polémica por una de sus campañas. Esta vez, el protagonista es un cartel que, bajo el título «El verano también es nuestro», tiene el objetivo de luchar contra los estereotipos y la violencia estética presente en la sociedad. Según ha asegurado Toni Morillas, directora del Instituto de la Mujer, con esta iniciativa buscan fomentar «un verano para todas, sin estereotipos y sin violencia estética contra nuestros cuerpos».

En el cartel se pueden ver a cinco mujeres de distintas razas en una playa, con diferentes tallas y con edades muy dispares. Para explicar la campaña, la Ministra de Igualdad Irene Montero ha explicado que «todos los cuerpos son válidos y tenemos derecho a disfrutar de la vida como somos, sin culpa ni vergüenza. El verano es para todas».

Tras el lanzamiento de la campaña, las críticas a la Ministra no tardaron en llegar a través de las redes sociales hasta el punto de que el irónico hastag «#GraciasIrene» se convirtió en trending topic. Pero la polémica se ha acentuado todavía más cuando ayer se desvelaba que, para realizar la campaña, se habían utilizado una tipografía sin licencia y unas fotografías sin derechos.

imágenes y tipografía sin licencia

«El Gobierno español ha utilizado mi imagen sin permiso», afirmaba en su Instagram Nyome Nicholas-Williams, una reconocida modelo del sector de tallas grandes. El mensaje cayó como una bomba en el Ministerio de Igualdad, que todavía se encontraba achicando agua por las diferentes críticas que había recibido la campaña en redes.

Nicholas-Williams ha acusado de «muy irrespetuoso» al gobierno español y ha llegado a insinuar que se trata de un acto racista: «Es solo un recordatorio de que, como mujer negra, mi cuerpo todavía sigue vigilado y, como mujeres en general, nuestros cuerpos aún no son nuestros».

El primero en dar explicaciones ha sido Arte Mapache, el estudio encargado en diseñar el cartel por 5.000 €. A través de Twitter ha pedido disculpas a las modelos por haberse inspirado en sus fotografías para la campaña y por haber utilizado una tipografía sin licencia. Además, ha considerado que la mejor forma para paliar los daños causados «que se hayan podido derivar de mi conducta es repartir los beneficios que se derivan de este trabajo a partes iguales entre los protagonistas del cartel y comprando la licencia de la tipografía».

El propio Instituto de la Mujer ha querido agradecer a Arte Mapache su «activismo antigordofobia» tras reconocer su error en la creación del cartel del Ministerio de Igualdad. «Gracias por reconocer el error respecto a la ilustración y estar abierta a escuchar a las mujeres implicadas en la lucha frente a la gordofobia frente al racismo. Seguimos construyendo alianzas para que se reconozcan las violencias estéticas», han asegurado.

La modelo ha afirmado en medios británicos que la ilustradora se había puesto en contacto con ella para ofrecerle la compensación de la que hablábamos anteriormente. Sin embargo, a Nicholas-Williams no le acaba de convencer la cuestión: «Podría haberlo hecho antes. Es comportarse de manera reactiva, no proactiva. Es genial que quiera pagarme ahora, pero lo hace porque siente que se ha metida en problemas».

el encargo

También está habiendo un profundo debate sobre el encargo de la campaña. Según se ha hecho eco varios medios a raíz del testimonio de diferentes tuiteros, la campaña ha sido un encargo del Instituto de la Mujer a la empresa The Tab Gang por 84.500€ en referencia a un contrato firmado por The Tab Gang en abril de este año para realizar una campaña de sensibilización contra los estereotipos de género que se basan en los cánones de belleza femeninos. Según explican, esta empresa subcontrató a Arte Mapache por 5.000 € para realizar el cartel.

Sin embargo, esta información ha sido desmentida por The Tab Gang en un tuit en el que asegura que no tienen nada que ver con la campaña: «Respecto a la polémica generada por #ElVeranoEsNuestro del Instituto Mujeres The Tab Gang quiere aclarar que no tiene nada que ver con esta campaña ni con la agencia que la ha hecho. La campaña adjudicada por concurso público a The Tab Gang (TV, gráfica, radio) aún no se ha lanzado».

El medio Vozpópuli ha asegurado que fuentes del Ministerio de Igualdad les han confirmado «que dicho contrato no tiene nada que ver con el cartel realizado por Arte Mapache». También explican que «la campaña de 84.000 euros con The Tab Gang sigue en proceso de desarrollo e incluirá spots en televisión». Por su parte, Arte Mapache ha aclarado que «ha trabajado directamente con el Instituto Mujeres y no me subcontratado The Tab Gang». Por tanto, parece claro que The Tab Gang no tiene ninguna relación con el asunto.

adjudicación de encargos públicos

Esta campaña ha levantado una gran polémica en torno a la adjudicación de encargos públicos. ¿Qué criterios debe seguir el Gobierno para repartir sus encargos? Los métodos que se han llevado a cabo durante los últimos años han sido muchos y variados, pero parece ser que todavía no se ha encontrado el mecanismo idóneo para llevar esto a cabo.

Otra de las grandes polémicas está relacionada con las responsabilidades de la ilegalidad. ¿Es el Ministerio de Igualdad responsable del uso de la tipografía sin licencia y de las imágenes sin derechos? Según asegura Vozpópuli, el gobierno lo tiene claro: «Es un tema de la ilustradora, que está solucionando con la chica que lo ha publicado y es algo que resolverán ellas dos y nada tiene que ver el Ministerio».